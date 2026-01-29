28.01.2026, 12:31 83776
Спрос и предложение будут диктовать условия - Минэнерго о возможном росте цен на бензин после отмены моратория
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса высказался о возможном росте цен на бензин после отмены моратория, передает корреспондент агентства.
Если принимается решение, что после 31 марта правительство снова не будет вмешиваться в деятельность АЗС и будет действовать рынок, тогда внутренний спрос и внутреннее предложение будут диктовать дальнейшие условия развития ценообразования (...) Мы не допустим никакого резкого роста цен, и все это будет отвечать нынешнему положению нашей экономики", - заверил министр.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
28.01.2026, 15:15 71156
Запасов нефти и газа в Казахстане хватит на 40 лет - Минэнерго
Вновь вводимые ТЭЦ не останутся без сырья
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал риски нехватки сырья для вновь вводимых ТЭЦ, передает корреспондент агентства.
Глава Минэнерго заверил, что вновь вводимые ТЭЦ не останутся без угля и газа.
По углю у нас запасы 33,6 млрд тонн. Мы добываем сейчас 120 млн тонн угля в год. Поэтому, как говорил президент, наших запасов хватит на 300 лет. По нефти и газу хватит на порядка 40 лет", - сказал Аккенженов.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
28.01.2026, 13:38 77811
Выкуп доли "Лукойла": Казахстан направил в США обращение
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики направило в Office of Foreign Assets Control письмо-обращение по вопросу выкупа доли "Лукойла" в Казахстане, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в мажилисе.
В конце прошлого года я заявил во всеуслышание: в случае реализации активов "Лукойла" в Казахстане мы имеем возможность в рамках законодательства осуществить свое преемственное право на выкуп этой доли. Соответствующее письмо-обращение в OFAC Министерство энергетики направило", - заявил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. По его мнению, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией.
28.01.2026, 13:37 80531
Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 22,7 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе совещания доложил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил 22,7 трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.
На текущий год обозначены целевые ориентиры по инвестициям в основной капитал на уровне 31,5 трлн тенге, притоку прямых иностранных инвестиций - $25,5 млрд. Запланирована реализация 475 инвестпроектов на 16 трлн тенге с созданием свыше 1,1 тыс. постоянных рабочих мест", - говорится в сообщении.
По данным правительства, на сегодня в Национальной цифровой инвестиционной платформе на стадии реализации находится 1047 проектов общенационального пула на 74,5 трлн тенге.
Также в ходе совещания рассмотрены меры по защите прав инвесторов и укреплению правовых механизмов сопровождения проектов.
Комитет по возврату незаконных активов ГП РК преобразован в Комитет по защите прав инвесторов, а функции инвестиционного омбудсмена возложены на генерального прокурора", - уточнили в правительстве.
Премьер-министр подчеркнул, что это серьезный шаг, который должен усилить правовую защищенность капитала в Казахстане. Правительству необходимо обеспечить полное взаимодействие с новым ведомством.
Прокуратура сопровождает инвестиционные проекты. Мы будем давать обязательные к исполнению предписания и указания - это очень важно. Координировать и осуществлять деятельность по международному правовому сотрудничеству с целью защиты инвесторов. Совместно с госорганами проведем ревизию всех инвестпроектов. Видя целевую картину, будем оперативно сопровождать все проекты", - отметил Берик Асылов.
Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел и Генеральной прокуратурой поручено в кратчайшие сроки завершить ревизию всех текущих инвестиционных проектов.
Олжас Бектенов отметил, что защита прав инвесторов и создание благоприятного инвестклимата - общая задача всех государственных органов, особенно тех, что находятся на передовой взаимодействия с бизнесом.
Каждый иностранный или казахстанский инвестор должен быть уверен, что его интересы защищены, споры решаются объективно, а государственные институты действуют в рамках прозрачных и предсказуемых правил. Корень многих проблем кроется в бюрократии и затягивании процессов на местах. Недопустимо, когда инвестор, готовый вкладывать средства в нашу экономику, месяцами не может получить элементарные техусловия или правоустанавливающие документы. Это прямые потери для экономики страны", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр подверг критике деятельность НК "KAZAKH INVEST" и акиматов за недоработки и препятствование реализации уже одобренных проектов. На сегодня из 25 проектов, направленных в регионы для реализации, активная работа ведется только по трем. Председателю правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Султангали Кинжакулову объявлено замечание.
