26.02.2026, 09:23 8281
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
По данным МВД Кубы, когда береговая охрана приблизилась к судну, с катера начались выстрелы. Кубинское судно открыло ответный огонь, были убиты четверо человек на катере, ранено еще шесть. С кубинской стороны пострадал капитан
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. Как сообщили в МВД латиноамериканской страны, кубинские пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек на судне, передает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства Кубы в США на странице в X.
Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. На борту судна охраны находились пять сотрудников. Министерство сообщило, что, когда их судно приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну, чтобы опознать пассажиров, "с лодки были произведены выстрелы", в результате чего капитан кубинского судна был ранен.
В результате столкновения (...) четверо нападавших на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения", - сообщили в министерстве, добавив, что пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени в территориальных водах Кубы. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH зарегистрировано во Флориде. Катер приблизился на расстояние до 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.
Расследования компетентных органов продолжаются с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего", - уточнило министерство.
По данным РБК, в последнее время происходит ужесточение политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.
Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили "энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом".
новости по теме
26.02.2026, 19:45 3746
Страны Ближнего Востока усиливают международное культурное присутствие в 2026 году
Рассказать друзьям
Дубай. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году страны Ближнего Востока усиливают свое присутствие на международной культурной арене. Регион, который традиционно ассоциируется с энергетикой и финансами, все активнее инвестирует в искусство, литературу и межкультурные проекты, делая их частью долгосрочных государственных стратегий.
Одним из ключевых культурных центров региона остаются Объединенные Арабские Эмираты. Весной в Дубае вновь проходит Art Dubai - одна из крупнейших художественных ярмарок Ближнего Востока, объединяющая галереи и художников из Европы, Азии и Африки. В начале года здесь же состоялся литературный фестиваль Emirates Airline Festival of Literature.
Дополняет культурную повестку Dubai Design Week - крупнейший фестиваль дизайна на Ближнем Востоке. В 2026 году он вновь объединяет архитекторов, дизайнеров и креативные студии со всего мира, включая выставки, инсталляции и профессиональные дискуссии, подчеркивая роль Дубая как центра креативных индустрий.
Саудовская Аравия в 2026 году укрепляет позиции на международной арт-сцене благодаря Diriyah Contemporary Art Biennale, проходящей в историческом районе Дирия. Биеннале объединяет художников из разных стран и охватывает широкий спектр форм современного искусства - от живописи до медиаинсталляций.
Значимым событием для региона стало проведение Art Basel Qatar в Дохе - первого проекта Art Basel в странах Персидского залива. Ярмарка объединила 84 художника из 31 страны и 87 галерей, привлекая внимание международных коллекционеров и профессионального сообщества.
Кувейт также демонстрирует культурную активность: с конца января по начало февраля 2026 года здесь прошел Al-Qurain Cultural Festival, один из крупнейших культурных форумов страны, включающий литературные события, выставки и дискуссии.
Международные фестивали и арт-инициативы стали инструментом формирования культурного имиджа стран Ближнего Востока.
25.02.2026, 09:30 14931
Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море
В конце прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума
Рассказать друзьям
Киев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море в конце прошлого года. Об этом глава дипмиссии рассказала на брифинге, передает РБК со ссылкой на CNN.
Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы", - сказала она.
Стефанишина добавила, что Киев "принял это к сведению". По ее словам, в ноте Госдепа отмечалось, что у США в настоящее время нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.
Напомним, в конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Каспийский трубопроводный консорциум - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.
Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. тонн нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.
МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК.
24.02.2026, 09:19 22211
Бывшего посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна
Он задержан в Лондоне, расследование связано с возможной передачей конфиденциальных данных
Рассказать друзьям
Лондон. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
Сотрудники полиции арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении. Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден", - приводит текст заявления полиции Би-би-си.
Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона, после того как правительство передало ведомству переписку между бывшим послом и Эпштейном.
По сведениям Financial Times, в 2010 году Мандельсон, будучи министром, лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.
Публикация "файлов Эпштейна" Минюста США в январе показала, что в 2009-2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабинет министров передал полиции внутреннюю оценку его переписки.
В 2010 году, отмечает газета, Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.
Питер Мандельсон занимал пост посла Великобритании в США с февраля по сентябрь 2025 года. Он работал в правительстве при премьер-министрах Тони Блэре и Гордоне Брауне, занимая, в частности, должности первого государственного секретаря и госсекретаря по делам бизнеса (2008-2010), госсекретаря по делам торговли (1998) и госсекретаря по делам Северной Ирландии (1999-2001).
С 2004 по 2008 год Мандельсон был европейским комиссаром по торговле, а с 1992 по 2004 год - депутатом парламента. В 2008 году он получил пожизненное пэрство в Палате лордов.
Он также является соучредителем консалтинговой компании Global Counsel и ранее возглавлял избирательные кампании и коммуникации Лейбористской партии. Вскоре после того, как его связи с Эпштейном были вскрыты, Мандельсон вышел из Лейбористской партии и покинул Палату лордов.
Назначение Мандельсона послом Великобритании в США вызвало критику в адрес действующего премьера Кира Стармера. Он заявил, что Мандельсон неоднократно вводил в заблуждение относительно степени своей дружбы с Эпштейном.
В начале февраля The Spectator сообщил, что Стармер теряет поддержку собственной партии лейбористов на фоне скандала из-за назначения Мандельсона.
Мендельсон не первый арестованный в Британии за связь с Эпштейном. 19 февраля бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержали и доставили в полицейский участок. Его отпустили после 12-часового допроса, в его доме также прошли обыски.
Сейчас он находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя Великобритании (2001-2011), писала The Wall Street Journal. На фоне продолжающегося расследования связей покойного финансиста в октябре 2025 года Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.
20.02.2026, 19:03 61611
Пролетавший над Россией самолет оказался бортом президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев возвращался из Вашингтона после участия на первом заседании Совета мира по Газе
Рассказать друзьям
Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский самолет, пролетевший над территорией России и приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, возвращавшегося из США, сообщает Sputnik Kazakhstan со ссылкой на данные FlightAware.
Согласно информации портала, речь идет о президентском борте № 1 Узбекистана. Самолет вылетел с авиабазы Эндрюс 19 февраля в 14.12 по местному времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12.13 по местному времени", - пишет издание vedomosti.ru.
20.02.2026, 12:10 67671
На территорию России залетел неизвестный самолет из США
Кто именно находится на борту самолета, неизвестно
Рассказать друзьям
Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестный самолет из Соединенных Штатов Америки залетел на территорию России, передает корреспондент агентства.
На сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность борта (...) Самолет вылетел несколько часов назад с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс. Лайнер пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области", - сообщает lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.
При этом кто именно находится на борту самолета, также неизвестно.
Напомним, в 2024 году рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау.
19.02.2026, 16:04 82361
Британская полиция задержала экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Карл III готов оказать содействие в расследовании связей его брата с уличенным в педофилии американским финансистом
Рассказать друзьям
Лондон. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна.
О задержании принца Эндрю сообщают британские СМИ.
Полиция отказалась назвать имя задержанного, сославшись на регламент, но сообщила, что это мужчина в возрасте "около 60 лет из Норфолка". Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переехал в это графство и поселился в поместье Сандрингем после того, как был лишен титулов. 19 февраля ему исполняется 66 лет. Как сообщила полиция, задержанный подозревается в совершении должностного преступления. По данным The Telegraph, задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу Джеффри Эпштейна", - информирует РБК.
Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC) объявил о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна. Под прицелом правоохранителей оказались бывший министр и экс-посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, а также принц Эндрю, герцог Йоркский, пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.
