Ибрахим Жанлыел стал главой Air Astana

Фото: МИД РК

Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан представил инвестиционные возможности страны на международной конференции зарубежных инвестиций в Шанхае.





Это новая специализированная платформа КНР по продвижению зарубежной инвестиционной деятельности китайских компаний, сообщает Министерство иностранных дел РК.





Организатором мероприятия выступил Китайский совет по содействию международным инвестициям при поддержке муниципального правительства Шанхая и профильных государственных структур.





С казахстанской стороны участие в мероприятии приняли генеральный консул РК в Шанхае Нурлан Аккошкаров, первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов, а также представители АО "QazTrade" в Нанкине и Khan Tengri Innovation Hub.





Конференция проходила в формате выставок, G2B/В2В встреч и переговоров, ориентированных на сопровождение зарубежных инвестпроектов. В мероприятии приняли участие представители международных организаций, государственных органов, инвестиционных агентств, торгово-промышленных палат и деловых ассоциаций, а также крупные китайские и международные компании, включая корпорации уровня Fortune Global 500", - сообщает ведомство.





Также генконсульство РК в Шанхае организовало отдельную панельную сессию по презентации инвестиционного потенциала Казахстана.





Генконсул рассказал участникам сессии о принимаемых мерах по улучшению инвестклимата страны. Особое внимание было уделено транзитно-логистическому потенциалу Казахстана как евразийскому хабу, обеспечивающему доступ к рынкам ЕАЭС, Центральной Азии и Европы, а также сопряжение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) с китайской инициативой "Один пояс, один путь". На сессии также выступил Канат Есболатов, представивший инвестиционный потенциал Алматинской области. Он рассказал о мерах государственной поддержки, приоритетных отраслях области, индустриальных зонах, туристическом потенциале и других инвестиционных проектах", - пишет ведомство.





В сессии приняли участие представители китайских инвестиционных компаний, промышленных предприятий, логистических операторов и консалтинговых структур, специализирующихся на сопровождении зарубежных проектов. Основной интерес китайской стороны был сосредоточен на проектах в сферах промышленности, инфраструктуры, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса и энергетики. Особый интерес среди китайских инвесторов вызвала информация о начале строительства нового города Alatau City в Алматинской области.





После сессии прошел ряд двусторонних переговоров в формате G2B/B2B, в ходе которых обсуждены вопросы участия китайских компаний в реализации индустриальных и инфраструктурных проектов, локализации производств, развития логистических маршрутов, а также создания совместных предприятий.





Участие казахстанской стороны в форуме OIF 2026 и организация отдельной панельной сессии позволили обеспечить системное продвижение инвестиционного потенциала Казахстана на новой профильной площадке КНР, установить прямые контакты с потенциальными инвесторами и сформировать практическую основу для дальнейшей проработки совместных инвестиционных проектов", - подчеркнули в МИД.





Тем временем в Канаде на состоявшемся в здании сената круглом столе эксперты обсудили конституционные реформы Казахстана.





В мероприятии приняли участие представители канадских политических, парламентских и аналитических кругов.





Выступая на открытии круглого стола, сенатор Клемент Жиньяк отметил важность укрепления межпарламентского диалога между Казахстаном и Канадой, подтвердив заинтересованность канадской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Астаной в политической и экономической сферах.





Посол Казахстана в Канаде Даулетбек Кусаинов рассказал о текущем состоянии двустороннего экономического сотрудничества, а также проводимых в стране преобразованиях.





Отдельное внимание было уделено обсуждению конституционной реформы и итогов прошедшего 15 марта конституционного референдума. Специально приглашенный посольством эксперт - ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, исследователь (visiting scholar) Гарвардского университета М.Хасенов подробно рассказал о значении новой Конституции и ее роли в дальнейшем политическом развитии республики", - сообщает МИД.





Он подчеркнул, что состоявшееся голосование по Конституции еще раз подтвердило значительный уровень активности общества и его участия в важнейших политических процессах.





В целом мероприятие и прошедшие в его рамках дискуссии продемонстрировали высокий интерес к внутриполитическим преобразованиям в Казахстане. Участники канадской стороны отметили последовательность проводимых реформ, а также выразили заинтересованность в дальнейшем изучении трансформационных процессов в нашей стране", - отмечает ведомство.





