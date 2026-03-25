24.03.2026, 18:58 5531
Президент Турции посетит Казахстан с госвизитом
Фото: Акорда
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда.
В начале беседы президенты Казахстана и Турции обменялись теплыми поздравлениями по случаю Ораза айта и праздника Наурыз. Турецкий лидер поздравил главу государства с успешным проведением всенародного референдума и принятием новой Конституции Казахстана. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что это стало возможным благодаря мудрой и уверенной политике президента Казахстана", - говорится в сообщении.
Президент Турции выразил уверенность в том, что новый Основной закон придаст сильный импульс дальнейшему поступательному развитию Казахстана и укреплению его внутреннего и международного потенциала. Президент Казахстана поблагодарил турецких наблюдателей за активное участие и помощь в проведении референдума, что отражает традиционно братский и дружественный характер взаимоотношений двух стран.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придает большое значение намеченному на 14 мая его государственному визиту в Казахстан и проведению в ходе данного визита заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств", - проинформировали в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев согласился с мнением турецкого лидера относительно огромной важности запланированных переговоров на высшем уровне в Астане для придания дополнительного стимула двустороннему стратегическому партнерству, а также подчеркнул, что возлагает большие надежды на саммит глав тюркоязычных стран в Туркестане. Он отметил, что казахский народ с радостью воспримет пребывание президента Турции в нашей стране.
Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пригласил главу государства принять участие в заседании Дипломатического форума в Анталье в апреле. Как отметили в пресс-службе, приглашение было с благодарностью принято.
24.03.2026, 16:00 7976
Глава МИД Казахстана и посол ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: gov.kz
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммед Аль-Арики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, сообщает пресс-служба МИД РК.
Собеседники также отметили высокий уровень политического диалога между двумя странами, динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Кроме того, Ермек Кошербаев выразил обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью в регионе и подчеркнул неизменную позицию Казахстана в пользу урегулирования всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права.
По итогам разговора стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также координации действий в рамках международных и региональных организаций", - добавили в МИД.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики отметил, что РК выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке.
22.03.2026, 18:29 35936
Токаев и Пезешкиан обменялись поздравлениями
Токаев пожелал президенту Ирана укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан обменялись поздравительными посланиями по случаю праздников Ораза айт и Наурыз, сообщает Акорда.
В поздравлении говорится, что знаменательные дни, преисполненные милосердия и благодати, будут способствовать углублению взаимного сотрудничества и упрочению согласия между мусульманскими странами.
Токаев пожелал президенту Ирана укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на то, что дух обновления, присущий священным праздникам Ораза айт и Наурыз, принесет мир и процветание иранскому народу.
20.03.2026, 16:30 73836
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч и мероприятий
Фото: gov.kz
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом и приняли участие в важных мероприятиях для развития международного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В частности, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в заседании регионального инвестиционного штаба Акмолинской области. Замглавы МИД выступил в рамках заседания и подчеркнул наличие прочной экономической базы в области, на которую можно опираться при формировании новых инвестиционных предложений. По итогам заседания были обсуждены возможности реализации инвестиционных проектов в регионе с акцентом на проектах по переработке сельхозпродукции, развитию продовольственных производств, логистике и строительной индустрии. Особое внимание уделено развитию туристического потенциала области, что позволит создать новые точки притяжения инвестиций.
Между тем в рамках декады Наурызнама в Рабате была организована диалоговая площадка Nauryz Talks. Мероприятие было посвящено празднику Наурыз, важным политическим и социально-экономическим реформам в Казахстане, включая результаты недавнего конституционного референдума. Марокканские участники подчеркнули, что политический процесс в Казахстане свидетельствует о сознательном выборе казахстанским народом пути прогресса, открытости и обновления. По мнению марокканских экспертов, референдум - это не просто законодательный акт, а проявление воли народа к формированию собственного будущего.
Кроме того, в посольстве Казахстана в Индонезии состоялась пресс-конференция, посвященная итогам голосования на республиканском референдуме по новой Конституции Республики Казахстан 15 марта 2026 года, в которой приняли участие представители МИД, госорганов и СМИ Индонезии. В своем выступлении посол РК в Джакарте Сержан Абдыкаримов подробно рассказал гостям об истории, процессе общенационального обсуждения, положительных результатах референдума и основных новеллах принятой Конституции Казахстана.
Посол Республики Казахстан в Индии Азамат Ескараев провел встречу с министром иностранных дел республики Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы дальнейшего развития отношений между двумя странами. Было достигнуто взаимопонимание о продолжении регулярного обмена информацией по ключевым направлениям взаимодействия, включая экономику, инвестиции и новые технологические проекты.
