Политика, экономика и культура: о чем говорили главы МИД Казахстана и Беларуси

Фото: МИД РК

Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, прибывший в Казахстан с первым официальным визитом, обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД.





Беларусь является важным политическим и экономическим партнером Казахстана, и мы придаем большое значение многогранному укреплению стратегических отношений с вашей страной. Безусловно, достигнутый высокий уровень взаимодействия Казахстана и Беларуси является следствием политической воли и проводимого курса лидеров двух стран на укрепление межгосударственных связей", - сказал в ходе встречи Ермек Кошербаев.





Также особое внимание собеседники уделили обсуждению мер по увеличению показателей взаимного товарооборота, инвестиций и промышленной кооперации.





По итогам 2025 года товарооборот между нашими странами вырос на 30% и превысил 1,2 млрд долларов. Важной задачей является закрепление данного показателя и обеспечение дальнейшего его роста. Ресурсы наших экономик обладают для этого соответствующим потенциалом и резервами", - отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана.





Кроме того, Кошербаев проинформировал коллегу о преференциях и мерах по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана, а также о деятельности международного финансового центра "Астана", в основу которой положен лучший опыт мировых финансовых институтов.





В числе приоритетных тем обсуждения стало сотрудничество в транзитно-транспортной сфере. Был отмечен рост железнодорожных грузоперевозок в январе-феврале текущего года до 1,1 млн тонн, что на 25 % выше аналогичного показателя за 2025 год.





Также Ермек Кошербаев рассказал об активной работе, проводимой Казахстаном по экспорту отечественных цифровых решений, и пригласил белорусских специалистов к сотрудничеству в таких сферах, как цифровизация и ИИ.





Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.





Глава МИД Казахстана подчеркнул, что первый визит Максима Рыженкова в Казахстан сопряжен с важным событием в истории двусторонних отношений - открытием генерального консульства Беларуси в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы, запланированным на 15 апреля. Он выразил уверенность, что это послужит на благо развития казахстанско-белорусских связей.





В завершение встречи стороны подтвердили твердую настроенность на дальнейшее укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонних и многосторонних связей.