06.03.2026, 12:02 9126
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: Нацбанк РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК.
Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе - 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам - 11,6% (11,7%), платным услугам - 10,8% (12%). Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное", - рассказали в банке.
При этом месячная инфляция в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.
В Нацбанке отметили, что прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения. Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Национального банка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.
Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен", - рассказали специалисты.
Прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%. На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12.00 по времени Астаны.
новости по теме
06.03.2026, 18:19 4451
Глава Нацбанка прокомментировал просьбы продавцов платить наличными
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о том, что некоторые продавцы в стране начали чаще просить покупателей рассчитываться наличными вместо безналичной оплаты, передает корреспондент агентства.
В целом требование оплачивать покупки или услуги только наличкой - это незаконно и неправильно. Так делать нельзя. Скажем так, это способ избежать налогообложения", - сказал Сулейменов.
При этом он отметил, что регулятор не фиксирует резкого роста спроса на наличные деньги, несмотря на обсуждения о возможном переходе части продавцов и покупателей на расчеты наличными на фоне налоговых изменений.
Ранее в Комитете госдоходов напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность - на первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК). О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать в органы государственных доходов.
06.03.2026, 13:24 8226
В Казахстане продлят срок обращения десятитысячных купюр
Купюры будут в обращении до июня 2027 года
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана продлит срок обращения старых десятитысячных купюр до июня 2027 года, сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
Да, мы планируем продлить срок еще на один год. Они пользуются большим спросом", - сказал Сулейменов на брифинге.
Он отметил, что АФК и банки второго уровня обратились с просьбой продлить срок обращения купюр.
Ранее вывести из обращения старые десятитысячные купюры планировалось в июне 2026 года. Также в Нацбанке сообщили, что в июне текущего года из параллельного обращения выведут купюру номиналом 2000 тенге.
04.03.2026, 11:30 21226
Более 1,2 млн предпринимателей перешли на упрощенку, 346 тыс. казахстанцев применяют режим для самозанятых
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта 2026 года завершен переходный период по выбору режима налогообложения. Более 1,2 млн предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Как отметили в комитете, это самый востребованный режим среди малого и среднего бизнеса. Данный режим походит предпринимателям с годовым доходом до 600 000 МРП (примерно 2,6 млрд тенге).
По этому режиму:
- нет ограничений по численности работников, что способствует легализации занятости;
- единая ставка КПН/ИПН - 4% (маслихаты могут снижать или повышать ставку до 50%);
- освобождение от НДС;
- декларация и уплата налога 2 раза в год.
Кроме того, по данным КГД, 346 тыс. граждан применяют специальный режим для самозанятых, из них 265 тыс. новые участники.
Это значит, что 265 тыс. человек вышли из "теневой" занятости и теперь работают официально", - отметили в комитете.
Кто может применять режим для самозанятых:
- доход до 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге);
- нет наемных работников;
- не зарегистрированы как ИП;
- осуществляют разрешенные виды деятельности (40 видов);
- граждане РК и кандасы, ранее работавшие по патенту или через спецмобильное приложение.
При этом режиме не требуется регистрация ИП, предусмотрено освобождение от ИПН, единственный соцплатеж 4% от дохода, который включает пенсионные, социальные и медицинские взносы.
Режим позволяет работать официально, формировать пенсионные накопления и получать социальную защиту", - уточнили в КГД.
Напомним, предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта, автоматически перевели на общеустановленный режим.
Стоит отметить, что бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.
Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.
Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее 31 канал сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.
27.02.2026, 11:46 41936
В 2026 году планируют собрать более 4 трлн тенге налогов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году поставлена задача обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе расширенной коллегии Министерства финансов РК.
При этом администрирование должно оставаться справедливым, основанным на цифровых инструментах и исключать избыточное давление на бизнес", - отметил вице-премьер.
Серик Жумангарин подчеркнул, что цифровая трансформация финансового блока достигла системного уровня: создана аналитическая база Smart Data Finance, внедрена система прослеживаемости деятельности налогоплательщиков. Все цифровые решения должны функционировать бесперебойно, поскольку новая модель налогового администрирования напрямую связана с качеством цифровых сервисов.