По итогам мероприятия стороны высказались за продолжение подобных экспертных встреч и дальнейшее развитие казахстанско-канадского диалога.





Новую Конституцию РК также обсудили в Мадриде. Встречу с членом конгресса депутатов Испании Марией Лус Мартинес провел посол Казахстана в Испании Данат Мусаев.





Он представил ключевые положения недавно принятой Конституции, подчеркнув, что обновленный основной закон создает прочную основу для дальнейшего укрепления независимости, суверенитета и территориальной целостности государства, а также обеспечения прав и свобод граждан.





Испанский депутат в свою очередь дала положительную оценку состоявшимся преобразованиям, указав на их значимость для дальнейшего развития институциональных основ и модернизации политической системы страны.





Отдельное внимание было уделено вопросам научно-образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Казахский дипломат подчеркнул потенциал страны как регионального образовательного и научного центра. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении академических обменов и развитии межвузовского партнерства. По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярного диалога и продолжении координации взаимодействия в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в информации.





Еще одна встреча прошла в Азербайджане. Ее провел казахстанский посол в Азербайджане Алим Байель с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым.





Собеседники обсудили вопросы экологической повестки, сохранения экосистемы Каспийского моря, подготовки к предстоящим совместным мероприятиям и взаимной поддержки международных инициатив в сфере охраны природы", - сообщает МИД.





Байель еще раз пригласил азербайджанскую сторону принять активное участие в работе регионального экологического саммита, который состоится 22-24 апреля 2026 года в Астане. В рамках саммита пройдет первая встреча совместной рабочей группы по изучению причин снижения уровня Каспийского моря. Стороны выразили надежду на то, что встреча станет важным шагом на пути создания единой региональной системы экологической безопасности в акватории Каспийского моря.





В свою очередь Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджанская Республика всецело поддержит инициативу лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию полноценной водной организации в рамках системы ООН.





По его словам, создание организации очень своевременно ввиду того, что водные проблемы сегодня носят не только экологический характер, но и напрямую влияют на вопросы безопасности и экономики, а потому должны решаться системно. По его мнению, синергия усилий Астаны и Баку в вопросах охраны окружающей среды и климата не только отвечает национальным интересам двух стран, но и вносит весомый вклад в устойчивое развитие всего Каспийского региона.





Кроме того, в Австрии сегодня состоялась встреча послов стран Центральной Азии и Монголии с группой дружбы австрийского парламента.





Глава австрийской группы дружбы, депутат Национального совета Мартин Хофер отметил растущее значение Центральной Азии в глобальной политике и подчеркнул стратегический интерес Европейского союза к региону.





По его словам, Австрия придает большое значение расширению партнерства с государствами Центральной Азии и стремится к конструктивному сотрудничеству в самых разных сферах. Особое внимание было уделено межпарламентскому взаимодействию. По его словам, у Австрии и стран Центральной Азии много общего, в том числе стремление к укреплению демократии.





В свою очередь посол Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-австрийских отношений, в частности подробно проинформировал австрийских депутатов о проводимых в стране политических реформах.





Особое внимание было уделено принятию новой Конституции.





В развернутом виде предоставлены сведения о ключевых новеллах главы государства в главном законе страны, учреждении нового парламента "Курултая", усилении механизмов защиты прав и свобод человека, перераспределении полномочий между ветвями власти, развитии институтов местного самоуправления", - говорится в информации МИД.





Послы стран Центральной Азии и Монголии также рассказали о ходе преобразований в своих государствах и о двусторонних связях с Австрией. Кроме того, они выразили заинтересованность в развитии межпарламентских контактов с альпийской республикой, в том числе по линии многосторонних структур, таких как ПАСЕ, ПА ОБСЕ и Межпарламентский союз.





Австрийские депутаты поприветствовали процесс реализации реформ, проводимых в Казахстане. В частности, глава австрийской группы дружбы намерен посетить Казахстан в сентябре.





В завершение встречи Хофер от имени своих коллег выразил готовность укреплять контакты со странами Центральной Азии и Монголией, заверил собеседников в намерении содействовать решению вопросов, представляющих взаимный интерес.