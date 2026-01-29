28.01.2026, 12:00 89221
Казахстан присоединился к совместному механизму реагирования на ЧС со странами ОТГ
Создается совместный механизм реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, совершенное 6 ноября 2024 года в городе Бишкеке.
Документ направлен на создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других стран.
К основным функциям механизма гражданской защиты относятся: реагирование на ЧС, спасение жизни и имущества, оказание медицинской помощи, обеспечение экстренной связи, мониторинг и анализ рисков, предоставление укрытия, оказание гуманитарной помощи во время катастроф и ЧС, а также предупреждение и обеспечение готовности к ним.
Еще одним важным направлением его деятельности является разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства с целью повышения профессиональной компетентности персонала всех уровней, работающего в области управления ЧС.
Для выполнения целей и задач соглашения создаются совет министров, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями, а также секретариат механизма гражданской защиты ОТГ.
29.01.2026, 12:30
За полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов
Фото: Акорда
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что за полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов, информирует Акорда.
В частности, в ходе встречи была отмечена высокая востребованность кассационных судов: за полгода в них было подано более 16,2 тыс. жалоб и протестов против 9,8 тыс. за аналогичный период 2025 года в Верховный суд. Рост доли судебных актов, скорректированных кассацией: по гражданским делам - с 3% до 18%, по уголовным - с 8% до 28%.
Как сообщил Асламбек Мергалиев, в целом сохранена стабильность качества правосудия: 98,8% судебных актов не были скорректированы вышестоящими судебными инстанциями.
Благодаря системным мерам в рамках административной юстиции улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с госорганами: 4,5 тыс. актов адморганов и должностных лиц признаны незаконными. Доля применения примирительных процедур по гражданским делам составила 45,9%, по административным делам - 11,8%. Дел об административных правонарушениях стало меньше на 11,8%. В результате применения акта амнистии судами освобождены от наказания 583 лица, от дальнейшего отбывания наказания - свыше 5 тыс. осужденных, сокращены сроки наказания 9,2 тыс. гражданам", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что доля отказов в санкционировании содержания под стражей увеличилась с 25,7% до 37,5%. При этом вдвое чаще назначался домашний арест вместо содержания под стражей.
Этому способствовало расширение применения электронных браслетов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и сохранять социальные связи подследственных", - подчеркнули в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что, согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе за 3 года вырос с 55,2% в 2023 году до 63,2% в настоящее время.
Заслушав отчет, президент подчеркнул важность реализации принципа "Закон и порядок", обеспечения доступа граждан к справедливой судебной защите, приоритета верховенства закона и повышения доверия общества к судебной системе.
Напомним, с июля 2025 года в Казахстане начали работу кассационные суды.
29.01.2026, 11:36
Казахстан усиливает контроль в сфере охранной деятельности и оборота оружия
Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование охранной деятельности, оборота оружия и жилищных выплат силовым структурам.
Главное нововведение - переход к более гибкому регулированию. Из закона исключаются избыточно детализированные нормы с их переносом на уровень актов правительства, что повышает оперативность и управляемость регулирования. Усиливаются требования к владельцам гражданского и служебного оружия, включая обязательный контрольный отстрел и сдачу оружия на хранение при приостановлении деятельности соответствующих компаний", - проинформировал руководитель аппарата сената Максим Споткай.
В сфере охранной деятельности вводится обязательная отчетность, уведомительный порядок при приостановлении и возобновлении работы, а также единые требования к руководящему составу частных охранных организаций.
Впервые на законодательном уровне закрепляется статус военизированной железнодорожной охраны, которой предоставляется право оказывать услуги по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных перевозках.
Одновременно совершенствуется порядок жилищных выплат. Правительству передаются полномочия по их регулированию, при этом для получателей исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилья.
29.01.2026, 10:37
Казахстан расширяет сотрудничество с Фондом международного развития ОРЕС
Ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали рамочное соглашение об организации операций в частном секторе между правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС. Об этом сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Ключевым результатом реализации соглашения станет формирование устойчивой правовой основы для прямого финансирования частного сектора с использованием займов, гарантий и других инструментов фонда ОРЕС.
Закрепляется самостоятельность фонда при принятии решений о финансировании проектов, а также предусматриваются долгосрочные и льготные условия заимствования, ориентированные на устойчивое экономическое развитие.
Фонду ОРЕС предоставляется полная правосубъектность на территории Казахстана, гарантируются защита инвестиций, свободная конвертация и перевод средств, а также освобождение активов и доходов от прямых налогов.
В целом ратификация будет способствовать привлечению долгосрочного финансирования в экономику РК.
29.01.2026, 09:53
Скляр выразил обеспокоенность инцидентами на Тенгизе на встрече с руководством "Шеврон"
Фото: правительство
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения корпорации "Шеврон" Дереком Магнессом. Участие в ней также приняли министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Особое внимание было уделено проекту "Тенгиз", который является флагманом казахстанско-американского энергетического сотрудничества.
Дерек Магнесс отметил, что благодаря инвестиционному климату в Казахстане Тенгизским проектом достигнуты значительные производственные показатели. Представитель "Шеврон" подчеркнул предсказуемость регуляторной среды и конструктивное взаимодействие с государственными органами, создающие условия для долгосрочных инвестиций.
Вместе с тем Роман Скляр выразил обеспокоенность в связи с произошедшими инцидентами на месторождении Тенгиз, которые привели к временной остановке добычи. Руководство "Шеврон" проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти. Также руководство "Шеврон" заверило, что примет конкретные действия по недопущению подобных ситуаций в будущем и обеспечению надежной и безопасной работы объектов.
Кроме этого, обсуждены вопросы развития геологоразведочных работ. "Шеврон" сообщил о заинтересованности по ряду геологоразведочных проектов. В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность к конструктивному диалогу по всем направлениям взаимодействия.
Как сообщалось ранее, Минэнерго РК начало проверку инцидента на Тенгизе, работает спецкомиссия.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Оператором было принято решение о временной приостановке добычи.
29.01.2026, 09:02
Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем президента РК
Фото: МИД РК
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, указом главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника президента - пресс-секретаря президента Республики Казахстан.
Напомним, в декабре 2025 года Айбек Смадияров был назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента РК.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК. В начале декабря 2025 года на брифинге МИД он заявил о своем уходе с должности.
28.01.2026, 17:20
Токаев обсудил с IT-предпринимателями внедрение ИИ и развитие венчурной индустрии
Основная задача - сделать Казахстан площадкой, где IT-компании смогут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым были обсуждены вопросы системного внедрения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, а также развития IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул важность появления в стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ.
Президент отметил, что основная задача - сделать Казахстан площадкой, где IT-компании смогут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки.
В свою очередь Ерзат Дулат рассказал, что команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал нашей молодежи. Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив.
По словам Мурата Абдрахманова, сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств. В этих условиях перед Казахстаном открывается перспектива стать полноправным участником глобальной венчурной индустрии.
28.01.2026, 14:36
Токаев заявил о транзите более 7 триллионов тенге через Казахстан из соседнего государства
Фото: Depositphotos
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу заявил о транзите более 7 триллионов тенге через Казахстан из соседнего государства, сообщает служба центральных коммуникаций.
Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что не прекращаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации, сообщает Акорда.
Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации - этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача. Главная миссия службы по финансовому мониторингу предельно ясна: обеспечить использование государственных средств исключительно во благо народа. Качественная реализация этой важной задачи напрямую зависит от вашей работы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость.
Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана", - отметил он.
Касым-Жомарт Токаев поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта.
Недавно мною подписан новый закон "О профилактике правонарушений", который впервые определил Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом профилактики экономической преступности. В связи с этим требуются новые эффективные методы превенции. Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно. В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%. Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы Агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства. Но этот опыт требует масштабировании", - отметил президент.
Лидер РК заявил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере.
Основная задача - не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, и принятие соответствующих мер. При этом действовать нужно без перегибов. Повторяю: главная задача сотрудников Агентства - это не тотальная проверка финансовых учреждений, а выявление рисков для экономики страны и принятие своевременных мер для их купирования. И здесь как нигде необходимы цифровые методы работы, не только искусственный, но и собственный интеллект не помешает. Замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали даже писать свои выступления, поручают это Grok, ChatGPT. То есть люди обучаются не так, как положено, не получают соответствующее образование, а учатся тому, как использовать этот интеллект в разных вариациях. Это очень серьезный побочный эффект", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал пересмотреть методы взаимодействия АФМ с предпринимателями.
Здесь нужно соблюсти разумный баланс, найти золотую середину. Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению. В то же время и предприниматели обязаны строго следовать закону, не уходить от налогов, тем более, вовлекаться в мошеннические схемы, злоупотребляя добрым отношением и защитой со стороны государства. Мошенничество для нас неприемлемо", - сказал глава государства.
Также, по его мнению, необходимы новые подходы для противодействия финансовому мошенничеству.
Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами", - отметил президент.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Кроме того, заявил он, совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком необходимо усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.
Президент вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение служебного долга.
Ранее президент поручил усилить борьбу с мошенничеством.
28.01.2026, 12:07
Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии
Будет построено три ветряные электростанции в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенное 12 ноября 2024 года в городе Баку.
В рамках документа страны объединяют усилия для борьбы с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области ВИЭ и устойчивого развития на территории Республики Казахстан.
Соглашением предусмотрено строительство трех ветряных электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области.
Таким образом, будут созданы более 100 постоянных и около 1500 временных рабочих мест, привлечены инвестиции в размере более 2 млрд долларов США, а также обеспечена дополнительная выработка свыше 5,7 млрд кВт/ч "зеленой" электроэнергии ежегодно. Со стороны Казахстана соинвестором выступает акционерное общество "Самрук-Энерго".
Реализация указанных проектов обеспечит выполнение индикативных показателей по доле ВИЭ (в том числе цели 15% к 2030 году) и станет существенным вкладом в достижение цели углеродной нейтральности Республики Казахстан, закрепленной национальными стратегическими документами.
