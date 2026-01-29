Казахстан присоединился к совместному механизму реагирования на ЧС со странами ОТГ

Рассказать друзьям

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, совершенное 6 ноября 2024 года в городе Бишкеке.





Документ направлен на создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств-членов и государств-наблюдателей, а также других стран.





К основным функциям механизма гражданской защиты относятся: реагирование на ЧС, спасение жизни и имущества, оказание медицинской помощи, обеспечение экстренной связи, мониторинг и анализ рисков, предоставление укрытия, оказание гуманитарной помощи во время катастроф и ЧС, а также предупреждение и обеспечение готовности к ним.





Еще одним важным направлением его деятельности является разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства с целью повышения профессиональной компетентности персонала всех уровней, работающего в области управления ЧС.





Для выполнения целей и задач соглашения создаются совет министров, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями, а также секретариат механизма гражданской защиты ОТГ.