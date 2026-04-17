16.04.2026, 15:42 86806
Проекты Казахстана с Ираном поставлены на паузу: бизнес занял выжидательную позицию
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд совместных проектов между Казахстаном и Ираном временно заморожены на фоне сложной военно-политической ситуации в стране. Об этом в кулуарах сената сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов.
По его словам, казахстанский бизнес занял выжидательную позицию, поскольку текущие условия не позволяют продолжать полноценное сотрудничество. Наиболее заметно это отразилось на поставках зерна и проектах по взаимной торговле пищевой продукцией, которые сейчас фактически приостановлены, сообщает агентство Kazinform.
Исетов подчеркнул, что причиной таких мер стало военное положение в Иране, что делает реализацию совместных инициатив затруднительной.
При этом в МИД отмечают, что экономические потери для Казахстана остаются незначительными. Объем сотрудничества между странами не был критически важным для национальной экономики, поэтому его временная остановка не оказывает существенного влияния.
Тем не менее с учетом ранее сложившихся партнерских отношений между Казахстаном и Ираном определенный эффект от приостановки проектов все же присутствует, хотя и не носит масштабного характера.
Ранее Исетов рассказал о намерении британских нефтегазовые компании Shell и BP сохранить и расширить свое присутствие в Казахстане.
новости по теме
16.04.2026, 15:16 89021
Shell и BP остаются в Казахстане и намерены усилить сотрудничество - МИД
Слухи о возможном уходе Shell с казахстанского рынка, появившиеся ранее, не подтвердились
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Британские нефтегазовые компании Shell и BP сохранят и расширят свое присутствие в Казахстане. Об этом в сенате сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов.
В ходе заседания сенатор Евгений Больгерт подчеркнул, что Великобритания остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Стороны регулярно обсуждают сотрудничество в энергетике, включая развитие "зеленых" технологий, а также цифровизацию и искусственный интеллект, сообщает агентство Kazinform.
Он задал вопрос о перспективах взаимодействия с транснациональными корпорациями - идет ли речь только о сохранении их присутствия в сырьевом секторе или также о развитии технологического партнерства, локализации производства и подготовке казахстанских специалистов.
По словам Исетова, слухи о возможном уходе Shell с казахстанского рынка, появившиеся ранее, не подтвердились. Более того, в марте было заключено новое соглашение между Министерством энергетики и Shell по геологоразведке в Актюбинской области сроком до 2032 года. Это свидетельствует о намерении компании продолжать и развивать свою деятельность в стране.
Что касается BP, компания также активизирует свое участие. Недавно "КазМунайГаз" и BP подписали соглашение о геологоразведке на участке в Мангистауской области, что фактически означает возвращение компании к активной работе в Казахстане после периода снижения активности.
В целом, подытожил Исетов, Казахстан делает ставку не только на сохранение иностранных инвестиций, но и на углубление сотрудничества. В приоритете - развитие технологий, локализация производства с высокой добавленной стоимостью и подготовка национальных кадров.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о заключении соглашения с Казахстаном о поставках критически важных минералов на фоне стремления западных стран диверсифицировать свои цепочки поставок и снизить зависимость от Китая.
16.04.2026, 12:02 107086
Казахстан и США укрепляют сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
Стороны выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему расширению сотрудничества
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация государственного департамента Соединенных Штатов Америки и заместители председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин и Асет Махамбетов, а также представители отраслевых департаментов агентства и ТОО "КАЭС" обсудили вопросы развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.
Подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении двустороннего партнерства и расширении практического взаимодействия. Обсуждение охватило перспективы углубления сотрудничества, включая обмен экспертными знаниями и развитие институциональных механизмов взаимодействия", - говорится в сообщении.
Также стороны подчеркнули значимость координации усилий в условиях трансформации глобальных энергетических рынков и возрастающей роли устойчивых источников энергии.
По итогам встречи стороны выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему расширению сотрудничества, направленного на развитие атомной отрасли и укрепление двустороннего партнерства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" заключил крупную сделку на поставку урана в Индию.
15.04.2026, 15:09 191051
Казахстан намерен увеличить экспорт пшеницы, чечевицы, кормовых и масличных культур в Турцию
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, прибывший с рабочим визитом в РК, провели двусторонние переговоры и 14-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В узком составе состоялся обмен мнениями о текущем уровне торгово-экономического сотрудничества, а также рассмотрены меры по раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия с целью дальнейшего наращивания объема товарооборота, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Турция - один из пяти основных торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 9%. Из них экспорт казахстанских товаров увеличился более чем на 17,7%, достигнув $3,9 млрд. Правительство Казахстана заинтересовано в совместной работе по диверсификации структуры торговли с переориентацией на продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул в ходе переговоров Олжас Бектенов.
По данным правительства, в агропромышленном комплексе товарооборот в прошлом году увеличился более чем на 25% и достиг $360 млн. Между уполномоченными органами и бизнесом Казахстана и Турции налажен обмен опытом в области агротехнологий и страхования. Участниками заседания обозначена актуальность диверсификации товарооборота с расширением экспортного ассортимента и запуском новых совместных производств продукции с высокой добавленной стоимостью. В целях дальнейшего увеличения казахстанского экспорта пшеницы, чечевицы, кормовых и масличных культур отмечена необходимость совместной работы в области ветеринарии и фитосанитарии.
Также сообщается, что в прошлом году в экономику было привлечено порядка $390 млн турецких инвестиций, всего за 20 лет сумма превысила $6 млрд. На сегодня уже запущено 98 инвестиционных проектов на общую сумму $4 млрд в области строительства, легкой промышленности, металлургии, глубокой переработки продукции АПК, транспорта и логистики, производства фармпродукции, электронных приборов и др. На стадии реализации - еще 50 проектов на $3,9 млрд.
Объем грузоперевозок по железной дороге между Казахстаном и Турцией по итогам 2025 года достиг 6,4 млн тонн, что на 35% больше, чем в 2024 году. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено свыше 4 млн тонн. Общим приоритетом является развитие Среднего коридора и совместная работа по модернизации инфраструктуры, устранению "узких" участков, расширению портовых и терминальных мощностей, внедрению цифровых решений и координации тарифной политики. В результате уже принятых мер грузопоток по маршруту за 7 лет вырос в 5 раз, сроки доставки сокращены до 13 дней.
По итогам заседания сторонами подписан протокол 14-го заседания казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что экспорт зерна и муки из Казахстана достиг почти 9 млн тонн.
15.04.2026, 14:14 195236
В АРРФР объяснили усиление контроля за ипотеками от банков второго уровня
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объяснила, почему в стране усилили контроль за ипотеками от банков второго уровня, передает корреспондент агентства.
Этот вопрос рассматривается с точки зрения системы управления рисками. Это не какое-то конкретное количественное ограничение, которое будет установлено в рамках данного постановления", - заявил Мадина Абылкасымова.
По ее словам, банки должны оценивать риск-профиль своего заемщика, уровень его доходов и в зависимости от этого принимать решение.
Хоть по ипотеке уровень дефолта низкий, есть определенный процент заемщиков, которые выходят на просрочку по ипотечным займам, полученным после 2020 года, когда ставки по ипотеке уже складывались на более высоком уровне (...) Поэтому банкам с учетом системы управлениями рисками мы прямо указываем, что они обязаны это отслеживать и не допускать выдачи кредитов заемщикам, которые имеют высокий риск выхода на просрочку", - добавила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.
Ранее сообщалось, что Нацбанк сохранит порог ставки по ипотеке на уровне 25%.
15.04.2026, 12:32 201251
В Астане пройдет Евразийский экономический форум
В панельной сессии руководители государственных органов стран ЕАЭС, международных организаций и институтов развития обсудят ряд вопросов
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 28 мая пройдет Евразийский экономический форум, на котором обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию, сообщает пресс-служба форума.
В частности, в Астане на площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта.
Кроме того, в рамках сессии "Цифровые решения в сфере транспорта и логистики" с участием министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева будут обсуждены:
• цифровая трансформация и развитие безбумажных технологий;
• интеллектуальные транспортные системы;
• текущие кейсы применения ИИ в транспорте и логистике;
• беспилотный транспорт: состояние и перспективы;
• технологические вызовы внедрения ИИ на транспорте;
• современный документооборот для бесшовности перевозок в ЕАЭС;
• правовое регулирование применения ИИ;
• инфраструктура для ИИ‑решений;
• ИИ в ЕАЭС: национальные особенности и интеграционные аспекты внедрения;
• цифровые двойники транспортных систем: как добиться синергии в евразийском масштабе;
• какие цифровые решения необходимы для опережающего развития отрасли.
