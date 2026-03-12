11.03.2026, 16:35 70666
Жительница Актау заявила о жестоком обращении с ребенком в коррекционном центре
По данному факту возбудили уголовное дело
Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Актау заявила о жестоком обращении с ребенком в одном из коррекционных центров города. По данному факту начато расследование.
Мама ребенка с особыми образовательными потребностями опубликовала кадры, на которых запечатлено применение к несовершеннолетнему физической силы и жестокости.
В полиции сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяются все доводы заявительницы, а также тщательно изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится опрос всех сотрудников учреждения", - проинформировали в ДП.
Кроме того, по данным полиции, в управления образования и здравоохранения будет направлено представление для принятия необходимых мер в рамках их компетенции.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
Ранее родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы.
12.03.2026, 11:08 4096
В Казахстане камеры смогут выявлять дополнительные нарушения: вступили в силу поправки в КоАП
Фото: Depositphotos
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта 2026 года вступают в силу поправки в КоАП, которые предусматривают привлечение к ответственности лиц за правонарушения, которые были установлены с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, передает корреспондент агентства.
Ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение разметки и дорожных знаков, неправильную остановку или стоянку, нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь функционал расширяется и камеры будут фиксировать новые виды нарушений в сфере дорожного движения.
В том числе использование телефона за рулем и управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами - отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
По данным ведомства, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним - меняется только способ фиксации нарушений.
Отмечается, что в отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.
Кроме того, "умные" камеры смогут фиксировать такие правонарушения, как выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы также начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
12.03.2026, 09:28 9836
В Генпрокуратуре не планируют проверку 97 квартир казахстанцев в Дубае
В ведомстве напомнили, что владение недвижимостью за рубежом не запрещено законом
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по возврату активов Генеральной прокуратуры не видит оснований для проверки информации о 97 квартирах в Дубае, которые, по данным журналистов, могут принадлежать гражданам Казахстана, сообщили в ведомстве на запрос BES.media.
В ведомстве пояснили, что по действующему законодательству само по себе владение зарубежной недвижимостью не является нарушением.
Без официальных проверок, в том числе со стороны уполномоченных органов, правовая оценка опубликованной информации о вероятном приобретении и (или) владении зарубежной недвижимости невозможна", - сообщили в Генпрокуратуре.
В Генпрокуратуре также отметили, что кроме как от журналистов, обращений по поводу этой недвижимости не поступало.
В ведомстве также рассказали о работе по возврату активов.
Прокуратура за 2,5 года вернула государству активов на сумму более 1,3 трлн тенге, из которых фактически возвращенные активы - 1,076 трлн тенге (деньгами - 968,5 млрд тенге, имуществом в натуре (в том числе зарубежным) - 107,7 млрд тенге)", - сообщили в Генпрокуратуре.
Напомним, после падения беспилотника в районе отеля Fairmont The Palm в Дубае в Сети появилась информация, что в расположенном рядом жилом комплексе около 97 квартир могут быть оформлены на казахстанцев. Предположительно, среди владельцев могут быть судьи, бывшие министры, а также жены и дети государственных служащих.
11.03.2026, 15:20 78476
Браконьеры убили более 10 сайгаков в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий на территории Байганинского района пресечена деятельность браконьеров, сообщает Polisia.kz.
Полицейские остановили автомобиль УАЗ, в кузове которого обнаружены мотоцикл, а также 14 туш сайги. У находившихся в машине троих жителей Атырауской области изъяты охотничье ружье 12-го калибра, радиостанция, бинокль и ножи.
По данному факту начато досудебное расследование по статье, предусматривающей ответственность за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами животных. Проводятся необходимые следственные действия", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака.
Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
11.03.2026, 15:05 80636
КНБ проводит расследование в отношении сотрудника ДЭР
По информации из соцсетей, его подозревают в получении взятки
Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности проводит досудебное расследование после появившейся в Сети информации о возможном задержании сотрудника департамента экономических расследований. В спецслужбе подтвердили факт расследования, однако подробности дела не раскрывают, сообщает Kazinform.
Сообщения о задержании появились 2 марта в социальных сетях. Пользователи опубликовали фото, на котором мужчину удерживают сотрудники спецслужб возле автомобиля на обочине дороги.
В публикациях предполагалось, что сотрудники службы по противодействию коррупции КНБ задержали в Шымкенте сотрудника городского департамента экономических расследований по подозрению в получении взятки. Сумма могла составлять около 300 тысяч тенге.