Тем временем посол Казахстана в Кении Барлыбай Садыков встретился с кенийскими представителями, обсудив конституционные реформы после референдума 15 марта 2026 года и развитие двустороннего сотрудничества. Стороны договорились укреплять взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах, расширять партнерство в торговле, транспорте, технологиях и других направлениях, а также продолжить совместную работу в рамках экспертных групп.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов принял участие в форуме "Energy Week" в Ваасе, где обсудили развитие энергетики и инновационных технологий. Он отметил достижения Казахстана и перспективы сотрудничества, провел встречи с представителями города и бизнеса, а также посетил компанию Wärtsilä, обсудив внедрение передовых решений. Участие подтвердило стремление Казахстана к расширению международного партнерства в энергетике.
Также посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев встретился с руководством компании Hadid Trading, обсудив перспективы экспорта эфиопского кофе в Казахстан. Он отметил рост кофейного рынка в стране и возможность превращения Казахстана в региональный хаб для поставок в Центральную Азию, Россию и Западный Китай. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве, а представители компании презентовали свою продукцию и экспортные возможности.
Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с замминистра иностранных дел Узбекистана Бобуром Усмановым, обсудив подготовку визита главы МИД Казахстана, региональный экологический саммит в Астане и вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули значимость экологической повестки и инициативы по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства.
19.03.2026, 21:07 96581
МИД: Казахстан расширяет международное сотрудничество - от инвестиций и агросектора до культурной дипломатии
Фото: МИД РК
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует сотрудничество с зарубежными партнерами и укрепляет свои позиции на международной арене, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.
Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов провел встречу с послом Грузии Леваном Диасамидзе, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, логистике и туризме, включая развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и совместные инвестиционные проекты.
Тем временем посол Казахстана в Португалии Жан Галиев обсудил с руководством бизнес-ассоциации AEMinho расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, представив реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, и обозначив перспективные отрасли - от ИТ и сельского хозяйства до логистики и туризма; стороны договорились о развитии партнерства и проведении совместных мероприятий.
Кроме того, посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин принял участие в международном агрофоруме в Афинах, где подчеркнул приоритет продовольственной безопасности, роль Казахстана как крупного экспортера зерна и продвигал инициативы по водной безопасности, включая создание международной водной организации под эгидой ООН, а также подготовку экологического саммита в Астане.
Наряду с этим в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация нематериального культурного наследия Казахстана в рамках декады Наурызнама: дипломатами и деятелями культуры были представлены традиции, музыка, ремесла и национальная кухня, что подчеркнуло вклад страны в глобальный культурный диалог и приверженность сохранению наследия.
19.03.2026, 11:51 104251
Токаев получил письмо от Трампа
Фото: Акорда
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Американский лидер с признательностью отозвался о встрече с президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами", - проинформировал Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее, в конце января Касым-Жомарт Токаев по приглашению Дональда Трампа принял участие в церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
18.03.2026, 14:11 117296
Президент Израиля поздравил Токаева с принятием новой Конституции
Фото: Акорда
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Акорда.
В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества между странами с акцентом на дальнейшее расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ицхак Герцог согласился с мнением Касым-Жомарта Токаева, что все государства нуждаются в мире для реализации долгосрочных планов экономического развития", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул президент Казахстана, нужно постоянно вести поиск политических решений спорных международных проблем.
Президент Израиля дал высокую оценку решению Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям. По его словам, это решение служит примером стратегического подхода к вопросу достижения прочного мира на Ближнем Востоке.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации Конституции Республики Казахстан.
Напомним, 15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по новой Конституции.
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".
Поправки затронули более 80% текста Основного закона. Новая Конституция меняет структуру власти и обновляет политическую систему Казахстана. Среди ключевых изменений - введение поста вице-президента, переход к однопалатному парламенту - Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана. С текстом новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Центральная комиссия референдума РК озвучила окончательные итоги голосования на республиканском референдуме по новой Конституции.
Из 12 482 613 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12%.
17.03.2026, 11:50 167056
МИД: Казахстан продвигает международное сотрудничество и культурно-образовательные инициативы за рубежом
Фото: МИД РК
Женева. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активно развивает цифровую экосистему. За последние три года в развитие телекоммуникационной отрасли вложено более $2,5 млрд. Об этом рассказали участники брифинга в постоянном представительстве Казахстана при Всемирной торговой организации в Женеве, сообщили в МИД РК.
Как отметил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков, развитие телекоммуникационного сектора является ключевым драйвером цифровой трансформации страны: за три года в отрасль вложено более 2,5 млрд долларов США, проект "Доступный интернет" предусматривает 100%-ное покрытие к 2027 году, более 1300 госуслуг доступны онлайн, а система электронного правительства занимает 24-е место в Индексе ООН; постоянный представитель РК Кайрат Торебаев подчеркнул важность надежной инфраструктуры и международного сотрудничества для цифровой экономики и кибербезопасности.