Также в ходе коллегии отмечено, что для плавной адаптации бизнеса к новому Налоговому кодексу реализуется акция "Чистый лист", вопросы внедрения новых норм Налогового кодекса еженедельно обсуждаются в рамках проектного офиса.
Микро- и малый бизнес до 1 апреля 2026 года может воспользоваться возможностью списания пени и штрафов при условии погашения основного долга. Дополнительно аннулируются штрафы за несвоевременную постановку на учет по НДС за периоды до 2026 года. Кроме того, утверждены правила упрощенной ликвидации для отдельных категорий налогоплательщиков.
В рамках перезапуска налоговых отношений:
- приостановлен камеральный контроль по отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года;
- приостановлены налоговые проверки и административные взыскания по налоговым периодам до 1 января 2026 года;
- прекращена подача исков о признании недействительными сделок и регистраций, заключенных до 1 января 2026 года.
Эти меры направлены на повышение добровольности уплаты налогов и формирование новой модели взаимодействия государства и бизнеса", - отметил Жумангарин.
По его словам, в 2026 году продолжится цифровизация налоговой системы. Запланированы автоматизация упрощенной декларации, предзаполнение форм налоговой отчетности, внедрение ИИ-сервисов для налогоплательщиков, интеграция баз данных Комитета госдоходов с другими ведомствами. Для юридических лиц будет внедрен механизм "Налогового кошелька" с возможностью автоматического списания платежей.
Продолжится интеграция ключевых информационных систем в рамках проекта "Цифровой НДС". В сфере государственных закупок планируется запуск пилотного проекта с использованием цифрового тенге.
В настоящее время органы государственных доходов оказывают 42 вида услуг, из которых 39 (92%) переведены в электронный формат. Полностью автоматизированы 13 услуг, 37 доступны на портале eGov.kz. Работа по переходу к проактивной сервисной модели сопровождения бизнеса будет продолжена.
Также, по словам вице-премьера, одним из приоритетов 2026 года станет всесторонний пересмотр бюджетных программ с целью выявления и оптимизации неэффективных расходов.
Как сообщалось ранее, сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана.
24.02.2026, 09:37 57051
Сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Органы госдоходов не смогли собрать миллиарды НДС в первый месяц 2026 года - план по сбору НДС в январе исполнен лишь на 80,2%, сообщает "Курсив".
Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении республиканского бюджета на 1 февраля. Согласно документу, налоговые поступления составили 941,8 млрд тенге при плане в 851,3 млрд (+10,6%). Корпоративный подоходный налог (КПН) принес в казну 436,4 млрд тенге (+4,2% к плану, 418,7 млрд), а вот налог на добавленную стоимость (НДС) - всего 249,9 млрд тенге (-19,8% от прогноза в 311,8 млрд).
Неналоговые поступления сформировались на уровне 23 млрд тенге (+2,5% к плану). Трансферты из Национального фонда оказались ниже планируемых - 230 млрд вместо 400 млрд тенге. В итоге доходы бюджета фактически составили 1,27 трлн тенге при плане в 1,34 трлн (-5,8%).
При этом затраты бюджета также отстают от плана на 17,1% - до 1,33 трлн тенге. Благодаря этому дефицит бюджета оказался ниже ожидаемого - 60,5 млрд тенге против 260 млрд тенге. Ненефтяной дефицит (без учета нефтяных доходов) составил 315,2 млрд тенге (ожидалось 666 млрд тенге). Поступление займов также сократилось с 666 до 313 млрд тенге.
Исполнение республиканского бюджета отражает традиционно сдержанный старт года: доходы в целом близки к плану, налоговые поступления демонстрируют перевыполнение, а расходы еще не вышли на проектную мощность. Дефицит остается умеренным и соответствует сезонной динамике. Однако структурные риски уже просматриваются. Недоисполнение по НДС на фоне крайне амбициозного годового плана создает повышенные ожидания по администрированию и экономической активности. Таким образом, текущая картина - это не индикатор устойчивости, а лишь начальная точка фискального цикла", - прокомментировал экономист Руслан Султанов.
По его словам, реальная оценка сбалансированности бюджета станет возможной после разгона расходов во втором и третьем кварталах, когда станет ясно, способна ли доходная база поддержать заявленные параметры.
