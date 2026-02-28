27.02.2026, 15:42 11001
Впервые в истории первая леди США возглавит заседание Совета Безопасности ООН
Председательство в Совбезе ООН перейдет к США 2 марта
Рассказать друзьям
Вашингтон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга президента США Меланья Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН, впервые первая леди или вообще супруга какого бы то ни было лидера в мире будет председательствовать, заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Это будет первый случай, когда первая леди... будет председательствовать на заседании Совета Безопасности", - цитирует Дюжаррика РИА Новости.
Председательство в Совбезе ООН перейдет к США 2 марта.
новости по теме
28.02.2026, 11:32 681
Израиль нанес удары по Ирану
Фото: Кадр из видео из соцсетей
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль", - цитирует главу Минобороны Израиля РБК.
Кац объявил чрезвычайное положение в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах и уведомлениях о том, что израильтянам необходимо находиться поблизости от укрытий. В Израиле запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисе, за исключением основных секторов.
В Тегеране прогремели три взрыва. Несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Рядом находится резиденция лидеров Ирана - дворец Саадабад.
Сообщается о новых взрывах в иранской столице.
27.02.2026, 17:40 8741
Глава Всемирного экономического форума в Давосе покинул пост из-за связей с Эпштейном
Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке
Рассказать друзьям
Вашингтон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде уходит в отставку на фоне обнародования информации о его связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает корреспондент агентства.
Бренде покинул пост главы ВЭФ в Давосе через несколько недель после того, как руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов с Эпштейном. Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
26.02.2026, 19:45 19146
Страны Ближнего Востока усиливают международное культурное присутствие в 2026 году
Рассказать друзьям
Дубай. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году страны Ближнего Востока усиливают свое присутствие на международной культурной арене. Регион, который традиционно ассоциируется с энергетикой и финансами, все активнее инвестирует в искусство, литературу и межкультурные проекты, делая их частью долгосрочных государственных стратегий.
Одним из ключевых культурных центров региона остаются Объединенные Арабские Эмираты. Весной в Дубае вновь проходит Art Dubai - одна из крупнейших художественных ярмарок Ближнего Востока, объединяющая галереи и художников из Европы, Азии и Африки. В начале года здесь же состоялся литературный фестиваль Emirates Airline Festival of Literature.
Дополняет культурную повестку Dubai Design Week - крупнейший фестиваль дизайна на Ближнем Востоке. В 2026 году он вновь объединяет архитекторов, дизайнеров и креативные студии со всего мира, включая выставки, инсталляции и профессиональные дискуссии, подчеркивая роль Дубая как центра креативных индустрий.
Саудовская Аравия в 2026 году укрепляет позиции на международной арт-сцене благодаря Diriyah Contemporary Art Biennale, проходящей в историческом районе Дирия. Биеннале объединяет художников из разных стран и охватывает широкий спектр форм современного искусства - от живописи до медиаинсталляций.
Значимым событием для региона стало проведение Art Basel Qatar в Дохе - первого проекта Art Basel в странах Персидского залива. Ярмарка объединила 84 художника из 31 страны и 87 галерей, привлекая внимание международных коллекционеров и профессионального сообщества.
Кувейт также демонстрирует культурную активность: с конца января по начало февраля 2026 года здесь прошел Al-Qurain Cultural Festival, один из крупнейших культурных форумов страны, включающий литературные события, выставки и дискуссии.
Международные фестивали и арт-инициативы стали инструментом формирования культурного имиджа стран Ближнего Востока.
26.02.2026, 09:23 23751
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
По данным МВД Кубы, когда береговая охрана приблизилась к судну, с катера начались выстрелы. Кубинское судно открыло ответный огонь, были убиты четверо человек на катере, ранено еще шесть. С кубинской стороны пострадал капитан
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. Как сообщили в МВД латиноамериканской страны, кубинские пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек на судне, передает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства Кубы в США на странице в X.
Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. На борту судна охраны находились пять сотрудников. Министерство сообщило, что, когда их судно приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну, чтобы опознать пассажиров, "с лодки были произведены выстрелы", в результате чего капитан кубинского судна был ранен.
В результате столкновения (...) четверо нападавших на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения", - сообщили в министерстве, добавив, что пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени в территориальных водах Кубы. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH зарегистрировано во Флориде. Катер приблизился на расстояние до 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.
Расследования компетентных органов продолжаются с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего", - уточнило министерство.
