В Минтруда произошли кадровые назначения

Назначены первый вице-министр и вице-министр

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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения назначены первый вице-министр и вице-министр.





Постановлением правительства РК Аскарбек Ертаев назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба правительства РК.





В разные годы Аскарбек Ертаев занимал должности заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК, аппарата правительства РК, председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.





С 2024 года и по настоящее время занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.





Кроме того, Виктория Шегай назначена вице-министром труда и социальной защиты населения.





В разные годы Виктория Шегай работала работала руководителем управления, директором департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК, старшим научным сотрудником, руководителем сектора регуляторной политики РГП на ПХВ "Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".





С декабря 2023 года по настоящее время занимала должность директора департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК.