Республика намерена увеличить расходы на оборону на 7% в 2026 году

Пекин. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай пообещал наносить "решительные удары" по силам, выступающим за независимость Тайваня. Это следует из доклада 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщает - Китай пообещал наносить "решительные удары" по силам, выступающим за независимость Тайваня. Это следует из доклада 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.





Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил. Это будет способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед дело национального воссоединения", - заявил премьер-министр Ли Цян.





Кроме того, Китай намерен увеличить расходы на оборону на 7% в 2026 году. Reuters отметил, что это самый низкий показатель роста за пять лет. Однако в этом отношении КНР все еще опережает остальные страны Азии.





Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета.





В октябре 2022 года Си Цзиньпин призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию "мирового класса" к 2027 году. За месяц до этого в ЦРУ заявили, что лидер Китая поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.





Тайвань категорически отвергает модель "одна страна, две системы", которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.