01.05.2026, 13:25 44946
МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество и диалог с партнерами
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать внешнеполитическое и экономическое сотрудничество, а также укреплять международный диалог и гуманитарные связи, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В рамках визита в Мумбаи посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел ряд встреч с представителями бизнеса и политических кругов штата Махараштра. Индийские компании подтвердили заинтересованность в реализации проектов в Казахстане, рассматривая страну как ключевого партнера в Центральной Азии. Особое внимание уделено сотрудничеству в энергетике, горно-металлургическом секторе, инфраструктуре и цифровых технологиях, включая возможное строительство дата-центра в Экибастузе.
Также обсуждалась реализация совместного проекта по производству титанового шлака, направленного на развитие промышленной кооперации между двумя странами.
Кроме того, в Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армана Исетова с активистами РОО "Ассамблея жастары". Участники обсудили роль молодежи в развитии "публичной дипломатии" и укреплении межэтнического согласия. Отмечено, что вовлечение молодежи во внешнеполитические процессы является одним из приоритетов государственной политики.
В этот же день в столице прошла ежегодная встреча "Дружеский завтрак" с участием дипломатического корпуса и международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, представителей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Всемирного банка. В ходе мероприятия обсуждены приоритеты внешней политики Казахстана и подтверждена приверженность страны мирному урегулированию конфликтов и развитию международного партнерства.
новости по теме
30.04.2026, 20:02 84681
МИД: Казахстан провел встречи по развитию торгово-экономического сотрудничества с рядом стран
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дипломаты Казахстана провели ряд международных встреч и мероприятий, в ходе которых обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обмен опытом в сфере госуправления, расширение деловых связей и продвижение казахстанских инвестиционных проектов, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, стороны обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также подготовку заседания Ммежправительственной комиссии и развитие деловых связей между двумя странами.
Тем временем руководитель аппарата МИД Казахстана Амангельды Саинов и директор департамента человеческих ресурсов МИД РК Медет Макулжанов провели встречу с представителями МИД Грузии, в ходе которой стороны обсудили организацию внутренней работы внешнеполитических ведомств, развитие кадрового потенциала, совершенствование управленческих процессов и подходы к финансовому администрированию, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом по административно-управленческой линии.
Между тем в Копенгагене прошел казахско-датский деловой круглый стол, на котором Казахстан представил инвестиционные проекты и обсудил с датским бизнесом расширение торгово-экономического сотрудничества, включая планы по развитию производств, горнодобывающего сервиса и привлечению инвестиций, а также перспективы совместных финансовых инструментов и новых проектов с участием ведущих компаний и институтов Дании.
30.04.2026, 16:01 98031
Казахстан рассматривает визит Путина как центральное мероприятие двусторонней повестки - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан рассматривает визит президента России Владимира Путина как центральное мероприятие двусторонней повестки 2026 года. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, информирует Акорда.
Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран", - сказал президент.
Глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Он подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В свою очередь Сергей Лавров проинформировал главу государства о ходе подготовки визита и отметил, что все ключевые вопросы многопланового сотрудничества Казахстана и России обстоятельно прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан запланирован на конец мая текущего года.
30.04.2026, 15:21 99786
Россия признательна Казахстану за взвешенный подход к оценке происходящего - Лавров о ситуации на Украине
Без устранения первопричин украинского кризиса невозможно справедливое долгосрочное урегулирование, отметил глава МИД РФ
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия признательна Казахстану за понимание ситуации и взвешенный подход к оценке происходящего на Украине, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Знаем, что эти оценки, в том числе на уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, регулярно излагаются на различных международных мероприятиях. Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса невозможно справедливое долгосрочное урегулирование", - сообщил глава МИД России.
Также, по его словам, Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий.
Вчера президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь", - добавил Сергей Лавров.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность республики стать площадкой для российско-украинских переговоров для прекращения конфликта.
30.04.2026, 14:45 101731
Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества - глава МИД России
Лавров назвал недопустимым и неприемлемым удар антииранской коалиции
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийское море должно оставаться зоной мира и сотрудничества, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула Каспийское море и побережье, которые должны оставаться зоной мира и сотрудничества", - сказал Сергей Лавров.
Глава МИД России назвал недопустимым и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели.
Говоря о Ближнем Востоке, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане, и особенно сложившийся тупик в отношении создания палестинского государства, из которого не видно выхода", - добавил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что любое применение вооруженных сил в Прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено.
30.04.2026, 14:25 103691
Россия выразила благодарность Казахстану за вклад в создание международной организации по русскому языку
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия благодарна Казахстану за вклад в создание международной организации по русскому языку, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Напомню, что эта инициатива исходила от президента Касым-Жомарта Токаева. 1 апреля в городе Сочи, в образовательном центре "Сириус", начал работу секретариат этой весьма перспективной организации, направленной на сохранение позиций русского языка и укрепление общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства", - сообщил он.
Также, по его словам, Россия позитивно оценила взаимодействие с Казахстаном по линии внешнеполитических ведомств.
Наши страны продолжают работать над обеспечением оптимального уровня дипломатического и консульского присутствия друг друга на территории обеих стран", - сказал министр.
