Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всем мире встретили Новый год по лунному календарю. 2026-й год по восточному календарю начинается 17 февраля - на второе новолуние после зимнего солнцестояния. По китайскому календарю это 4723 год.





Завершится 2026 год по китайскому календарю 5 февраля 2027 года. Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год - один из самых значимых и широко отмечаемых праздников в Китае. Он символизирует начало нового года по лунному календарю. Лунный Новый год празднуют не только в Поднебесной, но и в других странах, где используют лунный календарь: в Корее, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Монголии, пишет Lenta.ru.





История Китайского Нового года





Одна из легенд гласит, что начало празднику более 4000 лет назад положил император, созвавший своих министров, чтобы поклониться небу и земле. Этот день стал считаться первым днем первого лунного месяца по восточному календарю.





Согласно еще одной легенде, в первый день нового года на Землю приходит чудище по имени Нянь, что в переводе с китайского означает "год". Он разрушает все на своем пути, пожирает скот и зерно, уносит с собой местных жителей, в том числе детей. Однако с чудищем можно договориться: достаточно оставить побольше еды у входа, чтобы оно насытилось. Также считается, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и огня - отсюда пошла традиция праздновать Новый год шумно с фейерверками, красными фонариками и массовыми шествиями.





После перехода на григорианский календарь китайцы стали называть свой Новый год Праздником весны. Хотя погода может быть еще далеко не весенней, китайцы уже готовы приветствовать новое время года, которое принесет им надежды на будущее.





Символ года





У китайцев каждый год ассоциируется с одним из двенадцати животных. Каждое из них олицетворяет определенный тип человека. Считается, что рожденные по определенным знаком люди приобретают черты своего зодиакального покровителя.





Символ 2026 года - Красная Огненная Лошадь. Считается, что год Красной Огненной Лошади принесет удачу амбициозным, упрямым и харизматичным людям, ведь в китайском зодиаке Лошадь - один из самых активных и динамичных знаков. Более того, весь год обещает быть полным перемен и трудностей, которые в итоге приведут к счастливому будущему. Особую благосклонность Огненная Лошадь проявит к тем, кто родился под знаками Тигра, Кролика, Собаки, Свиньи и Козы. Для остальных наступающий год будет бурным, его вызовы потребуют рассудительности и вдумчивости.





Традиции





Празднование китайского Нового года проходит с большим размахом и длится 15 дней подряд. В первую очередь это семейный праздник: все стремятся попасть в гости к родителям, которые зачастую живут в других городах и провинциях, поэтому билеты раскупаются намного заранее.





Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Китайцы тщательно убирают свои дома, избавляются от ненужных вещей, чтобы освободить место для всего нового.





Дома украшают красным декором, так как красный цвет символизирует счастье и удачу. На дверях вывешивают парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями или перевернутый иероглиф "счастье". Слово "перевернутый" в китайском языке звучит так же, как и слово "приходить", таким образом, висящий вверх ногами иероглиф можно прочитать как "счастье приходит".





Праздничный ужин в канун Нового года - обязательная составляющая праздника. На столе должны быть блюда из мяса и рыбы, а также пельмени цзяоцзы в форме полумесяца, которые символизируют счастье и благополучие. После ужина китайцы отправляются на улицу, чтобы полюбоваться фейерверками и принять участие в народных гуляньях.





Первые дни Нового года в Китае посвящены визитам к родственникам и друзьям. Также в этот период проводятся различные фестивали и ярмарки, где можно купить сувениры и украшения.





Заканчивается масштабное празднование Фестивалем фонарей на 15-й день Нового года. Люди вывешивают и запускают цветные фонари различных форм и размеров, часто с рисунками, символизирующими удачу и счастье.





На китайский Новый год принято дарить подарки, которые символизируют удачу, процветание и счастье. Красные конверты с деньгами - хунбао. Обычно их дарят детям или самым старшим членам семьи. Размер суммы, как правило, не так важен, как сам жест дарения. Актуально, чтобы сумма была четной - четные числа ассоциируются с энергией живых, а нечетные - с энергией умерших.





Фрукты, особенно мандарины и апельсины. Желтый и оранжевый цвет, а также круглая форма символизируют монеты, а значит, богатство и процветание. Также в качестве подарка часто преподносят яблоки и груши.





Еще один популярный подарок, обозначающий здоровье и долголетие. Хороший чай может быть признаком уважения и заботы о человеке. Подарки в виде наборов с сухофруктами и орехами символизируют предстоящий год, полный богатства и здоровья.





Согласно китайским суевериям, есть ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить на Новый год. Например, носовые платки, зонтики и любые острые предметы - это признак расставания, а полотенца, желтые хризантемы и любые белые цветы - непременный атрибут похорон. Также некоторые вещи могут иметь скрытое значение, связанное с произношением.





Часы. В китайской культуре фраза "дарить часы" звучит так же, как "организовывать похороны".





Подарки в наборах по четыре штуки. Числительное "четыре" в китайском языке звучит так же, как "смерть".





Обувь. "Дарить обувь" по звучанию похоже на слово, обозначающее расставание. Кроме того, дарение двух ботинок дает понять, что человеку стоит идти своей дорогой, тем самым положив конец дружбе.





Зеленые шляпы. Это метафора, которая для мужчины означает неверность супруги.