Как сообщалось ранее, по оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
19.02.2026, 11:29 78796
КГД напомнил предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля
Тех, кто до 1 марта не выберет режим, автоматически переведут на общеустановленный режим
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для выбора специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации необходимо подать уведомление по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.
Заявление можно подать через:
- приложение e-Salyq Business,
- приложение банков (Kaspi, Halyk Bank, БЦК),
- кабинет налогоплательщика,
- на бумаге в УГД по месту регистрации.
Если до этого времени не выбрать режим "упрощенная декларация", то налогоплательщика автоматически переведут на общеустановленный режим начиная с 1 января", - пояснили в КГД.
18.02.2026, 09:58 85426
Средний размер пенсии в Казахстане составляет порядка 157 тыс. тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 395 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 395,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 131,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 263,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров составляет 2 млн 538 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 103 931 тенге, базовой пенсии - 53 912 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
16.02.2026, 09:48 94696
Минфин утвердил правила списания пени и штрафов предпринимателям
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан приняло приказ "Об утверждении Правил списания суммы пеней и штрафов".
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года", - говорится в документе.
Правила определяют порядок списания субъектам микро- и малого предпринимательства следующих сумм:
1) пени, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, а также начисленной на сумму недоимки, числящейся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2026 года, за период с 1 января 2026 года до даты ее уплаты, включая день уплаты, по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
2) штрафа, наложенного органами государственных доходов за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП), числящегося по состоянию на 1 января 2026 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;
3) пеней и штрафов, в случае исполнения до 1 апреля 2026 года налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога и другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 января 2026 года изменен в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
4) штрафа, наложенного органами государственных доходов в соответствии с КоАП, за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, и числящегося в лицевом счете налогоплательщика.
Обязательным условием списания сумм пени и штрафов, предусмотренных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, является полная уплата в период с 1 января по 31 марта 2026 года субъектами микро- и малого предпринимательства суммы недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, установленным Налоговым кодексом Республики Казахстан, числящейся по состоянию на 1 января 2026 года.
Отмечается, что положения правил распространяются на субъекты микро- и малого предпринимательства, относящиеся к таковым по состоянию на 1 января 2026 года.
Списание сумм осуществляется по итогам инвентаризации лицевых счетов и постановлений органов государственных доходов о наложении административных взысканий, произведенной комиссией по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов.
Инвентаризация лицевых счетов производится Комиссией со дня ее создания по 31 марта 2026 года и предусматривает отбор налогоплательщиков, уплативших в полном объеме сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 января 2026 года, в том числе путем проведения зачетов в порядке, определенном статьей 122 Налогового кодекса, у которых на указанную дату в лицевом счете числилась задолженность по пени и (или) штрафу по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка, а также налогоплательщиков, не исполнивших постановления о наложении административного взыскания по части пятой статьи 275 КоАП за совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года", - уточняется в правилах.
Не подлежат списанию суммы:
- пени, образованных по налоговым обязательствам физического лица, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики;
- штрафа, наложенного органами государственных доходов на физических лиц по нарушениям налогового законодательства, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности и частной практики.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.03.2026, 08:36В "Қазтеміртрансе" прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала 06.03.2026, 10:2449076Более 3300 казахстанцев эвакуировали из зоны эскалации на Ближнем Востоке 06.03.2026, 09:4443801Казахстан продлевает запрет на вывоз скота и ограничивает импорт куриных яиц 06.03.2026, 15:12Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге43246Жестокое избиение девочки-подростка в Караганде: мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тыс. тенге 06.03.2026, 17:3035441Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни 28.02.2026, 16:35320226Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 15:21290266В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 28.02.2026, 13:45270086Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 01.03.2026, 10:47261226МИД обратилось к казахстанцам в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке 02.03.2026, 20:12245501Опрос КТ: 85% респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана 20.02.2026, 13:051126646В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:56744451ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30659751Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45515376Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35487981Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. При этом власти планируют запретить отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах, хотя проблему решило бы ограничение на въезд иногороднего автотранспорта. Поддерживаете ли вы такую меру?