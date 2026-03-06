05.03.2026, 11:02 34046
Китай анонсировал "решительные удары по сепаратистам" Тайваня
Республика намерена увеличить расходы на оборону на 7% в 2026 году
Пекин. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай пообещал наносить "решительные удары" по силам, выступающим за независимость Тайваня. Это следует из доклада 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил. Это будет способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед дело национального воссоединения", - заявил премьер-министр Ли Цян.
Кроме того, Китай намерен увеличить расходы на оборону на 7% в 2026 году. Reuters отметил, что это самый низкий показатель роста за пять лет. Однако в этом отношении КНР все еще опережает остальные страны Азии.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета.
В октябре 2022 года Си Цзиньпин призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию "мирового класса" к 2027 году. За месяц до этого в ЦРУ заявили, что лидер Китая поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
Тайвань категорически отвергает модель "одна страна, две системы", которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.
05.03.2026, 19:21 16286
Иран обвинил Израиль в операции под чужим флагом при атаке на Азербайджан
Тегеран. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран не причастен к удару беспилотника по территории Азербайджана и возлагает ответственность на Израиль, сообщает РБК.
В заявлении Тегерана подчеркивается, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств.
Согласно проведенному расследованию, эта операция была осуществлена израильским режимом с целью обвинить Исламскую Республику Иран", - цитирует издание иранский Генеральный штаб вооруженных сил.
Ранее Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани. МИД Азербайджана выступило с заявлением, в котором осудило действия Ирана. Генштаб Вооруженных сил Ирана отверг обвинения в запуске дронов в сторону Азербайджана.
Ранее сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. После падения обломков сбитых беспилотников на объекте произошел небольшой пожар, а работа НПЗ была временно приостановлена в качестве меры предосторожности. При этом в компании заявили, что инцидент не повлиял на поставки нефти. Изначально сообщалось, что удар был нанесен Ираном. Однако позже иранское агентство Tasnim опровергло данную информацию, заявив, что атаку на завод совершил Израиль.
По словам собеседника агентства, Израиль стремится отвлечь внимание стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на иранские гражданские объекты.
Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом", - цитирует агентство слова источника.
05.03.2026, 17:25 20566
Иран опровергает обвинения в запуске дронов в сторону Азербайджана
Алиев поручил вооруженным силам Азербайджана осуществить ответные меры
Тегеран. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генштаб Вооруженных сил Ирана отверг обвинения в запуске беспилотников в сторону Азербайджана.
Исламская республика, (...) уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск (...) БПЛА в сторону Азербайджана", - приводит заявление ВС Ирана издание ТАСС.
В Генштабе заявили, что атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.
Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал Совет безопасности страны и объявил случай с дронами терактом, сообщает РИА Новости.
Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершенными против Азербайджана. Нашим вооруженным силам поручено подготовить и осуществить ответные меры", - сказал Алиев на заседании Совбеза.
Ранее Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани. МИД Азербайджана выступило с заявлением, в котором осудило действия Ирана.
Ранее сообщалось об атаке на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре. После падения обломков сбитых беспилотников на объекте произошел небольшой пожар, а работа НПЗ была временно приостановлена в качестве меры предосторожности. При этом в компании заявили, что инцидент не повлиял на поставки нефти. Изначально сообщалось, что удар был на несен Ираном. Однако позже иранское агентство Tasnim опровергло данную информацию, заявив, что атаку на завод совершил Израиль.
По словам собеседника агентства, Израиль стремится отвлечь внимание стран Ближнего Востока от своих преступлений, связанных с нападениями на иранские гражданские объекты.
Нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco было совершено Израилем и является примером операции под так называемым ложным флагом", - цитирует агентство слова источника.
05.03.2026, 17:08 21366
QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам газа из-за атак Ирана
Соответствующее заявление опубликовано в соцсетях компании
Доха. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy заявила о прекращении работы и объявила форс-мажор после атак беспилотников со стороны Ирана.
Вслед за объявлением о приостановке производства сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующей продукции компания QatarEnergy объявила форс-мажор для своих клиентов", - сказано в сообщении компании, опубликованном в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранской атаки на ее предприятие. Иранский беспилотник нанес удар по газовому объекту в Рас-Лаффане, а также по другому энергетическому объекту в Месаиде.
05.03.2026, 13:52 28361
Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта
Два мирных жителя получили ранения
Баку. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Азербайджан заявил о падении иранского беспилотника на территории аэропорта в Нахичевани, сообщают азербайджанские средства массовой информации.
По данным trend.az, беспилотник, летевший с территории Ирана, врезался в здание аэропорта и взорвался недалеко от средней школы в деревне Шакакабад в районе Бабек. Кроме того, еще один из дронов случайно оказался рядом со школой в деревне Шекарабад, пишет apa.az.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали ситуацию.
Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников с территории Исламской Республики Иран, в результате которых здание аэропорта было повреждено и два мирных жителя получили ранения. Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила упомянутый вопрос, разъяснила его и приняла необходимые срочные меры, чтобы подобные случаи не повторились в будущем", - заявили в ведомстве.
Также сообщается, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муктаба Дармичилу вызван в Министерство иностранных дел.
Иранской стороне будет выражен резкий протест и вручена соответствующая нота протеста", - добавили в пресс-службе.
Напомним, США и Израиль объявили о военной операции против Ирана 28 февраля, по стране было нанесено множество ударов. Президент США Дональд Трамп объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. Во время военной операции был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По последним данным, по меньшей мере 170 школьников и учителей погибли в результате ударов США и Израиля по территории Ирана.
В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Поставки нефти из Персидского залива нарушены.
Рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики. Котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
05.03.2026, 09:52 35356
Курды опровергли информацию о наступлении на Иран
Представитель одной из партий Иранского Курдистана опроверг Rudaw сообщения израильских и американских СМИ о наступлении сил курдов на Иран. Об этом же телеканалу сообщили в Обществе революционных трудящихся иранского Курдистана
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Курдский телеканал Rudaw со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии Иранского Курдистана опроверг информацию о наступлении курдских сил на Исламскую Республику. С опровержением также выступило иранское издание Tasnim, сообщает РБК.
Ни одно из наших подразделений не вошло на территорию Восточного Курдистана и Ирана. Мы отвергаем подобные заявления", - сказано в публикации Rudaw в X.
Позднее телеканал со ссылкой на источник в Обществе революционных трудящихся иранского Курдистана также опроверг информацию о наступлении на Иран.
Высокопоставленный представитель одной из иранско-курдских фракций сообщил мне, что наземное наступление не начиналось", - написал в X журналист Axios Барак Равид, который был среди тех, кто ранее сообщил о начале наступления.
Ни один иракский курд не пересек границу", - заявил в X заместитель главы администрации Иракского Курдистана Азиз Ахмад.
Ранее Associated Press со ссылкой на курдских чиновников сообщило, что базирующиеся на севере Ирака иранские курдские группы готовятся к операции в Тегеране.
Представитель Партии свободы Курдистана (PJAK) - иранской группировки курдов заявил Associated Press, что часть их сил переместилась в районы рядом с иранской границей и находится в режиме ожидания.
При этом трое иракских курдских чиновников сообщили AP, что президент США Дональд Трамп ранее попросил лидеров Иракского Курдистана оказать военную поддержку иранским курдским группам. Один из собеседников журналистов заявил, что иракские курды опасаются жесткого ответа Ирана в случае их прямого участия в конфликте.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила разговор Трампа с лидерами Иракского Курдистана. Однако она опровергла утверждение о том, что американский лидер одобрил план по вооружению курдских формирований для операции в Иране.
05.03.2026, 09:27 36331
КСИР нанес удар по аэропорту и зданию Минобороны в Израиле
Иран также заявил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне
Тегеран. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион, а также по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fars News Agency.
Ранее Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот совместно с США постарается свергнуть власть в Исламской Республике.
Иран также заявил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне.
Этот шаг был предпринят в рамках выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника", - сказано в публикации КСИР.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
04.03.2026, 20:37 47016
Пентагон сообщил о новом этапе операции США против Ирана
После достижения превосходства в воздухе США будут наносить удары "постепенно вглубь иранской территории"
Вашингтон. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - США переходят к новому этапу военной операции против Ирана, который будет направлен на взятие под контроль иранского неба, сообщает РБК.
В ходе брифинга глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что спустя четыре дня американо-израильская операция против Ирана все еще находится на "начальной" стадии.
Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся", - цитирует издание главу Пентагона.
По его словам, война с Ираном может продлиться до восьми недель. Он добавил, что США сами задают "темп и ритм" операции.
После достижения превосходства в воздухе США будут наносить удары "постепенно вглубь иранской территории", чтобы создать дополнительные возможности для маневра американских сил, заявил на брифинге глава объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По его оценке, количество ракетных пусков со стороны Ирана резко сократилось, что является "устойчивым прогрессом" для американских сил.
И Хегсет, и Кейн заявили, что у американских военных достаточно боеприпасов для продолжения боевых действий.
Напомним, Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока.
04.03.2026, 17:21 46901
Армия КНР обозначила пять уроков конфликта вокруг Ирана
Соответствующее заявление опубликовала Народно-освободительная армия Китая
Пекин. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вынесла пять уроков на основе анализа операции США и Израиля против Ирана. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своей странице в X, сообщает ТАСС.
Самая смертельная угроза - враг внутри. Самый дорогостоящий просчет - слепая вера в мир. Самая суровая реальность - логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс - иллюзия победы. Абсолютная уверенность - самообеспечение", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия, и призвала к прекращению военных действий.
