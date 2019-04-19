Активисты группы "Сохраним Кокжайлау" обратились к Токаеву с призывом остановить варварское использование земель нацпарков

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Активисты группы "Сохраним Кокжайлау" обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором призвали остановить варварское использование земель национальных парков. Также сегодня они выступили с призывом к будущим кандидатам в президенты Казахстана - обратить особое внимание на решение экологических проблем Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как отмечают активисты, общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу продолжается в Алматы уже более восьми лет. На заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.

Главная причина, по которой мы выступаем против данного строительства, заключается в том, что урочище Кок Жайляу входило в состав Иле-Алатауского национального природного парка и в настоящий момент окружено землями национального парка. Необоснованный перевод урочища Кок Жайляу из категории земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса уже привел к существенному ухудшению экологической ситуации в урочище и на прилегающих территориях национального парка", - говорится в открытом письме к президенту Казахстана.

Активисты подчеркивают, что "варварское использование земель национальных парков, в целях, якобы, "развития туризма" становится сегодня массовым явлением и представляет собой угрозу экологическому благополучию казахстанцев".

При этом в распространенном общественниками сообщении подчеркивается, что факты циничного разрушения природной среды фиксируются по всей стране и вызывают все большую озабоченность населения. В качестве примеров приводятся мор рыбы на Урале, вырубка парков в Павлодаре, загрязнение водоемов промышленными отходами на юге и востоке страны, бесконтрольное использование химикатов в сельском хозяйстве, заваленные мусором берега рек, загрязнение воздуха в крупных городах в десятки раз превышающее ПДК.

"Вопросы экологического благополучия населения выходят сегодня на первый план, считают представители группы "Сохраним Кокжайлау", и было бы очень недальновидно не учитывать решение этих проблем будущим кандидатам в президенты. Мы призываем политиков обратить пристальное внимание на экологические вопросы. При этом важно использовать "зеленую" риторику не только во время предвыборной кампании, но и реально и системно решать эти серьезные проблемы", - заявил сегодня на пресс-конференции один из активистов, председатель Экофорума общественных организаций Казахстана Вадим Ни.

Активисты напомнили, что власти Алматы планируют построить на Кок-Жайляу спортивно-развлекательный комплекс, включающий в себя горнолыжный курорт, гостиницы, рестораны, ледовый каток и танцплощадки. По мнению спикеров, ученых и экспертов мирового уровня, строительство горнолыжного курорта (горного парка) на территории горного плато Кок Жайляу неминуемо приведет к катастрофическим последствиям.

Отмечается, что до 2014 года урочище Кок Жайляу входило в состав Иле-Алатауского национального природного парка, который был создан в 1996 году для сохранения уникальных экосистем и ландшафтов Заилийского Алатау. Флора природного парка насчитывает 811 видов растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. Фауна представлена более 1700 видами животных, в Красную книгу занесены 13 видов птиц и 8 видов млекопитающих. Здесь произрастает яблоня Сиверса - прародительница всех яблонь на земле, обитает снежный барс.

Также активисты считают, что проект застройки Кок Жайляу несет в себе и серьезные репутационные риски для Казахстана, так как к сегодняшнему дню он "оброс" огромным количеством нарушений международного и местного законодательства. В частности, неоднократно нарушены положения Орхусской конвенции, международной конвенции, предусматривающей участие общественности в процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

По информации активистов группы, открытое письмо в защиту урочища на сегодня подписало более 50 тыс. человек: жители Алматы и других городов Казахстана, граждане других стран мира, которые знают и любят нашу страну. Протест общественности поддерживает Немецкий союз охраны природы - NABU, одна из самых больших и авторитетных природоохранных организаций в мире.

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