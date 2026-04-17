МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество

Фото: МИД РК

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает укреплять международные связи на дипломатическом уровне. В Астане представители МИД приняли копии верительных грамот у новых послов Монголии, Эль-Сальвадора и Монако, а в Вашингтоне сенатор США Стив Дэйнс был награжден орденом "Достык" I степени, сообщили в МИД РК.





Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Монголии в Казахстане Батжаргала Гунаажавына. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты казахстанско-монгольского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.





Также первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев принял посла Эль-Сальвадора в Казахстане Юрия Павла Сантакруса по случаю вручения копий верительных грамот.





Стороны обсудили вопросы развития политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, информационных технологий и искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено вопросам либерализации визового режима между странами.





Вчера заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Княжества Монако в РК Мирей Мартини. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.





Кроме того, в посольстве Казахстана в Вашингтоне состоялась церемония награждения сенатора США Стива Дэйнса орденом "Достык" I степени от имени президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие сотрудничества между двумя государствами.





Представитель президента Казахстана в переговорном процессе с США по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Е. Казыхан особо отметил вклад сенатора в развитие межпарламентского сотрудничества, включая его инициативу по созданию группы дружбы по Центральной Азии в Конгрессе США, последовательное продвижение законодательных инициатив по отмене поправки Джексона-Вэника, а также содействие принятию сенатом США резолюции о стратегической значимости платформы "C5+1". Казахстанский дипломат также подчеркнул его вклад в углубление двустороннего казахстанско-американского сотрудничества, а также с другими государствами Центральной Азии.