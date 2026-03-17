Усиление селеопасности, загрязнение воды и деградация среды - активистка назвала риски застройки Кок-Жайляу

Горы для города - источник чистой питьевой воды, от них зависят климат Алматы, движение, свежесть и чистота воздуха в городе, отметила Ажар Джандосова

Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала, какие риски несет застройка урочища.





Почему, на Ваш взгляд, Кок-Жайляу так важен для жителей Алматы?





- Важно понимать, что горные территории вокруг Алматы являются стратегическим природным ресурсом, обеспечивающим экологическую устойчивость города и качество жизни его жителей. Горы для города - источник чистой питьевой воды, от них зависят климат Алматы, движение, свежесть и чистота воздуха в городе.





Урочище Кок-Жайляу находится в непосредственной близости к Алматы, практически в его границах и является уникальным природным объектом с прекрасным ландшафтами, с тысячами видов растений, птиц, животных.





Кок-Жайляу - это природная рекреационная зона Алматы, любимое место активного отдыха тысяч жителей и гостей города. В отличие от других доступных алматинцам мест Кок-Жайляу сочетает в себе и горные тропы, и просторные джайляу, простирающиеся от Малого до Большого Алматинских ущелий.





В чем важность Кок-Жайляу в его естественном виде для города и экосистемы?





- Алматы является городом, критически зависимым от состояния горных экосистем, поэтому любые изменения их структуры должны оцениваться как потенциальные риски для устойчивости города.





К огромному сожалению, сегодня мы не видим, что город, городские власти понимают огромную важность учета состояния горных территорий как фактора обеспечения жизнедеятельности города и качества жизни горожан, а это должно быть основой генерального плана Алматы. Вопросы создания и сохранения зеленого каркаса города, регуляции воздуха и водного баланса должны быть приоритетными. Наоборот, заявляются проекты по созданию крупных курортов в горах, выделяются средства на строительство тяжелой инфраструктуры.





В том числе в генеральном плане мегаполиса должны быть предусмотрены пригородные рекреационные зоны для жителей, свободные от застройки. Тем более что в современном мире такие природные зоны рядом с мегаполисами становятся особой ценностью.





Можно привести слова, сказанные еще в середине 20-го века немецким зоологом, путешественником, писателем и кинематографистом Бернгардом Гржимеком: "В ближайшее столетие, а может и десятилетие, люди наверняка не отправятся в путешествие, чтобы взглянуть на чудеса современной техники. Наоборот, из душных, закопченных городов они устремятся к уцелевшим уголкам живой природы, дышащим покоем и тишиной. Страны, сумевшие сохранить такие оазисы природы, будут вызывать всеобщую зависть и благодарность, ведь с природой дело обстоит совсем иначе, чем, скажем, с дворцами, разрушенными войной, - их можно построить заново. А вот если уничтожить живой мир, то никто, никакая сила не сможет создать его вновь".





Может ли Алматы взять пример с Европы, где горы стараются не застраивать?





- В мире много городов, которые живут в гармонии с окружающей природой, и это делает их привлекательными для жизни, для туризма.





Примерами мегаполисов, сознательно сохраняющих природные территории вокруг себя, можно назвать:





Ванкувер - защита гор как экологической инфраструктуры;

Портленд - зеленый пояс города;

Инсбрук - ограничения освоения гор;

Сеул - горные природные парки;

Сиэтл - природа как фактор экономики;

Женева - контроль расширения города;

Кейптаун - город в природном ландшафте.





Как Вы оцениваете нынешнее состояние Кок-Жайляу с точки зрения экологии и сохранности природы?





- Кок-Жайляу - это особо охраняемая природная территория в составе Иле-Алатауского национального природного парка. К огромному сожалению, сейчас состояние урочища вызывает большую тревогу. Очень много туристов полюбили Кок-Жайляу, и по выходным дням там бывает больше тысячи человек. И хотя сейчас люди стали более экологичными, все-таки лесники жалуются на мусор, костры, шум. Но это издержки соседства с мегаполисом, необходимо добиваться того, чтобы нацпарк по опыту мировых природных парков имел административную и финансовую возможность организовать контроль над посещением урочища. Для этого вовсе не обязательно строить горнолыжный курорт. Уже сама принадлежность территории нацпарку подразумевает ответственность парка не только за сохранение, но и за восстановление охраняемых территорий. Задача горожан, администрации города, Министерства экологии - помочь парку в этом.