По данным РБК, в последнее время происходит ужесточение политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.
Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили "энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом".
25.02.2026, 09:30 30401
Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море
В конце прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума
Рассказать друзьям
Киев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море в конце прошлого года. Об этом глава дипмиссии рассказала на брифинге, передает РБК со ссылкой на CNN.
Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы", - сказала она.
Стефанишина добавила, что Киев "принял это к сведению". По ее словам, в ноте Госдепа отмечалось, что у США в настоящее время нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.
Напомним, в конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Каспийский трубопроводный консорциум - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.
Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. тонн нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.
МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК.
24.02.2026, 09:19 37681
Бывшего посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
Он задержан в Лондоне, расследование связано с возможной передачей конфиденциальных данных
Рассказать друзьям
Лондон. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
Сотрудники полиции арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении. Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден", - приводит текст заявления полиции Би-би-си.
Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона, после того как правительство передало ведомству переписку между бывшим послом и Эпштейном.
По сведениям Financial Times, в 2010 году Мандельсон, будучи министром, лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.
Публикация "файлов Эпштейна" Минюста США в январе показала, что в 2009-2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабинет министров передал полиции внутреннюю оценку его переписки.
В 2010 году, отмечает газета, Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.
Питер Мандельсон занимал пост посла Великобритании в США с февраля по сентябрь 2025 года. Он работал в правительстве при премьер-министрах Тони Блэре и Гордоне Брауне, занимая, в частности, должности первого государственного секретаря и госсекретаря по делам бизнеса (2008-2010), госсекретаря по делам торговли (1998) и госсекретаря по делам Северной Ирландии (1999-2001).
С 2004 по 2008 год Мандельсон был европейским комиссаром по торговле, а с 1992 по 2004 год - депутатом парламента. В 2008 году он получил пожизненное пэрство в Палате лордов.
Он также является соучредителем консалтинговой компании Global Counsel и ранее возглавлял избирательные кампании и коммуникации Лейбористской партии. Вскоре после того, как его связи с Эпштейном были вскрыты, Мандельсон вышел из Лейбористской партии и покинул Палату лордов.
Назначение Мандельсона послом Великобритании в США вызвало критику в адрес действующего премьера Кира Стармера. Он заявил, что Мандельсон неоднократно вводил в заблуждение относительно степени своей дружбы с Эпштейном.
В начале февраля The Spectator сообщил, что Стармер теряет поддержку собственной партии лейбористов на фоне скандала из-за назначения Мандельсона.
Мендельсон не первый арестованный в Британии за связь с Эпштейном. 19 февраля бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержали и доставили в полицейский участок. Его отпустили после 12-часового допроса, в его доме также прошли обыски.
Сейчас он находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя Великобритании (2001-2011), писала The Wall Street Journal. На фоне продолжающегося расследования связей покойного финансиста в октябре 2025 года Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.
20.02.2026, 19:03 77081
Пролетавший над Россией самолет оказался бортом президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев возвращался из Вашингтона после участия на первом заседании Совета мира по Газе
Рассказать друзьям
Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский самолет, пролетевший над территорией России и приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, возвращавшегося из США, сообщает Sputnik Kazakhstan со ссылкой на данные FlightAware.
Согласно информации портала, речь идет о президентском борте № 1 Узбекистана. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14.12 по местному времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12.13 по местному времени", - пишет издание vedomosti.ru.
20.02.2026, 12:10 83136
На территорию России залетел неизвестный самолет из США
Кто именно находится на борту самолета, неизвестно
Рассказать друзьям
Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестный самолет из Соединенных Штатов Америки залетел на территорию России, передает корреспондент агентства.
На сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность борта (...) Самолет вылетел несколько часов назад с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс. Лайнер пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области", - сообщает lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.
При этом кто именно находится на борту самолета, также неизвестно.
Напомним, в 2024 году рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2026, 09:17Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области 28.02.2026, 10:30Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности926Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности 28.02.2026, 11:32646Израиль нанес удар по Ирану 28.02.2026, 11:11621Массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области 24.02.2026, 18:56302046ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 21.02.2026, 10:22261826S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 25.02.2026, 16:30217346Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 23.02.2026, 18:30215336В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев 21.02.2026, 19:08215016Назначен председатель нового комитета МВД 03.02.2026, 11:581943501В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001943081Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021942661Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351941101В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261927156Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?