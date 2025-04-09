Массовая гибель сайгаков в области Ұлытау: собрано около 14 тысяч туш
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Семей. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау собрано и уничтожено в специальных местах около 14 тысяч туш погибших сайгаков, сообщает прокуратура региона.
В этом мероприятии задействованы 145 человек и 67 единиц техники", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что работы по очистке Кенгирского водохранилища от туш проводятся сотрудниками и спецтехникой органов по чрезвычайным ситуациям.
Вместе с тем также участвуют и вносят свой вклад местные жители", - добавили в ведомстве.
Напомним, в конце марта туши сайгаков обнаружили в области Улытау.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира заявили, что случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде других регионов. По данным ведомства, наибольшее количество погибших сайгаков обнаружены в ареалах естественного обитания области Ұлытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. В комитете пояснили, что установленные случаи связаны с естественной смертностью.
Между тем, вопрос регулирования численности сайги уже не первый является одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Еще осенью 2023 года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.