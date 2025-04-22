21.04.2025, 13:15 11076
Ушел из жизни папа римский Франциск
Фото: ria.ru
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Рим. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ушел из жизни папа римский Франциск. Ему было 88 лет.
О кончине понтифика объявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, сообщает РИА Новости.
В середине февраля папу госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность", - пишет источник.
Понтифика выписали из больницы меньше месяца назад - 23 марта. В воскресенье, за день до смерти, Франциск поздравил католиков с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.
Франциск (тогда еще Хорхе Марио Бергольо) был избран папой Римским в марте 2013-го, он стал первым в истории папой из Нового света (родился в Аргентине) и первым за более чем 1200 лет папой не из Европы", - пишет сайт.
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20.04.2025, 18:57 22561
Китай приостановил покупки сжиженного природного газа у США
Одновременно Китай нарастил ввоз газа из Австралии, Индонезии и Брунея
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Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Соединенные Штаты в 2024 году входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав в КНР 4,15 миллиона тонн этого топлива на 2,4 миллиарда долларов. Еще в январе 2025 года Поднебесная закупила у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на 125,4 миллиона долларов, но уже в феврале в разы меньше - 65,8 тысячи тонн на 31,4 миллиона долларов. В марте же США среди поставщиков СПГ в Китай и вовсе не было. Это стало первым подобным перерывом с июня 2022 года", - пишет источник.
Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону.
Среди крупнейших поставщиков экспорт нарастила Индонезия - в 1,7 раза месяц к месяцу, до 330,7 миллиона долларов, а также Австралия - на 18%, до 778,4 миллиона долларов. Кроме того, в марте Китай возобновил импорт из Брунея - на 51 миллион долларов", - уточняет сайт.
Напомним, 10 апреля В начале апреля США объявили о новом размере пошлины для Китая. Она составит 145%.
Свое решение президент США Дональд Трамп объяснил "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.
2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.
9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.
В ответ на действия Трампа Китай повысил пошлины на американский импорт до 125%.
19.04.2025, 17:03 38536
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Фото: REUTERS
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Иерусалим. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщает РИА Новости.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
19.04.2025, 12:48 42036
Землетрясение произошло в 1167 км от Алматы
Магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7
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Кабул. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 апреля в 11.48 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Афганистана в 1167 км на юго-запад от Алматы.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков в эпицентре составила 5,7. Максимальные подземные колебания пришлись на горную провинцию Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
17.04.2025, 19:41 58621
В России из числа террористических организаций исключили "Талибан"
Фото: depositphotos.com
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Москва. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности "Талибана" и постановил исключить движение из списка террористических организаций, сообщает РБК.
Решение подлежит немедленному исполнению, сообщил судья Олег Нефедов.
Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, а прессу пустили только на оглашение решения, детали искового заявления неизвестны.
Талибан" стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон "О противодействии терроризму". Согласно принятым тогда нововведениям, запрет на деятельность организации может быть приостановлен решением суда, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение этих преступлений. В пояснительной записке авторы инициативы, отмечали, что создание такого механизма направлено на устранение правового пробела.
Талибан" находился в списке террористических организаций с 2003 года.
Напомним, в сентябре 2024 года Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.
В конце 2023 года Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
15.04.2025, 21:17 76381
Создатель группы "Синий кит" получил 9 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В России суд рассмотрел дело создателя группы "Синий кит". Его признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
15 апреля Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело по обвинению Погиблова Ильи.
Подсудимый, имея патологический интерес к смерти других, с использованием интернета организовал деятельность, направленную по побуждение к совершению самоубийства путем создания публичного канала "Синий кит", который возглавил.
Организованная Погибловым группа в 2023 году в мессенджерах побуждала потенциальных жертв, которыми являлись и несовершеннолетние, к выполнению ряда заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья.
В судебном заседании Погиблов вину признал полностью.
Приговором суда Илья Погиблов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в начале сентября 2024 года в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
14.04.2025, 13:12 91191
США не могут действовать произвольно - глава МИД Китая высказался о международной обстановке
Вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире, заявило МИД КНР
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Пекин. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Член политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси высказался о международной обстановке, сообщает Министерство иностранных дел КНР.
По его словам, текущая международная обстановка нестабильна и полна беспорядков, и одной из главных причин этого является то, что отдельные крупные державы слепо верят в приоритет силы и собственных интересов, действуя в духе одностороннего давления и притеснения.
В последнее время Соединенные Штаты повсеместно применяют тарифные барьеры, откровенно ставя свои собственные интересы выше общих интересов всех стран и откровенно игнорируя многостороннюю торговую систему и установленные правила. Международное сообщество не должно оставаться безучастным - США не должны вести себя произвольно, история не должна двигаться назад. Китай - достойная великая держава и ответственный член международного сообщества. Мы выступаем против доминирования силы не только для защиты своих законных интересов, но и ради общей пользы всего международного сообщества, чтобы не допустить возвращения человечества в мир, где царствует "закон джунглей", где выживает сильнейший", - говорится в сообщении.
Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, готов использовать эту годовщину как возможность для решительной поддержки международной системы с ООН в качестве ее ядра и международного порядка, основанного на международном праве. Отмечается, что вместе со всеми странами Китай готов противостоять любым попыткам нарушить справедливость и порядок в мире.
13.04.2025, 19:19 102796
Ребенок погиб в результате землетрясения в Таджикистане
Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3
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Душанбе. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения на востоке Таджикистана погиб трехгодовалый ребенок, сообщает "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.
В результате подземных толчков в Раштском районе на востоке Таджикистана погиб трехлетний ребенок, его завалило стеной дома", - говорится в сообщении.
Сегодня на востоке Таджикистана произошли три землетрясения: первое в 09.24 магнитудой 5, второе - в 12.14 магнитудой 4, третье - в 13.33 магнитудой 3.
Все подземные толчки зафиксированы северо-восточнее Душанбе на территории Раштского района, на расстоянии от 158 до 163 километров до столицы Таджикистана.
Всего разрушено 29 домов и одна школа, уточнили в КЧС.
Из общего числа разрушенных домов 17 домов и одна школа находятся в Раштском районе, а 12 - в Таджикабаде.
12.04.2025, 20:00 113761
Жителям Китая весом менее 50 кг рекомендовали два дня не выходить на улицу
Шторм пришел в Китай из Монголии
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Пекин. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пекин накрыли шквальный ветер и песчаная буря. Тысячи людей остались дома, сотни рейсов отменены. Занятия учеников начального и среднего звена в городских школах отменили, общественные пространства - например, музеи, - закрыты, сообщает РБК со ссылкой на FTV News.
Жителям северных регионов Китая с весом до 50 кг порекомендовали не выходить на улицу в ближайшие двое суток.
Из-за урагана на севере страны объявили режим повышенной готовности. Шторм пришел в Китай из Монголии.
Скорость ветра в Пекине, Тяньцзине и других частях региона Хэбэй может достигнуть 150 км/ч. По данным властей, ветер может вырывать с корнем деревья диаметром до 30 см.
В Пекине до позднего вечера действует "оранжевое" предупреждение о погоде - его объявили впервые за 10 лет.
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