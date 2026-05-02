Что ждет казахстанцев в мае

Рассказать друзьям

Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в мае 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Казахстанцев в мае ждет 14 выходных





В мае 2026 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня.





1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд.





7 мая, четверг, будет выходным днем в связи с празднованием Дня защитника Отечества.





9 мая отмечается День Победы. Так как праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.





Напомним, в этом году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Казахстан внес значительный вклад в Победу. На фронт были мобилизованы более 1,2 млн человек. Сотни тысяч казахстанцев проявили героизм на полях сражений, свыше 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Республика также сыграла важную роль в тылу: в Казахстан были эвакуированы сотни предприятий, которые обеспечивали фронт оружием, техникой и продовольствием.





На 27 мая, среду, приходится первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю. Он будет выходным днем.





В Казахстане с 1 мая начнут контролировать оборот криптовалют





Законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в сфере криптоиндустрии, вступают в силу.





С 1 мая 2026 года в Казахстане вводится системное регулирование оборота цифровых активов. Соответствующие законодательные поправки отражены в законе РК "О цифровых активах в Республике Казахстан". Сформирован целостный правовой режим обращения цифровых активов, обеспечено их функционирование в регулируемой среде", - сообщили в Национальном банке.





В рамках нового регулирования определены следующие виды цифровых активов:





1) необеспеченные цифровые активы (криптовалюты);





2) цифровые финансовые активы (ЦФА), включая:





- стейблкоины, обеспеченные деньгами;





- токенизированные реальные активы;





- цифровые формы традиционных финансовых инструментов.





Нацбанк осуществляет лицензирование, регулирование и надзор за оборотом цифровых активов, а также за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, функционирующих в юрисдикции Казахстана вне территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Регулирование оборота цифровых финансовых активов (за исключением стейблкоинов) осуществляется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.





Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"





В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в Минэнерго РК.





Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория





Казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября текущего года, смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней", - проинформировали в МИД.





Отмечается, что для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы.





Казахстанцы начнут получать уведомления по мобильным переводам





Банки в апреле передали в налоговые органы все данные по мобильным переводам физлиц. После их анализа и систематизации госорганы начнут рассылку уведомлений гражданам.





Напомним, согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).





Запуск авиарейса Шымкент - Новосибирск





Авиакомпания SCAT с 19 мая открывает рейс из Шымкента в Новосибирск (Россия), сообщили в КГА.





Кроме того, по данным международного аэропорта Алматы, авиакомпания Eastar Jet возобновляет рейсы из Казахстана в Пусан. С 1 мая станет доступно авиасообщение по маршруту Алматы – Пусан. Рейсы будут выполнять два раза в неделю.





Общественные слушания по проекту застройки Кок Жайляу





Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.





Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км. Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.





Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski.





По данным правительства, комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.





Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.





Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы две канатные дороги.





По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство восьми мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.





Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина и дизтоплива





С 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов. Меры направлены на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.





Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов

Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев.





Госвизиты и международные мероприятия в Казахстане





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая прибудет в Казахстан с государственным визитом. В ходе данного визита будет проведено заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.





Также в мае президент России Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом.





В Астане 28-29 мая пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в мероприятиях.





На площадке V Евразийского экономического форума пройдут две тематических сессии, посвященные вопросам развития интеграции в сфере транспорта. Участники форума обсудят развитие транспорта в Евразии и его цифровизацию.





Основное единое национальное тестирование (ЕНТ) пройдет с 10 мая по 10 июля





Абитуриенты смогут сдать экзамен дважды и участвовать в конкурсе на гранты с наилучшим результатом. На участие подано около 240 тыс. заявлений, а с учетом двух попыток - более 446 тыс., сообщили в Миннауки и высшего образования РК.





Отмечается, что в текущем году 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% - на русском, 521 человек - на английском языке.





Наибольшее количество (17,9%) выбрали комбинацию предметов "Математика - Физика", 14,5% - "Биология - Химия", 12,4% - "Творческий экзамен".





Завершение учебного года в школах Казахстана





Напомним, четвертая четверть в школах Казахстана закончится 25 мая.





По данным Минпросвещения РК, не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования. Церемония вручения аттестатов проводится исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей.





В Казахстане прием документов в 1-й класс начнется 27 мая





Он продлится до 31 августа.





Казахстанцев будут заранее предупреждать о фонограмме на концертах





Согласно обновленным требованиям, организаторы зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также творческие коллективы и исполнители должны информировать публику о применении фонограммы. Это касается как живых выступлений, так и телевизионных записей и мероприятий, проводимых на неподготовленных площадках.





Информация о фонограмме теперь должна размещаться на афишах, наружной рекламе, в местах продажи билетов и в средствах массовой информации. Кроме того, сведения должны указываться и в описании услуг, если речь идет о развлекательных выступлениях.





Электронный паспорт перевозки внедряют на границе в Казахстане





С 1 мая 2026 года на автомобильном пункте пропуска "НурЖолы" запускается цифровой паспорт перевозки на платформе Smart Cargo.





Как сообщили в Министерстве транспорта РК, новый сервис призван сократить время прохождения границы и упростить процедуры для участников перевозок. Цифровой паспорт представляет собой электронный документ в мобильном приложении, который сопровождает груз на всем маршруте. Он заменяет бумажный "обходной лист" и избавляет водителей от необходимости предъявлять комплект документов на каждом посту. Вместо этого используется QR-код, а грузоотправители, перевозчики и получатели получают доступ к информации о перевозке в режиме реального времени через личный кабинет.





На первом этапе сервис будет использоваться на добровольной основе. Подробная информация и инструкция по подключению доступны на платформе Smart Cargo.





2 мая 2026 года в области Жетысу пройдет фестиваль цветения яблони Сиверса





Мероприятие пройдет у подножия Жетісу Алатау на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, сообщили в Комитете индустрии туризма.





В период цветения яблони Сиверса - прародительницы всех современных сортов яблок - горные склоны окрашиваются в бело-розовые тона, формируя уникальные природные пейзажи и создавая условия для развития экологического туризма.





Программа фестиваля включает панорамные прогулки по цветущим садам, художественный конкурс в формате пленэра, культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов, национальные спортивные игры, а также выставки ремесленников и мастер-классы.