Правила ПДД изменились в Казахстане: МВД рассказало о ключевых нововведениях
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел рассказали о ключевых нововведениях в правила дорожного движения, которые вступают в силу 23 ноября, передает корреспондент агентства.
Введено ограничение скорости для грузовых автомобилей в населенных пунктах до 50 км/ч. Это ограничение не распространяется на участки населенных пунктов, где дорожными знаками установлено повышение скорости движения, например, до 80-90 км/ч. Ограничение связано с необходимостью снижения риска гибели пешеходов. По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, при скорости 60-65 км/ч риск гибели пешехода возрастает в 4,5 раза по сравнению со скоростью 50 км/ч", - заявили в пресс-службе.
Также для предотвращения массовых ДТП в условиях ограниченной видимости детализированы права и обязанности сотрудников полиции и участников дорожного движения при движении в колонне, в том числе сопровождаемой патрульными автомобилями.
Например, не допускаются перестроения, обгоны и самопроизвольная остановка в колонне. Организация сопровождения двумя патрульными автомобилями обязательна при численности колонны свыше 10 автомобилей", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, всем автобусам категорий М2 и М3 разрешена остановка для посадки и высадки пассажиров на остановках маршрутных транспортных средств.
Без получения разрешений допускается использование проблесковых маячков оранжевого или желтого цвета с быстросъемным креплением на транспортных средствах при выполнении работ на дорогах, сопровождении крупногабаритных и опасных грузов, групп велосипедистов, а также на автобусах, перевозящих детей. Ранее для применения указанных маячков требовалось получение разрешительных документов, переоборудование транспортного средства и внесение отметки об оснащении автомобиля проблесковым маячком в техпаспорт", - добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Казахстане полицейским вновь разрешат стоять с жезлами у обочин.
Это не площадка для урбанистических экспериментов: активисты потребовали остановить строительные работы в роще Баума
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активисты на пресс-конференции в Алматы потребовали немедленно остановить все строительные работы на территории рощи Баума, передает корреспондент агентства.
Роща Баума - единственная природная лесная зона в черте Алматы. Здесь обитают белки, фазаны и десятки видов птиц. Это живой, саморегулирующийся природный организм, а не площадка для урбанистических экспериментов", - заявили активисты.
Они напомнили, что ранее официально сообщалось о планах вырубить более 10000 деревьев, обозначенных как "усыхающие" или "аварийные".
Однако подобные заключения требуют независимой экспертной оценки с участием профильных экологов, а не опираться исключительно на ведомственные акты (...) На территориях государственных памятников природы устанавливается заповедный режим охраны, соответствующий виду режима охраны государственных природных заповедников, с запрещением любой деятельности, влекущей к нарушению сохранности государственных памятников природы. Могут проводиться мероприятия по их сохранению и восстановлению в соответствии с проектами, разработанными организациями, специализирующимися в этой области. В связи с этим особое недоумение вызывает участие ТОО "Bazis-A Corp", основной профиль которой - строительство жилых зданий, а не уход за зелеными насаждениями и ведение природоохранных работ", - сообщили общественники.
Активисты задаются вопросом, почему в проект по сохранению и восстановлению рощи Баума вовлечена строительная компания, а не специализированная организация в сфере озеленения и экологии.
Ситуация вокруг рощи Баума демонстрирует характерный для крупных городов механизм, когда экологически ценные территории постепенно трансформируются из природных объектов в урбанистические пространства с иным функциональным предназначением", - предполагают общественники.
По мнению экоактивистов, такие территории, как роща Баума, особенно привлекательны для строительных компаний и "становятся маркетинговым активом для будущих ЖК".
Параллельно с благоустройством на прилегающих участках ожидается снос старого частного сектора (…) Наличие поблизости благоустроенного парка повышает ценность будущей недвижимости, позволяя позиционировать ее как экологичную и комфортную для жизни", - отметила в ходе пресс-конференции экоактивистка Салтанат Ташимова.
Она напомнила, что в октябре 2024 года "были проведены общественные слушания в форме открытого собрания по проектным материалам проекта отчета о возможных воздействиях по объекту "Восстановление территории роща Баума".
На видеозаписях не видно, как проголосовали часть участников общественных слушаний. К примеру, из семи участников, согласно регистрационному листу: присутствовали 3 жителя, 1 представитель управления экологии и окружающей среды города Алматы, 2 представителя ТОО "Улмад", 1 представитель заказчика, на видеозаписях отсутствуют житель Н. и представитель заказчика", - уточнила Ташимова.
