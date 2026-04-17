16.04.2026, 11:24 133121
МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество
Фото: МИД РК
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает укреплять международные связи на дипломатическом уровне. В Астане представители МИД приняли копии верительных грамот у новых послов Монголии, Эль-Сальвадора и Монако, а в Вашингтоне сенатор США Стив Дэйнс был награжден орденом "Достык" I степени, сообщили в МИД РК.
Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Монголии в Казахстане Батжаргала Гунаажавына. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты казахстанско-монгольского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев принял посла Эль-Сальвадора в Казахстане Юрия Павла Сантакруса по случаю вручения копий верительных грамот.
Стороны обсудили вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, информационных технологий и искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено вопросам либерализации визового режима между странами.
Вчера заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Княжества Монако в РК Мирей Мартини. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, в посольстве Казахстана в Вашингтоне состоялась церемония награждения сенатора США Стива Дэйнса орденом "Достык" I степени от имени президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие сотрудничества между двумя государствами.
Представитель президента Казахстана в переговорном процессе с США по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Е. Казыхан особо отметил вклад сенатора в развитие межпарламентского сотрудничества, включая его инициативу по созданию группы дружбы по Центральной Азии в Конгрессе США, последовательное продвижение законодательных инициатив по отмене поправки Джексона-Вэника, а также содействие принятию сенатом США резолюции о стратегической значимости платформы "C5+1". Казахстанский дипломат также подчеркнул его вклад в углубление двустороннего казахстанско-американского сотрудничества, а также с другими государствами Центральной Азии.
17.04.2026, 17:16 4471
ООН теряет влияние: Токаев указал на системный кризис организации
Фото: Акорда
Анкара. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая в панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о кризисе ООН и необходимости реформы Совета безопасности, сообщили в Акорде.
Затем президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу.
Дипломаты, политики привыкли говорить, что все человечество находится на перепутье (...) Региональные конфликты сегодня выходят далеко за рамки регионов, они уже стали глобальными. Конечно, ООН - незаменимая, универсальная организация, и на каждое государство возлагается определенная ответственность. Все говорят о необходимости поддержки ООН. Это факт. Но все говорят и о том, что организацию нужно не только поддерживать, но и реформировать (...)Мы должны честно признать, что именно Совет безопасности является главным элементом для реформирования ООН", - отметил глава государства.
Токаев призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса организации является позиции постоянных членов Совбеза.
На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН (...) Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов - как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем", - подчеркнул глава государства.
Президент Казахстана представил свое видение будущего ООН и других международных институтов.
Мы говорим о региональных и глобальных конфликтах. Мы не видим, чтобы высокие представители ООН выступали посредниками в этих конфликтах. Это серьезная проблема. Речь идет о снижении роли ООН. Сейчас все обсуждают, кто станет следующим Генеральным секретарем ООН. Считаю, что это не так важно. Самое главное - выживет ли вся система в том виде, в каком она существует, - убежден президент.
Он подчеркнул, что именно Совет безопасности препятствует решению важнейших международных вопросов.
Люди, дипломаты или политики, вынуждены вести переговоры в рамках других площадок. Самая серьезная проблема заключается в том, что весь процесс поддержания мира нарушен как в ООН, так и в других структурах", - заявил глава государства.
Токаев убежден, что пора обратить внимание на содержание Устава ООН, в котором упоминаются так называемые вражеские государства.
Да, 80 лет назад все было совершенно ясно. Сегодня же так называемые "вражеские государства" играют чрезвычайно важную роль в поддержке и финансировании Организации и в содействии процессу поддержания мира. Самое главное - повысить уровень эффективности и авторитет ООН", - полагает президент.
Он также высказал свою оценку событий на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах переговорного процесса.