Ранее министры иностранных дел Казахстана и России подписали план мероприятий на 2027-2028 годы.
30.04.2026, 14:22 105266
Сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается в духе стратегического партнерства - Кошербаев
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Комплексное сотрудничество между нашими странами последовательно развивается в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Глава МИД Казахстана отметил, что Россия входит в число основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
По итогам 2025 года товарооборот превысил 27 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения кооперации", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, успешно развивается инвестиционное сотрудничество. В частности, за последние 20 лет объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана составил 29,3 млрд долларов, казахстанских в экономику РФ - 9 млрд долларов.
Российские компании активно участвуют в реализации крупных инициатив в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях", - подчеркнули в ведомстве.
По информации МИД, одним из драйверов торгово-экономических связей Казахстана с Россией остается промышленная кооперация.
В число новых и перспективных направлений сотрудничества вошли сферы цифровых решений, искусственного интеллекта и высоких технологий. Весомый потенциал взаимодействия сохраняется и в базовых отраслях - энергетике и транспортно-логистической сфере", - проинформировали в пресс-службе.
Также собеседники обменялись видением дальнейшего развития международного транспортного коридора Север - Юг, автомагистрали Западная Европа - Западный Китай и повышения пропускной способности приграничной инфраструктуры.
В процессе обмена мнениями по проблематике экологии, изменения климата и рационального использования водных ресурсов были обсуждены итоги прошедшего 22-23 апреля в Астане Регионального экологического саммита. Стороны сошлись во мнении о необходимости продвижения практического сотрудничества в этой сфере.
Кроме того, собеседники выразили удовлетворенность уровнем взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и констатировали, что успешно проведенные в Астане Дни России в Казахстане являются результатом естественного продолжения традиционно активного культурного обмена между нашими странами.
Также взаимодействию в сфере образования было уделено особое внимание, при этом подчеркивалось, что реализуемые в этой отрасли проекты являются долгосрочным вложением в подготовку кадров и укрепление интеллектуального потенциала двух стран. В этой связи были обсуждены проекты по созданию казахско-российских школ на территории двух стран, а также развитие совместных образовательных инициатив, в том числе по созданию филиалов школы "Сириус" в Астане и Алматы.
На сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют филиалы ведущих российских вузов. При этом в 2025 году были открыты филиалы казахстанских вузов КазНУ имени аль-Фараби в Омске и МГИМО в Астане. В то же время в России обучаются порядка 60 тыс. казахстанских студентов", - сообщили в МИД.
Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций. Кроме того, на переговорах особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.
Ранее министры иностранных дел Казахстана и России подписали план мероприятий на 2027-2028 годы.
30.04.2026, 13:06 108471
От соглашений к саммиту: Токаев и глава Японской парламентской лиги обсудили сотрудничество двух стран
Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом "Достық" І степени
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию договоренностей по итогам визита в Токио и предстоящий саммит лидеров Центральной Азии и Японии обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуру, сообщили в Акорде.
Президент акцентировал внимание на реализации договоренностей, достигнутых по итогам его прошлогоднего официального визита в Токио: утверждено 17 важных межведомственных документов; подписано более 60 соглашений на общую сумму 3,7 миллиарда долларов представителями бизнес-сообществ.
Глава государства напомнил, что следующий саммит лидеров Центральной Азии и Японии пройдет в Астане в 2027 году. По его словам, подготовка к этому мероприятию уже началась.
Собеседники также обсудили культурно-гуманитарные связи. В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил растущий интерес к японской культуре и традиционным видам спорта, таким как сумо и дзюдо, упомянув успехи казахстанского сумоиста Ерсина Балтагула (Кимбозана Харуки).
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом "Достық" І степени за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества, а также межпарламентских связей между Казахстаном и Японией.
30.04.2026, 12:00 94961
Министры иностранных дел Казахстана и России подписали план мероприятий на 2027-2028 годы
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - План по сотрудничеству между министерствами иностранных дел Казахстана и России на 2027-2028 годы подписали главы ведомств Ермек Кошербаев и Сергей Лавров в ходе переговоров в Астане.
Сегодня мы еще раз подтвердили высокий уровень казахстанско-российских отношений, развивающихся в русле всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества (...) Ключевое значение для поступательного развития взаимоотношений имеет доверительный диалог между лидерами наших государств", - отметил Ермек Кошербаев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.
Он также подчеркнул, что ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Казахстан рассматривается, как важнейший этап двустороннего взаимодействия.
Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень", - сказал глава МИД РК.
Кошербаев обратил внимание, что Россия неизменно является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил 27 млрд долларов, также реализуется значительный пул совместных проектов.
В ходе нынешних переговоров мы еще раз подробно рассмотрели перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям, включая энергетику, транспорт, логистику, промышленность, цифровизацию, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Кошербаев.
Также была отмечена готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ключевых международных и региональных организаций.
Убежден, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-российского стратегического партнерства", - заключил Ермек Кошербаев.
Напомним, что в рамках визита главы МИД России в Астану ожидается его встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?