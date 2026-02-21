"Казатомпром" заключил крупную сделку на поставку урана в Индию

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Вашингтон. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями американских компаний. В частности, президент принял главного исполнительного директора компании Mars Пола Вайрауха, сообщила пресс-служба Акорды.





Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между Министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов.





Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества.





В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.





В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.





Также глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса. В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов.









Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО "Самрук-Казына Инвест" с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System. Глава государства подчеркнул, что правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.





В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана. Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.





Затем глава государства принял исполнительного вице-президента ведущего производителя авиационной, оборонной и космической техники Boeing Джеффа Шокки.









Президент отметил, что авиаперевозчики Air Astana, SCAT и Vietjet Qazaqstan заинтересованы в дальнейшем продвижении совместных проектов, имеющих ключевое значение для развития авиационной отрасли нашей страны.





В этом контексте Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения между Air Astana и Boeing о поставке самолетов. В целях запуска прямого авиасообщения с США во втором полугодии ожидается прибытие в Казахстан воздушных судов типа Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, авиакомпания SCAT планирует покупку дополнительных самолетов Boeing, а также изучает возможность открытия первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкента в партнерстве с американской корпорацией.





В свою очередь Джефф Шокки поделился планами компании по цифровизации и высоко оценил транзитно-транспортные возможности Казахстана. Он отметил существующий потенциал для продуктивного сотрудничества в секторе грузовых авиаперевозок.





В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки отечественных специалистов для авиационной отрасли и перспективы развития парка грузовых самолетов в нашей стране.





Кроме того, президент РК принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка.









В ходе встречи с руководством авторитетного международного финансового института были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов.





Президент отметил, что корпорация является важным партнером Казахстана в продвижении устойчивого развития, и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики.





В свою очередь Бен Блэк подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. В этом контексте он особо отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, а также в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной и межрегиональной торговли.