В Комитете национальной безопасности подтвердили факт расследования.
Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в КНБ в ответе на официальный запрос.
За последнее время КНБ несколько раз сообщал о расследованиях в отношении сотрудников силовых структур и городских чиновников в Шымкенте. Ранее комитет подтвердил проведение досудебного расследования в отношении начальника управления полиции Аль-Фарабийского района города. Также КНБ сообщал о задержании бывшего руководителя управления жилья акимата Шымкента.
Ранее сообщалось о задержании бывшего председателя правления Фонда проблемных кредитов.
11.03.2026, 11:17 97951
Свыше 80 млн тенге за изъятый участок: житель Шымкента добился через суд увеличения компенсации
Решение и частное определение уже вступили в законную силу
Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Шымкента добился через суд увеличения компенсации за изъятую землю площадью 0,19 гектара с 46 млн до более 83 млн тенге, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Суд удовлетворил иск. Управление земельных отношений обязано выплатить истцу компенсацию за изъятый участок в размере 83 419 500 тенге", - заявили в городском межрайонном суде по гражданским делам.
Отмечается, что суд также вынес частное определение и направил его акиму Шымкента. В документе указали на нарушения при изъятии земли.
Принудительное изъятие земельного участка для государственных нужд должно проводиться компетентным государственным органом в установленном законом порядке", - пояснили в суде.
Также суд установил, что участок изъяли еще в 2020 году. Однако за эти годы власти так и не завершили установленную законом процедуру принудительного отчуждения.
Это признали нарушением права собственности и обязали управление земельных отношений выплатить владельцу компенсацию. Решение и частное определение уже вступили в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее в Акмолинской области земельные участки на 2,2 млрд тенге вернули государству.
11.03.2026, 10:01 104811
Конфликт на Ближнем Востоке: еще одна казахстанская авиакомпания до конца марта отменила рейсы в Дубай
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания FlyArystan в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и действующими ограничениями в регионе отменила рейсы по маршруту Актау - Дубай - Актау до конца марта, передает корреспондент агентства.
В целях обеспечения безопасности полетов и с учетом текущих обстоятельств рейсы по данному направлению временно отменяются до 31 марта 2026 года включительно. Ранее рейсы выполнялись два раза в неделю - по вторникам и субботам. Пассажирам отмененных рейсов по месту приобретения билетов будет предоставлен полный возврат стоимости авиабилета без удержания штрафов либо возможность бесплатного перебронирования на более поздние даты", - заявили в пресс-службе.
Ранее Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до конца марта.
10.03.2026, 19:58 147581
Более 4 тысяч случаев кори зафиксировано с начала года
Фото: depositphotos.com
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2026 года в стране зарегистрировано 4 184 случая кори, среди заболевших 83,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Несмотря на принимаемые меры, эпидемиологический мониторинг фиксирует рост числа инфицированных, что обусловлено недостаточным охватом вакцинацией детей целевых возрастных групп. За прошедшую неделю показатель заболеваемости вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Анализ прививочного статуса заболевших показывает, что 77% инфицированных - это лица, не имевшие прививок. Основной причиной отсутствия вакцинации (55% случаев) остаются отказы родителей. В связи с этим считаем необходимым подчеркнуть: вакцинация остается единственным эффективным способом предотвращения тяжелых последствий заболевания", - проинформировали в министерстве.
Как отметили в ведомстве, продолжается плановая и наверстывающая вакцинация детей. В очагах заболевания оперативно проводится экстренная вакцинация контактных лиц. Также организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток. При регистрации случаев кори в детских дошкольных организациях временно ограничивается посещение непривитыми детьми.
Стоит отметить, что за последние 8 лет число отказов от вакцинации в стране возросло в 4,8 раза. Данная тенденция напрямую влияет на снижение коллективного иммунитета и препятствует полной стабилизации ситуации", - рассказали в Минздраве.
10.03.2026, 17:32 160136
Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до конца марта
Фото: Depositphotos
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana из-за ситуации на Ближнем Востоке отменила рейсы в Дубай до 31 марта включительно, сообщает пресс-служба компании.
В связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменяет регулярные рейсы из Алматы в Дубай и из Астаны в Дубай с 11 по 31 марта включительно. Пассажирам отмененных рейсов предлагается полный возврат без штрафов или бесплатное перебронирование на рейсы, выполняемые в период с 1 апреля по 31 мая включительно. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Ранее казахстанцев призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток.
