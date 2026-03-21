Президент России посетит Казахстан с госвизитом

Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел специальное совещание, посвященное подготовке критически важных теплоэлектроцентралей к следующему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ведомства.





По словам главы министерства, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме.





Благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" в 2025 году удалось снизить общий уровень износа ТЭЦ по стране с 61% до 59%. Три ТЭЦ переведены в "зеленую зону", а девять - выведены из "красной зоны". Однако ситуация требует дальнейших жестких мер: на сегодня из 37 казахстанских ТЭЦ 10 объектов по-прежнему находятся в "зеленой зоне", 17 - в "желтой", и 10 станций остаются в критической "красной зоне", - проинформировали в ведомстве.





В перечень проблемных объектов, требующих экстренного внимания, вошли ТЭЦ в городах: Семей, Темиртау ГРЭС-1, Петропавловск, Актау ТЭЦ-2, Павлодар ТЭЦ-2, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.





В Минэнерго отметили, для стабилизации ситуации на этих станциях утверждены масштабные планы ремонтной кампании. В целом по проблемным объектам запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Уже начат ремонт двух энергоблоков, пяти котлов и двух турбин. Завершен ремонт одной турбины.





В частности, на ТЭЦ в "красной зоне" также проводятся работы по обновлению оборудования. На Степногорской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании планируется обновление 2 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, а на Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрен ремонт 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. В Павлодаре на ТЭЦ-2 запланированы работы на 2 котлах и 2 турбоагрегатах, в то время как на ТЭЦ-2 МАЭК в Актау отремонтируют 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. На ТЭЦ-4 в Таразе будет обновлен 1 котлоагрегат, а на ГРЭС-1 в Темиртау подготовят 1 котлоагрегат и 1 турбоагрегат.





Ерлан Аккенженов обратил внимание на ограниченность финансирования коммунальных объектов и сохраняющиеся риски аварийности даже после обновления оборудования. Это требует перехода от краткосрочного планирования к системной работе и усиления надзора за подрядчиками.





Мы не имеем права входить в следующий отопительный сезон с таким же багажом проблем. Вывод этих десяти станций из "красной зоны" - абсолютный приоритет текущей ремонтной кампании. Требую от акиматов и собственников станций не формальных отписок, а реальных, пошаговых планов технического оздоровления объектов. Все выявленные риски должны решаться оперативно и на местах", - заявил министр энергетики.





По итогам совещания поручено: акиматам регионов до конца месяца утвердить детальные планы вывода ТЭЦ из "красной зоны" с указанием технических мер; АО "KEGOC" - обеспечить строгий системный мониторинг выполнения графиков ремонтов; Комитету государственного энергонадзора - установить еженедельный контроль за работами на десяти проблемных ТЭЦ и деятельностью подрядчиков.





Ранее сообщалось, что строительство ТЭЦ-2 в Алматы завершат в этом году.