Руководитель правительства поручил госорганам в трехдневный срок принять все необходимые решения по остальным инвестпроектам.
В случае отсутствия конкретных результатов будет рассмотрена дисциплинарная ответственность виновных должностных лиц. Все материалы по фактам воспрепятствования деятельности инвесторов переданы в Генеральную прокуратуру", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане активы банков увеличились до 68,3 трлн тенге.
28.01.2026, 11:47 88476
Казахстан потерял почти 3,8 млн тонн нефти из-за инцидентов на КТК Дополнено
Фото: КТК
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан из-за атак на объекты КТК потерял в экспорте порядка 3,8 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
На КТК мы потеряли порядка 3,8 млн тонн нефти. Это в экспорте", - сказал глава Минэнерго.
Дополнено 28.01.2025, 15.50
Аккенженов также рассказал, что сейчас терминал использует два ВПУ, ремонт одного из которых был завершен в минувшее воскресенье. ВПУ-2 ввиду серьезных повреждений не работает.
Была пробоина размером 3,5 на 2 метра. Из-за сложных погодных условий мы не можем восстановить плавучесть устройства и оценить состояние внутренних систем", - пояснили министр.
Он также сообщил, что в Арабских Эмиратах заказаны два новых ВПУ, которые уже изготовлены и будут доставлены в течение 30 дней.
Когда говорят, что КТК работает не на полную мощность - это неверно. Расчет работы изначально был на два ВПУ. Третий был запасным и его использовали во время ремонта других устройств. Поэтому сейчас КТК работает на полную мощность. В сутки он грузит два полных танкера. Острую ситуацию уже сняли",, - добавил глава МЭ.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил министр энергетики.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
13 января 2026 года на терминале КТК танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".
27.01.2026, 20:07 144546
ЕАБР назначил BHM Capital ведущим организатором выпуска облигаций в дирхамах ОАЭ для листинга на ADX
Фото: ЕАБР
Дубаи. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР), ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий экономический рост в евразийском регионе, назначил ведущего организатора планируемого выпуска облигаций, номинированных в дирхамах ОАЭ, с листингом на Бирже Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX). Им станет BHM Capital, ведущий финансовый институт на рынках капитала Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба банка.
Ранее BHM Capital и ЕАБР подписали соответствующее мандатное письмо. Подписание прошло при участии Данияра Имангалиева, заместителя председателя ЕАБР, и господина Хатима Аль Атабани, CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital.
Предстоящий выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ станет важным этапом в расширении возможностей фондирования в местной валюте для региональных и международных эмитентов и будет способствовать укреплению позиции Абу-Даби как глобального центра долговых рынков капитала. В свою очередь, инвесторы получат возможность инвестировать в ЕАБР, многосторонний финансовый институт с высоким уровнем надежности, через долговой инструмент, номинированный в дирхамах и обращающийся на регулируемой региональной бирже. Средства от размещения будут направлены на финансирование значимых инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии.
Для нас большая честь, что Евразийский банк развития выбрал нас в качестве ведущего организатора этого знакового выпуска облигаций в дирхамах. Этот мандат отражает сильные компетенции BHM Capital в структурировании, управлении и размещении инструментов с фиксированным доходом, а также нашу приверженность развитию рынков капитала ОАЭ", - заявил CEO по бизнесу и фронт-офису BHM Capital Хатим Аль Атабани.
Мы высоко оцениваем экспертизу BHM Capital на локальных рынках капитала, а также их глубокое понимание регуляторной среды и инвестиционного ландшафта. Это партнерство создает необходимые предпосылки для успешной реализации планируемой сделки, средства от которой будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР в Центральной Азии.
Евразийский банк развития уже имеет опыт привлечения финансирования в дирхамах ОАЭ на общую сумму 385 млн дирхамов ОАЭ. Особенностью этой сделки станет размещение облигаций с листингом на Бирже Абу-Даби, что позволит существенно расширить базу инвесторов и повысить прозрачность и доступность инструмента для участников рынка.
Отдельно отмечу, что содействие интеграции финансовых рынков стран-участниц ЕАБР с международными рынками капитала является одним из ключевых элементов мандата ЕАБР. Мы наблюдаем растущий интерес инвесторов из Казахстана и Армении к выпускам облигаций в дирхамах ОАЭ и стремимся создать условия, которые позволят инвесторам из Армении и стран Центральной Азии участвовать в выпуске облигаций ЕАБР, который будет размещен на ADX", - отметил заместитель председателя Евразийского банка развития Данияр Имангалиев.