Почему так важно сохранять баланс между доступностью гор для людей и сохранением природной среды?





- Доступность посещения природных мест для людей с ограниченными возможностями, для людей преклонного возраста, родителей с маленькими детьми сейчас считают необходимым условием для строительства дорог и канатных подъемников на Кок-Жайляу, в другие места. К сожалению, это приведет к овер-туризму и , как следствие, к потере ценности этого места, деградации территории. С этим сталкиваются многие туристические локации. Большинство людей поднимутся на Кок-Жайляу, пусть для части это будет испытанием физических возможностей и выносливости, но в целом этот подъем вполне доступен и привлекателен. И при этом мы сохраним главное, для чего люди туда идут, - саму природу.





В целом вопрос доступности очень обширный, включающий стоимость посещений, наличие закрытых для посещений территорий. Нужно отдельное обсуждение.





Как строительство курорта может повлиять на экосистему Кок-Жайляу и какой возможный ущерб это может вызвать?





- Экосистема Кок-Жайляу - это целый мир, который будет разрушен при строительстве курорта. Вырубка тысяч деревьев, разрушение растительного покрова, вместе с тем уничтожение среды обитания и кормовой базы множества насекомых, птиц, животных. Шум и свет во время строительства и деятельности курорта станет причиной того, что многие животные и птицы будут вынуждены покинуть эти места. Возможно, что будут завезены новые виды растений, которые вытеснят аутентичные. Пострадают пути миграции животных. Крупное строительство нарушит водный баланс урочища, который повлияет на потоки горных рек, питающих регион. Ведущий эколог, руководитель общества "Зеленое спасение" Сергей Куратов назвал строительство на Кок-Жайляу настоящим экоцидом. Экоцид - это нанесение масштабного, долгосрочного ущерба окружающей среде, выходящего за пределы одной географической зоны.





Как урбанизация влияет на ледники, леса и климатические процессы в предгорьях?





- Застройка горных территорий асфальтовыми и бетонными дорогами, зданиями, прокладка дорожек, сама жизнедеятельность на застроенной территории предполагает повышение температуры поверхностей и воздуха в этой местности, что создает тепловое облако, которое поднимается выше и неизбежно приводит к более быстрому таянию ледников. Этому же способствует и вырубка леса, и загрязнение воздуха выбросами. А ледники - это и чистая вода города, именно благодаря ледникам, создается движение воздуха в Алматы. Ледники, реки и зеленый каркас города являются его климатической защитой, охлаждая воздух в летние дни. Урбанизация разрушает эту защиту.





Если говорить о строительстве курорта на Кок-Жайляу (Almaty Super Ski. - Прим. ред.), то в проекте - строительство "горной деревни": отелей, ресторанов, бутиков. Пока инициаторы заявляют, что застраиваться будет только 2% территории, а это 20 га, то нужно понимать, если туда будут проведены дорога и все коммуникации, что может остановить создание впоследствии целого города особняков, которых по первому проекту было 300?





Насколько реально сохранить природную среду, если проект включает подъемники, трассы и инфраструктуру?





- Природная среда деградирует, сохранить и восстановить ее будет очень непросто и дорого. Строительство этих объектов, формирование горнолыжных трасс предполагает уничтожение растительности, разрушит почву, станет причиной разрушения, размывания склонов. Особенности наших предгорий, почв на Кок-Жайляу в том, что они очень быстро размываются, и строительство там несет риски не только загрязнения воды, но и усиления селеопасности для города. Если же будет начато строительство деревни, то существующая природа будет потеряна навсегда.





Проводились ли общественные слушания по строительству курорта?





- Общественных слушаний по курорту Almaty Super Ski не проводилось, и пока неизвестно, будут ли проводиться такие слушания, хотя по закону они требуются. На общественные слушания выносятся только вопросы воздействия проекта на окружающую среду, при этом проект может быть разбит на части: отдельно дороги, канализация и так далее. Хотя изначально необходимо давать полностью стратегическую оценку проекта, оценивать его воздействие на город, на регион, включая экономические, социальные вопросы. Глава правительства назвал его "критически важным" в рамках страны, поэтому тем более важна стратегическая оценка.