Как подчеркнули общественники, роща Баума нуждается в уходе и бережном восстановлении.
Необходимы: санитарная очистка, основанная на научных заключениях, восстановление почвенно-растительного покрова, защита насаждений от вредителей и создание экотроп. Все это - меры, которые сохранят уникальный лесной массив, в отличие от строительства искусственных площадок и инфраструктурных объектов. Обновлять и благоустраивать - не значит уничтожать", - заявили они.
В ходе пресс-конференции представители гражданского общества потребовали:
- немедленно остановить все строительные работы на территории рощи Баума;
- провести независимую экологическую и правовую экспертизу проекта с участием ученых, экологов и общественности;
- отменить незаконные решения о "благоустройстве" и восстановить природный ландшафт;
- демонтировать кабельные линии, опоры освещения, арычные лотки и трубопроводы;
- привлечь к ответственности всех, кто допустил нарушение природоохранного законодательства.
Ранее корпорация "BAZIS-A" сделала заявление в связи с резонансной реконструкций рощи Баума в Алматы.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.

Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Жители микрорайона Нур Алатау требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау обратились к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды с просьбой остановить прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, которая является единственной дорогой, обеспечивающий доступ к земельным участкам всех садоводств микрорайона, передает корреспондент агентства.
Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9 - 10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.
Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Отдельную обеспокоенность вызывает рельеф местности: траншея будет проходить в непосредственной близости от мест захоронений. В период дождей и таяния снега по образующимся полостям вдоль траншеи возможно движение продуктов разложения, что приводит к загрязнению почвы рядом с жилыми домами и участками, где жители выращивают овощи и ягоды для личного потребления", - сообщили они.
Также алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.
В случае повреждения существующих инженерных коммуникаций - водопровода и кабельной линии 110 кВ в зимнее время устранение последствий будет затруднено, что может привести к полному отключению воды и электроэнергии", - заявили они.
Кроме того, по словам алматинцев, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.
Жители микрорайона Нур Алатау просят:
- приостановить работы по прокладке канализации жилого комплекса Noble House вдоль улицы Дзержинского, начатые накануне зимнего сезона, до полного уточнения всех обстоятельств, поскольку они опасаются повреждения водопровода и кабельной линии 110 кВ, что по мнению жителей, может привести к отключению воды и электроэнергии;
- обязать ТОО "Tenacity" предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о сокращении ширины санитарно-защитной полосы по обе стороны от водовода, проходящего вдоль улицы Дзержинского;
- организовать комиссию и провести экспертизу объекта строительства напорной канализации вдоль улицы Дзержинского с выдачей экспертного заключения.
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
Когда начнется строительство первой АЭС в Казахстане
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда начнется строительство первой атомной электростанции в Казахстане, рассказал председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды.
Мы ориентируемся на 2029 год по российскому плану. В следующем году еще будут идти проектные изыскательские работы. Нужно понимать, что строительство атомной энергетической станции - это очень сложный технологический процесс, который требует самого детального изучения и самой тщательной подготовки. Сейчас эти работы ведутся, в том числе с привлечением казахстанских подрядчиков", - цитирует zakon.kz Алмасадама Саткалиева.
Также он рассказал, по какому принципу было выбрано название для АЭС, пишет sputnik.kz.
Мы как конкурсная комиссия приняли решение, основанное на большинстве голосов. Это было очень критическим фактором, чтобы показать, что именно большинство голосов казахстанцев и именно те голоса, которые были в наибольшем количестве, послужили основанием для принятия решения соответствующей государственной комиссии", - отметил председатель Агентства по атомной энергии.
По его словам, денежных призов победителю за лучшее название не будет, зато будет сертификат, сказал он. В ближайшее время его разместят на площадке электронного правительства.
Также он заявил о том, что Казахстан и Армения подпишут меморандум об использовании мирного атома.
У Армении огромный опыт по эксплуатации атомных энергетических объектов, у них АЭС работает с 1976 года. Мы договорились с ними работать совместно по обмену опытом, по эксплуатации и подготовке кадров. У них очень сильно развита научная база, планируются совместные фундаментальные исследования. У них уникальный опыт по работе с отработанным ядерным топливом, вот это все войдет в меморандум", - добавил Саткалиев.
