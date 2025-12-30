Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере
Казахстан развивает межрегиональное сотрудничество с Израилем
Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев посетил город Арад, расположенный в Южном округе Израиля.
В ходе рабочего визита состоялись встречи с заместителем мэра города Гаем Берёзой и генеральным директором городского муниципалитета Элидором Коэном.
Казахский дипломат рассказал о Казахстане, проводимых руководством страны реформах, потенциале сотрудничества, в особенности в сферах трансфера передовых израильских технологий и привлечения инвестиций в Казахстан для реализации совместных проектов.
Стороны обсудили возможности развития межрегионального сотрудничества, в том числе установления побратимских связей города Арада с одним из перспективных казахстанских городов.
МИД РК.
Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма
Казахстан укрепляет техническое сотрудничество с МАГАТЭ
Институт информационных наук Словении расширяет взаимодействие с Казахстаном в цифровой сфере
Крупнейшие турецкие инвесторы продолжают успешную реализацию проектов в Казахстане
В Стамбуле состоялся вечер казахской музыки
