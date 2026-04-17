Shell и BP остаются в Казахстане и намерены усилить сотрудничество - МИД

Рассказать друзьям

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Британские нефтегазовые компании Shell и BP сохранят и расширят свое присутствие в Казахстане. Об этом в сенате сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов.





В ходе заседания сенатор Евгений Больгерт подчеркнул, что Великобритания остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Стороны регулярно обсуждают сотрудничество в энергетике, включая развитие "зеленых" технологий, а также цифровизацию и искусственный интеллект, сообщает агентство Kazinform.





Он задал вопрос о перспективах взаимодействия с транснациональными корпорациями - идет ли речь только о сохранении их присутствия в сырьевом секторе или также о развитии технологического партнерства, локализации производства и подготовке казахстанских специалистов.





По словам Исетова, слухи о возможном уходе Shell с казахстанского рынка, появившиеся ранее, не подтвердились. Более того, в марте было заключено новое соглашение между Министерством энергетики и Shell по геологоразведке в Актюбинской области сроком до 2032 года. Это свидетельствует о намерении компании продолжать и развивать свою деятельность в стране.





Что касается BP, компания также активизирует свое участие. Недавно "КазМунайГаз" и BP подписали соглашение о геологоразведке на участке в Мангистауской области, что фактически означает возвращение компании к активной работе в Казахстане после периода снижения активности.





В целом, подытожил Исетов, Казахстан делает ставку не только на сохранение иностранных инвестиций, но и на углубление сотрудничества. В приоритете - развитие технологий, локализация производства с высокой добавленной стоимостью и подготовка национальных кадров.



