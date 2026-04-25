Премьер раскритиковал низкие темпы реализации проектов Алматинского горного кластера

Комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году

Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ускорить реализацию проектов Алматинского горного кластера и Almaty Superski поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на совещании с министром туризма и спорта, акимами Алматинской области и Алматы, а также руководителями Kazakh Tourism Development Ltd, проинформировали в пресс-службе правительства Казахстана.





В ходе совещания премьер-министр указал на низкие темпы работ со стороны ответственных государственных органов и привлеченных организаций.





Развитие Алматинского горного кластера и курорта Almaty Superski - важные для экономики проекты, которые напрямую влияют на увеличение потока туристов и привлечение инвесторов. Реализация проектов необоснованно затягивается. Госорганы не до конца включились в эту работу. Решайте все вопросы оперативно и сообща", - подчеркнул Бектенов.





Он потребовал обеспечить своевременную выдачу заключений государственной экспертизы по проектам АГК и Almaty Superski, их научное сопровождение. Также было поручено принять меры по выделению дополнительных участков для проезда специальной и пожарной техники, обеспечить подведение временной инфраструктуры (дороги, инженерные сети и т.д.) и выдачу необходимых согласований для начала строительства объектов курорта Almaty Superski.





Комплексный план развития Алматинского горного кластера включает 73 мероприятия, 49 из которых предусмотрены к реализации в текущем году. На первом этапе ожидается модернизация Шымбулака и развитие зон ущелий Бутаковки и Кiмасар. Второй этап стартует с 2027 года и включает развитие курортов "Пионер" и Oi-Qaragai с их последующим объединением системой канатных дорог.





Отдельным элементом проекта станет единый вокзал, который будет ключевым транспортным узлом канатных дорог на курорты "Шымбулак", Almaty Superski и другие перспективные направления.





Аким Алматы Дархан Сатыбалды доложил, что в рамках модернизации Шымбулака в мае текущего года стартует строительство первой канатной дороги из семи. Две новые линии планируется завершить до конца текущего года, что добавит более 5 км трасс (общая протяженность на сегодня - 18 км). Также на Шымбулаке будут модернизированы 2 канатные дороги.





По проекту Almaty Superski в текущем году предусмотрено строительство 8 мостов и водопропускных сооружений. В июне запланирован старт строительства автодороги протяженностью 6 км. Сети газоснабжения и канализации будут прокладываться одновременно с дорогой в 2027 году. В целом, по данным акимата города, инженерная инфраструктура и автодорога должны быть завершены к сентябрю 2027 года.





Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил, что в рамках комплексного плана на 2025-2029 годы в регионе предусмотрено 15 мероприятий на сумму 92,8 млрд тенге, из которых 83,8 млрд тенге составляют частные инвестиции. На курорте Oi-Qaragai уже выполнен ряд работ, в том числе введены в эксплуатацию 10-местная гондольная и 6-местная кресельная канатные дороги, первый этап горнолыжных трасс, площадка для параглайдинга и другие объекты. В III квартале 2027 года ожидается завершение проекта по дополнительному электроснабжению курорта. Также планируется капитальный ремонт автомобильной дороги Тау-Туран - Байбулак.





Ранее общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today рассказала об экологических, экономических и социальных рисках, который несет в себе проект по застройке Кок-Жайляу.





Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил , что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.





В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.





Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.





В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайляу" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.





Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайляу" под Алматы.





Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайляу", - написала она.





В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.





Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.





Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.





В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.





Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.





В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.





Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.





Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.