Я бы посоветовал проявлять большую сознательность в отношении того, что происходит в мире. Например, все обсуждают Иран. Конечно, там сложилась серьезная ситуация. Трудно давать какие-либо комментарии по этому поводу. Казахстан выразил солидарность со странами Залива. Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта. Прежде всего, сильно пострадала экономика. Сегодня все говорят о свободном передвижении судов по Ормузскому проливу. Но мы должны учитывать тот факт, что до конфликта данный морской коридор был открыт для свободной торговли. Поэтому мы должны сосредоточиться на сути проблемы. А суть проблемы заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой переговоров, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана. Но сейчас мы переключились на обсуждение вопросов глобальной торговли. Вопреки всему глобальная торговля растет. Только в прошлом году рост составил 2,5%. Так что с торговлей в мире не все так плохо. Но качество и содержание торговли - это большая проблема", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
17.04.2026, 13:01 21121
Президент Казахстана прибыл в Турцию
Фото: скриншот из видео Акорды
Анкара. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр NEST для участия в панельной сессии Анталийского дипломатического форума в Турции, сообщает Акорда.
В панельной дискуссии лидеров на тему Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties также участвуют президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Модератор - член Великого национального собрания Турции, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу", - говорится в сообщении.
Напомним, форум в Анталье - это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
17.04.2026, 11:06 30076
Бесплатные лекарства незаконно продавали в аптеках Казахстана
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана провело анализ обращения лекарственных средств с использованием системы маркировки за период с 1 июля 2024 года. В аптеках по всей стране выявлена реализация 4114 препаратов, предназначенных для обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), сообщили в пресс-службе ведомства.
Проведены внеплановые проверки 74 объектов. В результате 31 объект привлечен к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге, 43 организациям выданы предписания об устранении нарушений. Установлены факты незаконной продажи лекарств, полученных пациентами в рамках ГОБМП. В ряде случаев препараты, выданные через медицинские организации, поступали в аптечные сети", - проинформировали в Минздраве.
Отмечается, что среди выявленных позиций - растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий, отдельные антибиотики и препараты для лечения хронических заболеваний.
Кроме того, по информации ТОО "Центр развития цифровой экономики", зафиксированы системные нарушения в использовании кодов маркировки: выявлено 35 537 случаев повторного вывода, 480 752 случая использования одного и того же кода разными участниками, а также установлено, что 1140 объектов повторно вывели из оборота 15 614 кодов.
Материалы по выявленным фактам направлены в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности. Проводятся дополнительные проверки", - пояснили в Минздраве.
Напомним, в феврале в Казахстане также была выявлена продажа бесплатных медпрепаратов.
17.04.2026, 09:56 31716
МИД: Казахстан активизирует международное сотрудничество и инвестиционный диалог
Фото: МИД РК, Казахстанская делегация провела ряд встреч с представителями американского экспертного и делового сообщества
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает укреплять международные связи, расширяя политическое, экономическое и инвестиционное взаимодействие с зарубежными партнерами. В последние дни казахстанские дипломаты провели ряд встреч и переговоров в различных странах, где обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, цифровых технологиях, инвестициях, образовании и международной политике, сообщили в МИД РК.
Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев встретился с председателем совета директоров управления по регулированию связи и информационных технологий Кувейта Халедом Аль-Замелем. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных систем, а также взаимодействие на международных площадках. Казахстанская сторона пригласила представителей кувейтского регулятора принять участие в саммите GITEX Caucasus & Central Asia, который пройдет в Алматы.
В Катаре посол Казахстана Арман Исагалиев провел переговоры с членом консультативного совета страны Ахмедом Аль-Хитми. В ходе встречи обсуждалось развитие межпарламентского взаимодействия и реализация договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Катар в 2024 году. Катарская сторона высоко оценила проводимые в Казахстане политические реформы и отметила укрепление роли страны на международной арене.
В Монголии посол Казахстана Алмас Сейтакынов встретился с министром иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-монгольских отношений, подтвердив заинтересованность в укреплении стратегического партнерства, расширении торгово-экономического взаимодействия и развитии культурно-гуманитарных контактов. Также отмечена важность подготовки запланированных на текущий год мероприятий и обменов визитами на высоком уровне.
