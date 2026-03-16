В Генпрокуратуре рассказали о выявленных перед референдумом нарушениях

К этому часу нарушений законодательства не зафиксировали

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14 марта Генеральная прокуратура выявила два незаконных опроса общественного мнения и два факта агитации. Об этом сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов на брифинге в СЦК.





Вчера было зафиксировано два незаконных опроса общественного мнения и два факта проведения агитации в день тишины. Установленные лица полностью признали свою вину, и им наложены штрафы. Незаконные посты удалены", - сказал Караманов.





По его словам, в день голосования к этому часу нарушений не зафиксировано. Представитель Генпрокуратуры напомнил, что сегодня запрещается агитация и проведение опросов общественного мнения.





Как сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, сегодня по всему Казахстану сотрудники органов внутренних дел обеспечивают безопасность проведения республиканского референдума. Весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Организовано круглосуточное дежурство руководящего и командного состава.





По его информации, совместно с государственными органами заранее проведены обследования всех участков референдума. Проверены вопросы технической укрепленности, пожарной и антитеррористической безопасности. Все участки референдума взяты под круглосуточную охрану.





Отмечу важный момент. Сотрудники полиции не находятся в помещениях для голосования. Они могут входить только туда по приглашению председателя комиссии и исключительно для пресечения нарушений общественного порядка", - подчеркнул спикер.





На данный момент обстановка в стране спокойная и находится под полным контролем органов внутренних дел. Нарушений общественного порядка не допущено. В МВД призывают граждан соблюдать закон и с пониманием относиться к принимаемым мерам по обеспечению безопасности.



