В Шымкенте обсудили развитие ИИ и торговли в рамках ЕАЭС

Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты активно представляют страну за рубежом, участвуя как в культурных, так и в деловых мероприятиях.





В рамках празднования декады "Наурызнама" в посольстве Республики Казахстан в Республике Армения состоялось культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз, в котором приняли участие студенты Ереванского государственного университета - слушатели центра казахского языка, истории и культуры имени Абая, представители профессорско-преподавательского состава вуза, а также средств массовой информации, сообщили в МИД Казахстана.





Армянским гостям были представлены казахские национальные традиции и обычаи весеннего праздника Наурыз, а также видеоматериалы о культурном и историческом значении этого праздника. Участники продегустировали традиционные блюда национальной кухни, включая наурыз коже, бешбармак, баурсаки и шелпеки, приготовленные сотрудниками посольства. В исполнении детей прозвучали музыкальные произведения "Көзімнің қарасы", а также кюи "Көңіл толқыны", "Ерке сылқым" и "Алаш ұраны". Особый интерес вызвали традиционные обряды "тұсау кесер" и "шапан сыйлау", символизирующие жизненный путь человека и проявление уважения и почета.





Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев выступил на слете 74 почетных консулов Словении и Хорватии и представителей деловых кругов Балканского региона.





Казахский дипломат подробно рассказал об итогах республиканского референдума по принятию новой Конституции Казахстана, представил современный образ нашей Родины как динамично развивающегося государства и ключевого участника евразийской транспортной логистики, уделив особое внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Азию и Европу (Средний коридор). Отдельно отметил проводимые в стране экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, развитие промышленности, цифровых технологий и создание благоприятного инвестиционного климата.





В Болгарии при поддержке посольства Казахстана в центре казахского языка, истории и культуры при Софийском университете Св. Климента Охридски состоялось торжественное мероприятие, посвященное весеннему празднику Наурыз. В мероприятии приняли участие представители профессорско-преподавательского состава, а также студенты университета, изучающие казахский язык.





В своем приветственном выступлении посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев поздравил присутствующих с праздником Наурыз, подчеркнув его значение как символа обновления природы, начала нового жизненного цикла и гармонии между человеком и окружающим миром.





Впервые в мэрии Сан-Франциско с участием казахской общины прошло празднование Наурыза, организованное Казахско-Американской ассоциацией Кремниевой долины при поддержке генконсульства Казахстана и культурных сообществ Ирана, Азербайджана, Турции и Узбекистана. В торжестве приняли участие мэр города Дэниел Люри, генеральный консул Назира Нурбаева и около 500 гостей. Впервые в истории мэрии была установлена казахская юрта, звучали национальная музыка, танцы и песни, а ряду участников вручили почетные грамоты за вклад в развитие культурных связей.





При поддержке ЮНЕСКО в Сеуле прошла презентация книги «Nauryz Traditions Along the Silk Roads», раскрывающей традиции Наурыза у народов Евразии. Посол Казахстана Нургали Арыстанов подчеркнул культурное значение праздника, его включение в список наследия ЮНЕСКО и отметил вклад Наурыза в укрепление диалога между странами Центральной Азии и Республикой Корея.





В Баку на Приморском бульваре прошло торжественное открытие культурных мероприятий, посвященных Наурызу, организованных Посольством Казахстана и холдингом BI Group. В празднике приняли участие послы, представители госорганов, общественность и казахстанцы в Азербайджане. Программа включала музыкальные и танцевальные выступления, флешмоб «Қара Жорға», тюркский танец «Яллы», мастер-классы по прикладному искусству, национальные игры и знакомство с казахской кухней. Гостей также ждали конкурсы и розыгрыши, включая авиабилеты в Казахстан, что способствовало укреплению культурных и туристических связей между странами.





В Стамбуле при поддержке генконсульства Казахстана прошло масштабное празднование Наурыза, посвященное весне и обновлению. Мероприятие, организованное мэрией города совместно с дипломатическими миссиями и культурными организациями тюркских стран, включало национальные песни, танцы, выставку ремесел и блюда традиционной кухни. Праздник подчеркнул общие культурные ценности тюркских народов и стал площадкой для укрепления дружбы и культурного обмена между странами.





Во Франкфурте-на-Майне в генконсульстве Казахстана прошло празднование Наурыза в рамках декады Наурызнама и Дня национальных игр. Гостей познакомили с культурным наследием Казахстана, традиционными играми «асық ату» и «тогыз кумалак», а также национальной кухней, включая символический Наурыз коже. Мероприятие подчеркнуло ценности обновления, единства и взаимопонимания, способствовало укреплению культурных связей и дружественных отношений между народами.