В панельной сессии руководители государственных органов стран ЕАЭС, международных организаций и институтов развития обсудят указанные вопросы, в том числе опыт внедрения электронного документооборота, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта и другие перспективные цифровые решения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте обсудили развитие ИИ и торговли в рамках ЕАЭС.
14.04.2026, 14:54 255766
Товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг $1,2 млрд
Фото: depositphotos.com
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2025 года объем товарооборота между Казахстаном и Беларусью увеличился на 30% и составил $1,2 млрд, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым с удовлетворением отметил высокую динамику казахско-белорусского стратегического партнерства.
Я полагаю, что есть все основания выразить сегодня удовлетворение поступательной динамикой взаимодействия, прежде всего, в экономической сфере. Пользуясь возможностью, хотел бы передать слова приветствия и наилучшие пожелания руководителю белорусского государства президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. В мае месяце мы проводим заседание Высшего Евразийского экономического совета. Думаю, что мы обязательно здесь помимо многосторонней повестки обсудим и другие вопросы, связанные с развитием отношений между нашими государствами, - сказал глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость и далее поддерживать активный, доверительный диалог, а также координировать практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.
В свою очередь министр иностранных дел Беларуси поблагодарил главу нашего государства за прием и передал добрые слова приветствия Александра Лукашенко.
Собеседники подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта, сельского хозяйства, туризма и других направлениях. Отдельное внимание уделено наращиванию экспорта казахстанской продукции. Президент Казахстана приветствовал предстоящее открытие генерального консульства Республики Беларусь в Алматы, которое призвано расширить связи между регионами двух стран.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
14.04.2026, 14:30 257671
В Казахстане с 15 апреля начнут проверять мобильные переводы граждан
После этого будет запущена процедура камерального контроля
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве заявил, что в Казахстане с 15 апреля начнут проверять мобильные переводы граждан, передает корреспондент агентства.
Мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты - мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем "красным" флажкам банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом после получения данных сведений мы будем использовать их в рамках камерального контроля и далее будем направлять уведомления. И они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед за кого-то, а потом вам вернули эти деньги, в категорию бизнес-признаков не подпадет однозначно", - цитирует вице-министра zakon.kz.
Таким образом, формировать списки будут до конца апреля, а уведомления казахстанцы получат в мае, пишет tengrinews.kz.
Данные могут быть от разных банков, у нас не только один банк переводами занимается. Когда мы проведем сверку со всеми банками, кто обязан нам был передать данные, мы закончим. После мы запускаем процедуру камерального контроля и направляем уведомления налогоплательщикам, которые они исполняют в течение 30 рабочих дней. Казахстанцы получат уведомления в мае", - добавил он.
Напомним, в Казахстане принят приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу.
14.04.2026, 14:02 185741
Курс тенге с начала года укрепился на 5,5% - Нацбанк
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года курс тенге укрепился на 5,5%, до 478,2 тенге за доллар США, сообщил в ходе заседания в правительстве первый заместитель председателя Нацбанка Казахстана Ерулан Жамаубаев.
По его словам, это обусловлено совокупностью факторов:
- конъюнктурой глобального нефтяного рынка;
- повышением инвестиционной привлекательности тенговых активов и увеличением объема портфельных инвестиций нерезидентов;
- снижением спроса на иностранную валюту экономических агентов.
Годовая инфляция в марте снизилась и сложилась на уровне 11%. Наибольший вклад вносит рост цен на продовольственные товары. Годовой показатель составляет 11,7% на фоне высоких мировых цен на отдельные продукты питания и растущих издержек внутреннего производства", - сообщил Ерулан Жамаубаев.
При этом, отметил он, непродовольственная инфляция составила 11,3%, инфляция платных услуг - 10%.
Замедление годовой инфляции с октября 2025 года обусловлено проводимой умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, укреплением курса тенге, а также антикризисными мерами правительства, в частности мораторием на повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг и стоимости ГСМ", - добавил он.
Напомним, в марте Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?