Насколько, на Ваш взгляд, жители имеют доступ к информации о планировании крупных проектов в горах?





- Часто жители города узнают о намечаемых проектах из СМИ, когда тот или иной проект презентуется журналистам и властям, демонстрируются красивые картинки и необоснованные цифры. Инициаторы проектов задействуют свои возможности в продвижении, в рекламе на раскрученных площадках, внушая гражданам "плюшки" от реализации этих проектов. Но реально за всем этим стоит полная закрытость информации. Экспертам и общественным активистам не удается на протяжении долгого времени узнать более подробную информацию, мы пишем письма с запросами в госорганы, но, как правило, письма спускаются по инстанциям, в ответ приходят отписки.





Существуют ли альтернативные территории, где можно создать курорт, не нанося ущерба экосистеме Кок-Жайляу?





- Сейчас в мире нарастает тенденция не строить новые горнолыжные курорты, а модернизировать, приводить в порядок существующие. Вокруг Алматы давно существуют горнолыжные базы, которые имеют определенный потенциал стать не просто горнолыжным курортом, а доступным местом круглогодичного отдыха для жителей города и туристов. Это такие места как Табаган, Ак булак, база в Каскеленском ущелье. Это реальная альтернатива курорту на Кок-Жайляу.





Какие меры, на Ваш взгляд, могли бы помочь сочетать развитие туризма с сохранением природного пространства?





- В первую очередь должно быть осознание того, что нельзя безудержно эксплуатировать природу. Нацпарк должен защищать интересы природы, для него это должно быть приоритетом, а не получение прибыли от туризма. Город должен понять, чем является окружающая природа для устойчивости его жинедеятельности, для качества жизни горожан. Строгие законы, обеспечение выполнения этих законов. То есть усиление организации туристических потоков, строгий контроль поведения посетителей и туристов. Очень важно препятствование возникновению овер-туризма. Задача городских управлений туризма - способствовать разведению туристических потоков по другим направлениям от города, задача парка - обеспечить там необходимую минимальную инфраструктуру.





Развивать популярные виды туризма - приключенческие, природные, этнографические, агро - они заинтересованы в сохранении природы, на них нужно ориентироваться в первую очередь. У нас очень экспертное туристическое сообщество, со множеством значимых инициатив. Если направить средства для поддержки этих инициатив, можно получить гораздо более значимый эффект, чем строительство ГЛК на Кок-Жайляу. Это будет по настоящему экологический, устойчивый туризм, сохраняющий природу и развивающий местные сообщества.





Какой стратегический выбор Вы видите для Алматы: строить в горах или жить рядом с ними, сохраняя их природу?





- В свое время мы потеряли дикоплодные яблоневые леса, окружавшие город и давшие ему название - Алматы, потом мы вырубили яблоневые сады легендарного алматинского апорта. Это были основы идентичности города. Сейчас такой идентичностью может стать и уже становится неурбанизированная природа в двух шагах от города.





Сохранение природы гор Алматы - это важно не только для экологической устойчивости города и сохранения здоровья горожан, это привлекательный и актуальный в наше время имидж города.





Проект строительства курорта на Кок-Жайляу несколько раз приостанавливался, затем возобновлялся, несмотря на протесты общественности. С чем, на Ваш взгляд, связано такое чередование решений и какие факторы чаще всего влияют на принятие решений по таким проектам?





- Я думаю, что такое метание и сокрытие информации показывает неуверенность властей в правильности решения о строительстве на Кок-Жайляу. Надеюсь, они видят все риски, связанные с этим решением, в том числе социальные. Курорт Кок-Жайляу это крупнейший девелоперский проект, подразумевающий строительство большой "деревни", и, не только по моему мнению, новый виток по созданию крупного курорта инициирован именно застройщиками. Они "достучались" до президента. Наша задача сейчас вновь убедить господина Токаева в том, что проект несет в себе экологические, экономические, социальные и репутационные риски для Алматы и региона.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today