Ранее стало известно, что первую АЭС Казахстана назовут "Балқаш".
8 августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству АЭС. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
В декабре запустят новый поезд "Тальго" по маршруту Алматы - Костанай
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает новый маршрут "Тальго" № 119/120 Алматы - Костанай, который будет курсировать по четным дням. Формирование состава из вагонов "Тальго" позволит сократить время в пути на 12 часов по сравнению со стандартными поездами, сообщил нацперевозчик.
Данный маршрут позволит перевозить более 600 пассажиров. Поезд проходит через крупные города, такие как Костанай, Тобол, Атбасар, Астана, Караганда и Алматы. На новом маршруте будут использованы составы комфортных вагонов "Тальго". Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%", - отметили в компании.
Данное решение направлено на повышение скорости транспортного сообщения между Южным и Северным регионами страны, а также на обеспечение более комфортных условий перевозок для пассажиров в зимний период.
Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте https://tablo-railways.kz/ru/.
Реконструкция рощи Баума: стройкомпания сделала заявление
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "BAZIS-A" сделала заявление в связи с резонансной реконструкций рощи Баума в Алматы, передает корреспондент агентства.
Корпорация "BAZIS-A" выступает спонсором проекта реконструкции рощи Баума, выделив на эти цели 4,7 млрд тенге. Компания на постоянной основе участвует в реализации социально значимых проектов города, в том числе по благоустройству общественных пространств и строительству социальных объектов. Проект реконструкции рощи Баума разработан по заказу акимата города Алматы ТОО "Улмад". Корпорация "BAZIS-A" не принимала участия в разработке данной проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы осуществляет генеральный подрядчик - ТОО "СК Барлас Курылыс". Все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу", - уверяют с пресс-службе.
В компании подчеркнули, что проектом реконструкции не предусмотрено вмешательства в зеленый фонд рощи, в том числе санобрезка, уход или вырубка зеленых насаждений.
ТОО "СК Барлас Курылыс" не занимается санитарной обрезкой или сносом зеленых насаждений. Эти работы находятся в ведении государственного регионального природного парка "Медеу" Управления экологии и окружающей среды г. Алматы. В связи с заявлениями отдельных экоактивистов и журналистов о том, что профиль "СК Барлас Курылыс" не соответствует проводимым работам в роще, официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. "СК Барлас Курылыс" имеет необходимую лицензию, позволяющую выполнять все виды работ, а не только жилищное строительство. Компания имеет большой опыт не только благоустройства общественно-значимых территорий, но и возведения технически сложных объектов", - заявили в корпорации.
Также уточняется, что в рамках проекта проводятся такие работы, как устройство сетей электроснабжения для экологичного освещения, прокладка канализации для отведения дождевых и талых вод, обустройство оснований для пешеходных и технических дорог, детских и спортивных площадок.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
По единственной дороге: алматинцы возмущены прокладкой канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы вновь выступили против прокладки канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Здесь ведь только адрес нахождения строительного объекта - жилой комплекс в Ерменсае, улица Торангы, 55. Нет ни схемы прокладки инженерных сетей, ни их характеристик, ни согласования с собственниками участков и других коммуникаций", - заявил один из местных жителей.
172 собственника дачных земельных участков и члена садоводческих товариществ СТ "Энергетик", СТ имени Дзержинского, ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф-1-сад" обратились с коллективным заявлением к акиму Алматы Дархану Сатыбалды, прокурору мегаполиса Серику Карипбекову и главе АО "Алатау Жарык Компаниясы" Абаю Асылову, в котором выступают против использования внутренней единственной дороги и территории для прокладки канализации жилого комплекса другого района.
Территории наших садоводческих товариществ, согласно градостроительному регламенту Алматы и классификатору видов и типов зон, относятся к зоне дачных и садоводческих земель, а улица Дзержинского, согласно закону "Об автомобильных дорогах", относится к типу внутрихозяйственной дороги, единственной, которая обеспечивает доступ к земельным участкам всех садоводств и обслуживается силами и за счет средств садоводческих товариществ. Данная подземная напорная канализация не предназначена для целей обслуживания потребностей наших садоводств, противоречит функциональному назначению обозначенной зоны, не обеспечивается ее безопасной эксплуатацией и может повлечь катастрофические последствия для района, что в целом исключает возможность для ее прокладки по внутренней территории садоводств", - утверждают местные жители в своем заявлении.
