Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков выступил с презентационной лекцией перед студентами и профессорско-преподавательским составом Университета имени Святого Климента Охридского в городе Битола, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В своем выступлении посол рассказал о текущем развитии Казахстана, проводимых политических и социально-экономических реформах в нашей стране, достижениях во внешней политике, геополитической роли РК в современном мире, различных инициативах Астаны по укреплению глобальной и региональной безопасности, а также результатах казахстанско-македонского сотрудничества.





Особый интерес аудитории вызвал показ видеороликов и фото слайдов, рассказывающих о Казахстане, его традициях и людях.





Дипломат проинформировал слушателей о современном развитии казахстанской системы высшего образования, международных академических и образовательных программах. Посол Буршаков обратил внимание на положительный опыт по линии программ "Болашак" и филиалов ведущих мировых вузов в нашей стране.





В ходе встречи с вице-ректором университета Гораном Илики посол Буршаков обсудил возможности и перспективы углубления сотрудничества в сфере образования. Достигнута договоренность о развитии межвузовского взаимодействия двух стран, а также партнерства между научными центрами Казахстана и Северной Македонии.





Илики выразил признательность за возможность глубже ознакомиться с казахстанской системой высшего образования и подчеркнул глубокую заинтересованность в установлении практических связей с образовательными учреждениями нашей страны, акцентировав внимание на перспективах академического обмена, совместных проектов и расширения научно-образовательного взаимодействия.





Университет имени Святого Климента Охридского основан в Битоле в 1979 году и входит в состав European University Association (EUA), International Association of Universities (IAU). Количество студентов составляет свыше 15 тысяч человек.





В Университете имеются следующие факультеты: экономики, права, туризма, технический факультет, а также сельскохозяйственных, медицинских и социальных наук. В состав ВУЗа входят два уникальных в своем роде научно-исследовательских подразделения в стране: Институт древнеславянской культуры (город Прилеп) и Гидробиологический институт (город Охрид).