Скотленд-Ярд изучает обвинения в том, что лорд Мандельсон совершил должностное преступление. По версии следствия, занимая пост министра по делам бизнеса, он мог передавать финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную правительственную информацию. Полиция Темз-Вэлли, в свою очередь, оценивает аналогичные заявления против принца Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Отдельные обвинения в адрес принца Эндрю также рассматривает полиция Суррея", - сказано в материале.
Между тем британский король Карл III заявил о готовности оказать содействие в расследовании связей его брата с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном. Монарх уполномочил своих чиновников оказать необходимую поддержку сотрудникам полиции.
Издание напоминает, что в 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его задержали в США и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подругу и сообщницу, подданную Великобритании Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.
19.02.2026, 15:49 83246
Суд в Южной Корее приговорил экс-президента к пожизненному сроку
По версии обвинения, он вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью организации беспорядков
Рассказать друзьям
Сеул. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Южной Корее суд признал бывшего президента страны Юн Сок Ёля виновным в руководстве мятежом в 2024 году и приговорил к пожизненному лишению свободы.
Обвинение в руководстве мятежом в отношении Юн Сок Ёля признано обоснованным", - сообщает iz.ru со ссылкой на агентство Yonhap.
По версии обвинения, он вступил в сговор с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами с целью организации беспорядков и подрыва конституции. Экс-министр обороны в тот же день был приговорен к 30 годам тюремного заключения.
Подсудимый Ким Ён Хён приговаривается к 30 годам тюремного заключения", - объявил суд.
Напомним, в январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
Читать: https://www.kt.kz/rus/world/sud_vynes_prigovor_eks-prezidentu_yuzhnoy_korei_1377986520.html
17.02.2026, 09:21 98821
Новый год по лунному календарю отмечают по всему миру
Рассказать друзьям
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всем мире встретили Новый год по лунному календарю. 2026-й год по восточному календарю начинается 17 февраля - на второе новолуние после зимнего солнцестояния. По китайскому календарю это 4723 год.
Завершится 2026 год по китайскому календарю 5 февраля 2027 года. Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год - один из самых значимых и широко отмечаемых праздников в Китае. Он символизирует начало нового года по лунному календарю. Лунный Новый год празднуют не только в Поднебесной, но и в других странах, где используют лунный календарь: в Корее, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Монголии, пишет Lenta.ru.
История Китайского Нового года
Одна из легенд гласит, что начало празднику более 4000 лет назад положил император, созвавший своих министров, чтобы поклониться небу и земле. Этот день стал считаться первым днем первого лунного месяца по восточному календарю.
Согласно еще одной легенде, в первый день нового года на Землю приходит чудище по имени Нянь, что в переводе с китайского означает "год". Он разрушает все на своем пути, пожирает скот и зерно, уносит с собой местных жителей, в том числе детей. Однако с чудищем можно договориться: достаточно оставить побольше еды у входа, чтобы оно насытилось. Также считается, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и огня - отсюда пошла традиция праздновать Новый год шумно с фейерверками, красными фонариками и массовыми шествиями.
После перехода на григорианский календарь китайцы стали называть свой Новый год Праздником весны. Хотя погода может быть еще далеко не весенней, китайцы уже готовы приветствовать новое время года, которое принесет им надежды на будущее.
Символ года
У китайцев каждый год ассоциируется с одним из двенадцати животных. Каждое из них олицетворяет определенный тип человека. Считается, что рожденные по определенным знаком люди приобретают черты своего зодиакального покровителя.
Символ 2026 года - Красная Огненная Лошадь. Считается, что год Красной Огненной Лошади принесет удачу амбициозным, упрямым и харизматичным людям, ведь в китайском зодиаке Лошадь - один из самых активных и динамичных знаков. Более того, весь год обещает быть полным перемен и трудностей, которые в итоге приведут к счастливому будущему. Особую благосклонность Огненная Лошадь проявит к тем, кто родился под знаками Тигра, Кролика, Собаки, Свиньи и Козы. Для остальных наступающий год будет бурным, его вызовы потребуют рассудительности и вдумчивости.
Традиции
Празднование китайского Нового года проходит с большим размахом и длится 15 дней подряд. В первую очередь это семейный праздник: все стремятся попасть в гости к родителям, которые зачастую живут в других городах и провинциях, поэтому билеты раскупаются намного заранее.
Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Китайцы тщательно убирают свои дома, избавляются от ненужных вещей, чтобы освободить место для всего нового.
Дома украшают красным декором, так как красный цвет символизирует счастье и удачу. На дверях вывешивают парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями или перевернутый иероглиф "счастье". Слово "перевернутый" в китайском языке звучит так же, как и слово "приходить", таким образом, висящий вверх ногами иероглиф можно прочитать как "счастье приходит".
Праздничный ужин в канун Нового года - обязательная составляющая праздника. На столе должны быть блюда из мяса и рыбы, а также пельмени цзяоцзы в форме полумесяца, которые символизируют счастье и благополучие. После ужина китайцы отправляются на улицу, чтобы полюбоваться фейерверками и принять участие в народных гуляньях.
Первые дни Нового года в Китае посвящены визитам к родственникам и друзьям. Также в этот период проводятся различные фестивали и ярмарки, где можно купить сувениры и украшения.
Заканчивается масштабное празднование Фестивалем фонарей на 15-й день Нового года. Люди вывешивают и запускают цветные фонари различных форм и размеров, часто с рисунками, символизирующими удачу и счастье.
На китайский Новый год принято дарить подарки, которые символизируют удачу, процветание и счастье. Красные конверты с деньгами - хунбао. Обычно их дарят детям или самым старшим членам семьи. Размер суммы, как правило, не так важен, как сам жест дарения. Актуально, чтобы сумма была четной - четные числа ассоциируются с энергией живых, а нечетные - с энергией умерших.
Фрукты, особенно мандарины и апельсины. Желтый и оранжевый цвет, а также круглая форма символизируют монеты, а значит, богатство и процветание. Также в качестве подарка часто преподносят яблоки и груши.
Еще один популярный подарок, обозначающий здоровье и долголетие. Хороший чай может быть признаком уважения и заботы о человеке. Подарки в виде наборов с сухофруктами и орехами символизируют предстоящий год, полный богатства и здоровья.
Согласно китайским суевериям, есть ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить на Новый год. Например, носовые платки, зонтики и любые острые предметы - это признак расставания, а полотенца, желтые хризантемы и любые белые цветы - непременный атрибут похорон. Также некоторые вещи могут иметь скрытое значение, связанное с произношением.
Часы. В китайской культуре фраза "дарить часы" звучит так же, как "организовывать похороны".
Подарки в наборах по четыре штуки. Числительное "четыре" в китайском языке звучит так же, как "смерть".
Обувь. "Дарить обувь" по звучанию похоже на слово, обозначающее расставание. Кроме того, дарение двух ботинок дает понять, что человеку стоит идти своей дорогой, тем самым положив конец дружбе.
Зеленые шляпы. Это метафора, которая для мужчины означает неверность супруги.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.02.2026, 09:38КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков 26.02.2026, 10:2837906Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних 26.02.2026, 11:1333171Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки 26.02.2026, 11:4332706Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с британским бизнес-сообществом 26.02.2026, 12:2526966Ущерб в 8,2 млрд и более 420 пострадавших семей: в Астане завершено расследование по делу дольщиков 20.02.2026, 13:05579631В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 20.02.2026, 16:35414706Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля 20.02.2026, 15:59413791На Temu подали в суд в Ирландии 20.02.2026, 15:00407796В Алматы снесли очередное незаконное здание 20.02.2026, 11:25352951В Казахстане услуги такси подорожали на 17% 03.02.2026, 11:581838891В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001838471Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021838051Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351836491В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261822546Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?