Перспективы сотрудничества в образовательной и финансовой сферах обсуждались в Казани. Генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков и казахстанская делегация во главе с вице-президентом Назарбаев Университета Кадишой Даировой встретились с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой. Стороны договорились расширить сотрудничество между университетами и научными организациями, включая программы академического обмена, участие ученых в международных мероприятиях и совместные образовательные инициативы.
В Чехии посол Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу с председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности сената парламента Павелом Фишером. В ходе беседы казахстанская сторона представила информацию о проводимых политических реформах и конституционных изменениях, а также о международных инициативах страны в сфере безопасности и устойчивого развития. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межпарламентского диалога и расширении торгово-экономических связей.
В энергетической сфере Казахстан развивает сотрудничество с рядом стран. В Саудовской Аравии посол Казахстана Мадияр Менилбеков провел переговоры с заместителем председателя и управляющим директором энергетической компании ACWA Раадом Аль-Саади. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов и возможности использования передовых технологий для развития устойчивой энергетики и повышения энергоэффективности.
Казахстанская делегация также посетила Финляндию, где прошли переговоры в Министерстве экономики и занятости этой страны. В центре внимания были перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, развития "зеленой" экономики и повышения энергоэффективности. Отдельное внимание уделено финскому опыту в развитии устойчивых систем теплоснабжения.
В Сингапуре посол Казахстана Аскар Куттыкадам встретился с генеральным директором МИД по вопросам многостороннего сотрудничества Нг Бун Яном. Стороны обсудили взаимодействие на международных площадках и инициативы Казахстана в рамках системы ООН, включая создание в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, а также инициативу по учреждению Международной водной организации.
В Вашингтоне казахстанская делегация во главе с представителем президента Казахстана по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом провела серию встреч с представителями американского экспертного и делового сообщества. Обсуждались вопросы расширения экономического сотрудничества, развития проектов в сфере энергетики, критических минералов, цифровых технологий и инфраструктуры. В переговорах приняли участие представители ведущих американских компаний, включая Chevron, ExxonMobil, PepsiCo, Morgan Stanley, Citi, Nasdaq и Meta.
Инвестиционное сотрудничество также обсуждалось в Астане на встрече председателя Комитета по инвестициям МИД Казахстана Габидуллы Оспанкулова с представителями международной фармацевтической компании Boehringer Ingelheim. Стороны рассмотрели ход реализации проекта по производству ветеринарных вакцин против ящура и перспективы создания на базе казахстанского предприятия регионального хаба для производства и экспорта вакцин.
По итогам состоявшихся встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, реализации совместных проектов и укреплении международных партнерств Казахстана в различных сферах.
Между тем состоялась встреча посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина с Федеральным министром водных ресурсов Пакистана Мианом Мухаммадом Муином Ватту и специальным представителем Пакистана по вопросам водных ресурсов Сайедом Мухаммадом Мехар Али Шахом. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-пакистанского сотрудничества в сфере управления водными ресурсами. Отмечена взаимная заинтересованность в укреплении практического взаимодействия, обмене опытом и реализации совместных инициатив по рациональному использованию водных ресурсов.
Также по поручению главы государства посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие в официальной церемонии вступления в должность президента Республики Союз Мьянма У Мин Аун Хлайна. В рамках мероприятия были также приведены к присяге вице-президенты страны и новый состав правительства.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джейкобом Хелбергом. В ходе переговоров стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Кроме того, посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с руководством Центра изучения стран Залива Катарского университета. В ходе беседы стороны обсудили вопросы установления и развития сотрудничества между экспертно-аналитическими кругами двух стран в области изучения актуальных региональных и международных проблем.
Помимо этого, посольство Республики Казахстан в Австрии приняло участие в церемонии возложения венков к Мемориальному памятнику советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене. Мероприятие посвящено памяти советских солдат, павших при освобождении столицы Австрии от нацизма в годы Второй мировой войны.
17.04.2026, 09:25 38191
Антитеррористические учения проходят в Алматы
Фото: Антитеррористический центр РК, gov.kz
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня с 08.00 до 12.00 на территории комплекса лыжных трамплинов "Cұңқар", расположенного по адресу улица Каппарова, 167, проводятся плановые антитеррористические учения. Об этом сообщили в Антитеррористическом центре РК.
