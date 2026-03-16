МИД: Для голосования за рубежом работает 71 участок в 54 странах

Фото: МИД РК

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во время референдума будет функционировать 71 участок при загранучреждениях РК в 54 странах. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов.





По его словам, в связи со сложной военно-политической обстановкой и низким уровнем представленности наших граждан в 10 странах не будут открыты 11 участков (Иран, Израиль, Иордания, Катар, ОАЭ (2 участка), Оман, Ливан, Кувейт, Украина и Эфиопия).





Общее количество голосующих граждан РК за рубежом составило 14 380 человек.





По данным МИД РК, голосование на участках референдума началось в Токио и Сеуле в 03.00 по времени Астаны. До 08.00 в общей сложности открылось 23 участка референдума, на которых проголосовали 198 человек.





Последним откроется и закроется участок референдума при генеральном консульстве РК в Сан-Франциско (США). В частности, он откроется сегодня в 19.00 и закроется завтра 16 марта в 08.00 по времени Астаны.





На данный момент уже вовсю работают участки референдума в более чем 30 странах мира. После Японии и Южной Кореи последовали Китай, Сингапур, Монголия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Индонезия.









Процесс голосования также активно проходит в России, Индии, Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. За ними скоро последуют страны Европы.





В Москве открылся участок при посольстве Казахстана.









Одним из первых на участке в Сеуле проголосовал гражданин Казахстана Ернар Сарсенбаев, сотрудник Азиатской организации по сотрудничеству в области лесного хозяйства (AFoCO). Он высоко оценил возможность для казахстанских граждан, находящихся за границей, принять участие в столь важном политическом процессе, и отметил, что участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности каждого гражданина.





Выразить свою позицию по таким важным вопросам национального значения - долг каждого гражданина. Референдум дает возможность принять важное решение, касающееся развития и будущего нашей страны", - отметил он.





Первым казахстанским гражданином, принявшим участие в голосовании на референдуме в Токио, стала студентка 3-го курса университета "Нихон" Жибек Айдын.





Рассматриваемый вопрос имеет важное значение для дальнейшего развития нашей страны. Проведение референдума обеспечивает открытость и всестороннее обсуждение, позволяя учесть мнение общества и принять взвешенное решение. Государство создает необходимые условия для участия каждого гражданина, и наш гражданский долг - проявить активную позицию", - отметила Жибек Айдын.





Она также подчеркнула, что благодаря работе дипломатических представительств Республики Казахстан соотечественники, находящиеся за рубежом, получили возможность реализовать свое избирательное право.





Для нас это не просто голосование, а ответственное участие в определении дальнейшего курса страны. Уверена, что принятое решение послужит укреплению устойчивого и динамичного развития Казахстана", - добавила она.





В МИД также сообщили, что президент Национального олимпийского комитета Казахстана, президент World Boxing Геннадий Головкин, находящийся в Бангкоке для участия в международном турнире World Boxing Futures Cup 2026, посетил участок референдума № 453 при посольстве Казахстана в Таиланде и проголосовал на республиканском референдуме.









Геннадий Головкин подчеркнул важность участия граждан в принятии значимых для страны решений и отметил роль республиканского референдума в дальнейшем развитии и укреплении государства.