Между тем в Варшавском политехническом университете в честь Наурыза прошел День Казахстана с участием студентов и представителей академических кругов, где обсудили развитие культурного и образовательного сотрудничества с Польшей, историю и достижения Казахстана, а также провели дегустацию традиционных казахских блюд, укрепляя международные связи и академический обмен.
Тем временем посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев обсудил с министром Хиротака Ишихара итоги референдума, двустороннее сотрудничество в области устойчивого развития, водной безопасности и "зеленых" технологий, а также представил программу Регионального экологического саммита в Астане, при этом японская сторона подтвердила участие в мероприятии и заинтересованность в совместных экологических проектах.
16.03.2026, 13:05 156516
МИД: Казахстанские послы провели серию встреч с представителями власти и деловых кругов
Фото: МИД РК
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Послы Казахстана провели ряд рабочих встреч с представителями власти и деловых кругов в Люксембурге и Таджикистане. В ходе переговоров стороны обсудили развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в международных организациях и укрепление связей между бизнес-сообществами.
В рамках рабочего визита в Люксембург посол Роман Василенко провел ряд встреч с представителями законодательной и исполнительной власти, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и деловых кругов страны. В ходе встречи с политическим директором Министерства иностранных и европейских дел Люксембурга Вероникой Докендорф обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействия Казахстана и Европейского союза. Стороны обсудили активизацию политического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие и обмен взаимными поддержками в рамках международных организаций и институтов, а также обсудили проведение очередных межмидовских консультаций в текущем году, рассмотрели возможность создания делового совета "Казахстан - Люксембург" и организацию дней культуры Казахстана в Люксембурге.
В ходе рабочей программы посол также провел встречу с дипломатическим советником премьер‑министра Люксембурга Ясуко Мюллер. Стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке, обсудили вопросы энергетики и пути взаимодействия между странами в двустороннем и многостороннем форматах.
Перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества обсуждены на встрече с директором департамента международного сотрудничества торгово‑промышленной палаты Люксембурга Синди Теребой. Особое внимание уделено развитию партнерства в сферах финансов, логистики, инноваций и цифровой экономики. Также обсуждены планы по организации торговой миссии люксембургских компаний в Казахстан в октябре 2026 года.
Также Василенко провел встречу с председателем палаты депутатов Люксембурга Клодом Визелером. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-люксембургского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Была отмечена заинтересованность в дальнейшем развитии политического и межпарламентского диалога. Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентского взаимодействия и укреплении политического диалога между Казахстаном и Люксембургом.
В Душанбе посол РК в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с председателем торгово-промышленной палаты Таджикистана Фарходшохом Рахмонализода. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также обменялись мнениями по вопросам организации деловых миссий из обеих стран, активного участия в международных выставках и укрепления прямых связей между деловыми кругами.
Также состоялась встреча посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова с министром дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан Эъзозхон Каримовой. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере образования. Был отмечен устойчивый положительный характер взаимодействия, а также важность дальнейшего обмена опытом в реализации реформ в системе дошкольного и школьного образования, внедрении современных образовательных стандартов и повышении качества подготовки учащихся и педагогических кадров.
Между тем посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем министра коммерции КНР Лин Цзи. Стороны подтвердили высокий уровень стратегического партнерства и отметили устойчивую положительную динамику взаимной торговли: по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 48,7 млрд долларов.
Кроме того, опыт Казахстана по укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия, поддержке развития культуры и образования был освещен на круглом столе в ЮНЕСКО на тему "Борьба с исламофобией: продвижение прав человека посредством образования, культуры и диалога". В приуроченном к Международному дню борьбы с исламофобией мероприятии приняли участие государства - члены и представители ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, эксперты и общественные деятели.
Также посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, в ходе которой рассказал о проводимых в стране политических и институциональных реформах, включая конституционные изменения после референдума 15 марта 2026 года. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-образовательной сферах и договорились поддерживать регулярные контакты.
24.03.2026, 10:53Правительство приняло нацпроект угольной генерации на 7,5 трлн тенге 24.03.2026, 11:3423941В Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину 24.03.2026, 11:4822946В Усть-Каменогорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского 24.03.2026, 19:1220226Казахстан стал третьим в мире по добыче вольфрама 24.03.2026, 19:4417701Казахстан отказался от строительства ГПЗ с участием Eni и Shell 18.03.2026, 12:52367276Общий товарооборот Казахстана достиг 80,3 трлн тенге 18.03.2026, 13:00365161Объем поддержки экономики Казахстана в 2025 году вырос вдвое 18.03.2026, 14:23363156Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг почти девяти млн тонн 19.03.2026, 13:10316736Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау 19.03.2026, 13:03315336Британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana 24.02.2026, 18:561972546ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301887846Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15673161Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43590581Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 11.03.2026, 16:45472501Скляр вошел в совет директоров ERG
