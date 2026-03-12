Жительница Актау заявила о жестоком обращении с ребенком в коррекционном центре

Фото: Depositphotos

Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта 2026 года вступают в силу поправки в КоАП, которые предусматривают привлечение к ответственности лиц за правонарушения, которые были установлены с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, передает корреспондент агентства.





Ранее автоматические системы фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение разметки и дорожных знаков, неправильную остановку или стоянку, нарушение правил обгона и непредоставление преимущества пешеходам. Теперь функционал расширяется и камеры будут фиксировать новые виды нарушений в сфере дорожного движения.





В том числе использование телефона за рулем и управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, интеграция с государственными базами данных позволит фиксировать нарушения, связанные с документами - отсутствие обязательного страхования, просроченный технический осмотр и иные случаи, предусмотренные законодательством", - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматы.





По данным ведомства, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей. Закон остается прежним - меняется только способ фиксации нарушений.





Отмечается, что в отдельных ситуациях, где законом предусмотрено предупреждение, система сможет оформлять его автоматически.





Кроме того, "умные" камеры смогут фиксировать такие правонарушения, как выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.





Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы также начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.





Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.