Также, по их мнению, основным препятствием для прокладки подземной канализации является наличие по всей протяженности улицы Дзержинского подземного высоковольтного электрокабеля.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
С заявление местных жителей и всей документацией можно ознакомится по ссылке.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в акимат города Алматы.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
В Казахстане 132 школы перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова рассказала, в каких регионах школьные классы перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, передает корреспондент агентства.
Решение о переводе на дистанционный формат обучения принято в семи регионах. По республике на дистанционный формат переведено 1469 классов в 132 школах. Идет точечное направление на дистанционное обучение тех классов, где в один инкубационный период отсутствуют более 30% детей по заболеваемости ОРВИ", - проинформировала Сархат Бейсенова.
Она уточнила, что в Астане на дистанционное обучение переведено 182 класса в 24 школах, в ВКО - 204 класса в 57 школах, в области Абай - 276 классов в 21 школе, в Жамбылской области - 598 классов в 14 школах, в Костанайской области - 168 классов в 12 школах, в Акмолинской области - 25 классов в 3 школах и в Карагандинской области 20 классов в одной школе.
Ранее в Минздраве сообщили, что за последнюю неделю в республике зарегистрировано 183 тысячи случаев ОРВИ, в сравнении с неделей прошлого эпидемического сезона 2024-2025 годов заболеваемость увеличена на 16%. Кроме того, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.
За судьбу Алматинского ипподрома опасаются жители города - депутат
Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бактыжан Базарбек в своем депутатском запросе высказал опасения, что ипподром города Алматы перенесут в область, а его территорию застроят очередными жилыми комплексами, передает корреспондент агентства.
По словам депутата, среди горожан и общественников возникают разговоры и опасения, что Алматинский ипподром перенесут в область, а его территорию размером в 5 гектаров застроят многоквартирными ЖК.
Мы так потеряли Шымкентский ипподром, который в 2023 году постановлением акимата был предоставлен СПК для для реализации инновационных проектов. В итоге он был отчужден строительной компании, которая застроила ипподром элитными жилыми комплексами", - рассказал депутат.
По данному случаю в рамках республиканской земельной комиссии была инициирована проверка. Были выявлены нарушения земельного законодательства, акимату было вынесено предписание.
После его неисполнения был подан иск в суд отмене решения акимата. Суд встал на сторону застройщика, и мы потеряли Шымкентский ипподром. Не будет ли так, что территория алматинского будет отдана на откуп застройщикам? Алматинцы потеряют не только старый спортивно-конный комплекс, но и очередную зону рекреации и массового отдыха", - спросил депутат.
Также депутат поднял вопрос о затягивании демонтажа жилых комплексов, которые должны быть снесены по решению суда.
Начну с жилого комплекса "Швейцария" в Бостандыкском районе Алматы, где пострадали 150 дольщиков! Пять пятиэтажных жилых домов возведены на земельном участке с целевым назначением "для ведения садоводства", жилые дома возводились без исходных и разрешительных документов на строительство. Под стражу заключен застройщик и все. Но почему под следствием только застройщик (...)Уголовное дело в отношении застройщика было возбуждено в 2022 году, в 2023 году вышло решение суда о сносе жилого комплекса "Швейцария", но "Отбасы банк" продолжал заключать договоры и выдавать кредиты граждан на приобретение квартир в комплексе, который к этому моменту по решению суда подлежал сносу. Из-за действий банкиров "Отбасы банка" более прогорели более 50 граждан, которые заключили договоры, вложили свои кровные деньги в жилые дома, которые к этому моменту по решению суда должны быть снесены!" - возмутился Базарбек.
Также с 2023 года не могут снести ЖК "Монблан".
Собственник земельного участка всячески препятствует судебным исполнителям и ГАСК в сносе, вплоть до перекрытия спецтехникой заезда. Пока, мы верим ГАСК и судебным исполнителям что повинен застройщик, но если ситуация не сдвинется с мертвой точки, то мне придется официально утверждать, что судисполнители препятствуют сносу ЖК. Аналогичная ситуация сейчас по 20 жилым комплексам, которые по решениям судов должны быть снесены, но не сносятся", - заявил мажилисмен.
Ранее общественники Алматы выразили обеспокоенность, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства, а сама роща из природного памятника превратиться в городской парк.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Горожане предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