В ходе учения отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах массового скопления людей.
Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации. Призываем жителей города с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов", - отметили в центре.
Отмечается, что согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
Кроме того, по данным центра, сегодня с 10.00 до 14.00 антитеррористические учения пройдут в здании отдела образования Шетского района в поселке Аксу-Аюлы Карагандинской области.
В рамках учения на территории поселка Аксу-Аюлы предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения", - уточнили в Карагандинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Как сообщалось ранее, в Казахстане усилят борьбу с экстремизмом и терроризмом.
16.04.2026, 20:44 89821
Президент Казахстана поздравил художественного руководителя ансамбля "Ялла" с 80-летием
Касым-Жомарт Токаев наградил Фарруха Закирова орденом "Достық" ІІ степени
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт направил телеграмму поздравления с 80-летием художественному руководителю ансамбля "Ялла" Фарруху Закирову, сообщает Акорда.
Благодаря природному таланту, неиссякаемой жизненной энергии и редкому трудолюбию Вы заслужили искренние симпатии миллионов поклонников Вашего творчества по всему миру. Ваше искусство на протяжении многих лет объединяет людей разных поколений и народов. В Казахстане Вас ценят за неповторимый голос и знаменитые песни в исполнении легендарного ансамбля "Ялла", ставшего культурным феноменом целой эпохи", - говорится в телеграмме.
За большой вклад в развитие культуры и музыкального искусства, а также укрепление дружеских отношений между народами Касым-Жомарт Токаев наградил Фарруха Закирова орденом "Достық" ІІ степени.
16.04.2026, 09:28 145476
Белых хакеров и специалистов по ИИ будут готовить для защиты энергосистем Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют готовить специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и развитию умных энергосетей для защиты и цифровизации энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минэнерго.
В электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта "Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике".
В рамках данного стандарта предусмотрены новые профессии:
- проектировщик интеллектуальных (умных) сетей;
- инженер по разработке и внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid);
- специалист по кибербезопасности энергетических сетей.
Эти профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и направлены на формирование современных образовательных программ и подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой трансформации отрасли". - уточнили в ведомстве.
В Минэнерго отмечают, что развитие умных сетей (Smart Grid) является одной из ключевых задач ближайших 5-10 лет. Это требует от специалистов не только глубоких знаний в области энергетики, но и компетенций в сфере искусственного интеллекта, поскольку в перспективе функции диспетчеризации будут частично переданы интеллектуальным системам управления.
В 2025 году в отрасли уже была разработана карточка новой профессии "смарт-менеджер", направленная на повышение эффективности управления и мониторинга энергетических систем, внедрение интеллектуальных технологий и повышение энергоэффективности", - отметили в министерстве.
Также проведена актуализация Отраслевой рамки квалификаций с учетом текущих и перспективных потребностей отрасли. В рамках обновления пересмотрена функциональная карта отрасли; актуализирована карта профессиональных квалификаций; проведен анализ отрасли и потребности в кадрах; обеспечена синхронизация с системой подготовки кадров в организациях высшего и технического и профессионального образования.
Ранее в правительстве сообщали, что к концу первого квартала 2027 года Казахстан планирует полностью закрыть внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году выйти на устойчивый профицит. Для этого реализуется ряд крупных проектов по строительству и модернизации генерирующих мощностей.
В долгосрочной перспективе Казахстан намерен значительно нарастить энергетический потенциал. В рамках плана развития отрасли до 2035 года предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, включая проекты ВИЭ и строительство атомной электростанции.
Ранее также сообщалось о начале строительства первой АЭС в Казахстане, реализацией проекта занимается международный консорциум во главе с российской госкорпорацией Росатом. Ожидается, что развитие атомной энергетики позволит усилить энергетическую безопасность страны и создать новые технологические компетенции в отрасли.
15.04.2026, 20:25 196676
Токаев ратифицировал изменения в Конвенции о правовой помощи
Фото: Акорда
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года", сообщает Акорда.
Также главой государства подписан закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года".
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?