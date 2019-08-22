Министр культуры и спорта прокомментировала вопрос строительства курорта "Кок Жайлау"

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок Жайлау" под Алматы, передает Kazakhstan Today.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок Жайлау", - написала она.
"Министерство культуры и спорта РК, как и любое правительственное ведомство, работает прежде всего в части разработки законодательных и нормативных актов. Зачастую любые решения и инициативы, вроде строительства тех или иных культурных, спортивных или туристических объектов, - это прежде всего уровень местных исполнительных органов: акимат, маслихат и (при наличии) общественный совет. Курорт "Кок Жайляу" вышел за эти рамки и решение по нему принято самим президентом страны. И на данный момент поручение Касым-Жомарта Кемелевича Токаева общеизвестно: проект "Кок Жайляу" приостановлен", - сообщила Актоты Раимкулова.
Как сообщалось ранее, общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу продолжается в Алматы уже более восьми лет. На заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Активисты группы "Сохраним Кок Жайлау" обратились к Токаеву с призывом остановить варварское использование земель нацпарков.
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