Листинг облигаций на ADX подчеркивает растущую роль этой биржи как платформы для международных эмитентов, стремящихся получить доступ к региональной ликвидности и широкой диверсифицированной инвесторской базе ОАЭ.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
BHM Capital - ведущая частная акционерная компания, котирующаяся на Дубайском финансовом рынке (DFM) и регулируемая Управлением по рынкам капитала ОАЭ (CMA), которая предоставляет услуги частным и корпоративным инвесторам. С момента основания компания входит в число ведущих фирм на финансовых рынках страны и является пионером в области финансовых технологий, что делает ее региональным лидером в предоставлении важных инструментов для корпоративных и частных клиентов.
27.01.2026, 11:12 175306
Операторы Карачаганака могут выплатить Казахстану крупную сумму - СМИ
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Операторы Карачаганакского месторождения проиграли дело в международном арбитраже, в результате чего им, возможно, придется выплатить компенсацию Казахстану, сообщило агентство Bloomberg.
Крупнейшие нефтяные компании, разрабатывающие Карачаганакское месторождение в Казахстане, проиграли международный арбитражный спор, в результате чего им придется выплатить правительству страны компенсацию в размере до 4 миллиардов долларов", - сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку арбитражное разбирательство не было публичным, суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по проекту, возглавляемому компаниями Eni и Shell. Карачаганакское предприятие может обжаловать это решение.
26.01.2026, 17:46 195011
Завод второго поколения и месторождение Королевское запустили в Атырауской области
Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2500 тонн в сутки
Атырау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области запущен завод второго поколения. В настоящий момент работа завода обеспечивается за счет сырья с Королевского месторождения, которое также было запущено сегодня в 4.00, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Текущий поток сырья на ЗВП составляет 2500 тонн в сутки. Специалисты осуществляют планомерное наращивание подачи мультифазного потока (нефть и газ) для заполнения системы и выхода на проектные мощности", - рассказали в Минэнерго.
На месторождении Тенгиз в данный момент объявлена полная мобилизация всех сил и технических ресурсов. Ведутся интенсивные работы по проверке энергетических объектов и систем распределения электроэнергии. На объекте задействован весь необходимый персонал для проведения финальных технических испытаний. На настоящий момент подтвержден безопасный запуск системы энергоснабжения, и месторождение Тенгиз будет запущено в ближайшее время.
2 февраля планируется возобновить работу через системы повышения давления с использованием компрессора и четырех трансформаторов. Это позволит обеспечить полноценную и стабильную подачу сырья на комплекс технологических линий и завод второго поколения.
Ранее сообщалось о возобновлении добычи нефти на Тенгизе. Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. Компания "Тенгизшевройл" в качестве меры предосторожности временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское.
26.01.2026, 16:47 160846
Какие банкноты выйдут из обращения в 2026 году, рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Республики Казахстан проинформировали, какие банкноты выйдут из обращения в 2026 году и о планах по выпуску новой 20-тысячной банкноты.
По информации Нацбанка, на текущий момент в обращение выпущены новые банкноты всех номиналов, за исключением 20 000 тенге, выпуск которых планируется в конце 2026 года.
При выпуске новых банкнот действует период параллельного обращения старых и новых купюр. Это означает, что люди могут спокойно оплачивать покупки данными банкнотами, а также обменивать их на новые. В это время банки настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми банкнотами. Такой подход позволяет избежать спешки и неудобств при обмене для населения и бизнеса", - пояснили в ведомстве.
В банке предупредили, что в 2026 году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2000 и 10 000 тенге:
- 10 000 тенге - с 28 июня 2024 года до 27 июня 2026 года;
- 2000 тенге - с 25 декабря 2024 года до 24 июня 2026 года.
При этом отмечается, что Нацбанк рассматривает возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, так как они являются наиболее распространенными среди населения и предпринимателей.
Кроме того, одновременное завершение параллельного обращения для 2000 и 10 000 тенге может создать нагрузку для банковской системы. Поэтому продление срока поможет людям и бизнесу постепенно и удобно заменить старые банкноты на новые, а также обеспечит естественный износ банкнот старого образца", - рассказали в пресс-службе.
В банке напомнили, что даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка - бессрочно.
