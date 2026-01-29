Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии

Будет построено три ветряные электростанции в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях

Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), совершенное 12 ноября 2024 года в городе Баку.





В рамках документа страны объединяют усилия для борьбы с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области ВИЭ и устойчивого развития на территории Республики Казахстан.





Соглашением предусмотрено строительство трех ветряных электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области.





Таким образом, будут созданы более 100 постоянных и около 1500 временных рабочих мест, привлечены инвестиции в размере более 2 млрд долларов США, а также обеспечена дополнительная выработка свыше 5,7 млрд кВт/ч "зеленой" электроэнергии ежегодно. Со стороны Казахстана соинвестором выступает акционерное общество "Самрук-Энерго".





Реализация указанных проектов обеспечит выполнение индикативных показателей по доле ВИЭ (в том числе цели 15% к 2030 году) и станет существенным вкладом в достижение цели углеродной нейтральности Республики Казахстан, закрепленной национальными стратегическими документами.