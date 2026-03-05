Иран не занимается разработкой ядерного оружия - МИД КНР

После достижения превосходства в воздухе США будут наносить удары "постепенно вглубь иранской территории"

Вашингтон. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - США переходят к новому этапу военной операции против Ирана, который будет направлен на взятие под контроль иранского неба, сообщает - США переходят к новому этапу военной операции против Ирана, который будет направлен на взятие под контроль иранского неба, сообщает РБК





В ходе брифинга глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что спустя четыре дня американо-израильская операция против Ирана все еще находится на "начальной" стадии.





Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся", - цитирует издание главу Пентагона.





По его словам, война с Ираном может продлиться до восьми недель. Он добавил, что США сами задают "темп и ритм" операции.



После достижения превосходства в воздухе США будут наносить удары "постепенно вглубь иранской территории", чтобы создать дополнительные возможности для маневра американских сил, заявил на брифинге глава объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По его оценке, количество ракетных пусков со стороны Ирана резко сократилось, что является "устойчивым прогрессом" для американских сил.





И Хегсет, и Кейн заявили, что у американских военных достаточно боеприпасов для продолжения боевых действий.



