В Норвегии презентованы экономические возможности Казахстана

В Осло прошел бизнес-семинар "Doing business in Kazakhstan". Мероприятие было организовано посольством Казахстана в Норвегии при содействии Восточной Торгово-промышленной палаты Норвегии (EAST Chamber of Commerce and Industry of Norway) и Конфедерации норвежских предприятий (Confederation of Norwegian Enterprise, NHO).





На мероприятии выступили с казахской стороны - посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов и председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, с норвежской стороны - посол Норвегии в Казахстане Хелен Санд Андресен, председатель Совета директоров "EAST CCI of Norway" Ронни Солберг и старший советник международного департамента Конфедерации норвежских предприятий Катарина Сетерсдаль.





В семинаре приняли участие представители МИД Норвегии, Конфедерации норвежских предприятий, Восточной Торгово-промышленной палаты Норвегии, Норвежского агентства экспортного финансирования (EKSFIN), норвежских компаний в различных сферах и посольств зарубежных стран аккредитованных в Норвегии.





В ходе мероприятия участники конференции положительно отметили активизацию экономического сотрудничества между двумя странами за последние два года.





Норвежские участники семинара высоко оценили презентацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала Казахстана и в рамках "нетворкинга" инициировали ряд совместных потенциальных проектов.





По итогам мероприятия были достигнуты договоренности о дальнейших шагах по развитию двустороннего экономического сотрудничества, включая проведение II заседания Казахстанско-норвежского делового совета в мае 2026 г. в Астане.





EAST Chamber of Commerce and Industry of Norway ("Østhandelskammeret") - некоммерческая организация, которая занимается развитием международного делового сотрудничества между Норвегией и странами Черноморского и Каспийского регионов.





Confederation of Norwegian Enterprise (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO) - крупнейшая норвежская организация работодателей и бизнеса.





В декабре 2024 г. было подписано соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Восточной торгово-промышленной палатой Норвегии ("EAST CCI of Norway") о создании Делового совета.





В апреле 2025 г. состоялось первое в истории казахстанско-норвежских отношений заседание двустороннего Делового совета в г.Осло.





В мае 2025 г. впервые за последние годы в Казахстан с визитом посетила большая норвежская делегация в составе 11 человек, которая также приняла участие в "Astana International Forum 2025".





Объем взаимной торговли между РК и КН с января по ноябрь 2025 г. составил 156,7 млн долл. (в том числе экспорт - 7,1 млн долл., импорт - 149,6 млн долл.), что на 32% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (118,5 млн долл. США).





В декабре 2025 г. норвежская компания "Optimar" подписала крупный контракт в сфере аквакультуры, поставив оборудование для нового рыбоводческого проекта в Казахстане.