КСИР нанес удар по аэропорту и зданию Минобороны в Израиле

Тегеран. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион, а также по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщает - Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион, а также по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fars News Agency.





Ранее Иран пригрозил Израилю нанести удар по атомному реактору в Димоне, если тот совместно с США постарается свергнуть власть в Исламской Республике.





Иран также заявил об ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне.





Этот шаг был предпринят в рамках выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника", - сказано в публикации КСИР.





Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.





Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.