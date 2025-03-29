Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясенияТокаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
28.03.2025, 12:04 18316
Массовый падеж сайгаков зафиксировали в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3 тысяч туш сайгаков обнаружили в области Улытау. Животных хоронят на скотомогильнике, сообщает акимат области.
Обнаружено и утилизировано более 660 туш сайгаков в пределах города Жезказгана и 2342 туши в районе города Каражала. Туши утилизируются на специализированных скотомогильниках. Механических повреждений на останках не выявлено", - проинформировали в ведомстве.
По данным акимата, причинами гибели животных стали зимний падеж и нападения бродячих собак.
Работы по сбору останков сайгаков будут продолжены", - рассказали в акимате.
Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил, разрешат ли в Казахстане снова отстрел сайгаков. Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане "налицо конфликт (сайгаков. - Прим. ред.) с человеческой деятельностью". Глава Минэкологии предположил, что решение по отстрелу будет принято в этом году.
Напомним, в феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Осенью 2023 года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Прошлым летом в Минсельхозе также заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
По данным energyprom.kz, за полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
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27.03.2025, 20:38 29146
В Кызылординской области с 1 апреля вводят запрет на ловлю рыбы
Причина - начало периода нереста
Фото: gov.kz
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Кызылорда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области на водоемах Арало-Сырдарьинского бассейна с 1 апреля по 10 июня вводиться запрет на ловлю рыбы в связи с началом периода нереста и размножения водных биоресурсов, сообщает Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В этот период специалисты Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, управлением гражданской обороны и оперативно-спасательным отрядом проводят усиленный контроль на водоемах", - заявили в комитете.
По данным ведомства, основная цель акции - охрана водных биоресурсов, предотвращение незаконного вылова рыбы и проведение разъяснительной работы среди населения.
В рамках мероприятия инспекторы и сотрудники спасательных служб организуют рейды, осуществляют государственный контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства и ведут разъяснительную работу с рыболовами-любителями и субъектами рыбного хозяйства о необходимости соблюдения правил рыболовства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что будет продлен запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия.
27.03.2025, 15:53 32921
Эксперты: Реализация плана развития горного туризма Алматы приведет к разрушению экосистем и ухудшению экологии города
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла пресс-конференция экологов и представителей экспертного сообщества относительно планов правительства и местных властей по масштабной застройке гор и передаче около 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского национального парка государственному региональному природному парку "Медеу", сообщили в Казахстанском пресс-клубе.
В феврале 2025 года на портале электронного правительства был размещен для обсуждения "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы". Он предусматривает реализацию более 120 мероприятий (большинство из которых на территории особо охраняемых территорий) на общую сумму 656 миллиардов тенге, которые на две трети планируется финансировать за счет государственного бюджета. Позже СМИ сообщили о том, что около 20 тысяч гектаров земель Иле-Алатауского национального парка планируется передать на баланс государственного регионального природного парка "Медеу". То есть, пояснили эксперты, "фактически понизить их охранный статус, передав земли из ООПТ республиканского значения в ООПТ местного значения".
Как отметили участники пресс-конференции, предложения правительства и акимов по бюджетным вливаниям и поддержке инвесторов для реализации проектов по привлечению иностранных туристов и развитию горнолыжных курортов "стали краеугольным камнем в вопросе экологической безопасности всей агломерации". По их мнению, реализация плана "приведет к дальнейшему разрушению горных экосистем, к ухудшению экологической ситуации в Алматы и области, к нарушению норм международных конвенций, ратифицированных РК: о всемирном наследии, о биологическом разнообразии, об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и других".
Горы являются экологическим регулятором для всего Алматинского региона. От их состояния зависит наше здоровье и благополучие! Развитие туризма не избавит нас от смога, которым дышат уже два поколения алматинцев. В комплексном плане не предусмотрено уменьшение антропогенной нагрузки, которая возникла из-за безответственной застройки и избыточного туризма, не запланировано улучшение качества воды и состояния воздушного бассейна города, не намечено решение проблемы с отходами, заполонивших парки. На землях Иле-Алатауского национального парка хозяйничают многие ведомства, администрация парка фактически утратила контроль над его территорией", - заявил председатель ЭО "Зеленое спасение" Сергей Куратов.
По мнению эксперта в области экологии и транспортной политики Елены Ерзакович, основная проблема текущего планирования в сфере туризма на примере алматинского горного кластера - "это полное игнорирование вопросов устойчивого развития самой агломерации, учета мнения общественности на всех стадиях обсуждения проектов, и особенно отсутствие межведомственной координации".
Мы посылали запросы в Министерство туризма и спорта и в Министерство экологии и природных ресурсов с целью добиться проведения стратегической экологической оценки предлагаемого комплексного плана, чтобы оценить его экологические и социальные риски. Но получили отсылку на будущую оценку таких рисков на уровне отдельных объектов. При этом нет никаких гарантий, что в соответствии с действующим экологическим законодательством вообще будут проводиться оценка воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения по планируемым объектам на территории особо охраняемой природной территории. Получается, что, принимая план, чиновники намерены потратить из бюджета на инфраструктуру для туризма в горах то, что обеспечивает социальные потребности жителей города в течение года, при этом создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру города", - сказала эксперт.
Туроператор Вагида Салимова в свою очередь отметила, что предварительные консультации по поводу реализации комплексного плана с представителями туристического бизнеса не проводились.
Некоторые запланированные объекты вызывают недоумение не только у экологов, но и у представителей туристического бизнеса (...) Мы выступаем за развитие экологического туризма на природных локациях и формирование круглогодичных турпродуктов, которые будут привлекать осознанных туристов и давать возможность развиваться местным сообществам и продвигать местных туроператоров. Совершенно непонятно, почему из текущего плана по развитию туризма, несмотря на его "комплексный и кластерный" статус, выпали проекты по открытию новых музеев, выставочных и концертных площадок и других доступных объектов туризма в городе Алматы, Талгаре и Каскелене и поселках для экономического и социального роста и просвещения местного населения", - задалась вопросом представитель туристического бизнеса.
Участники пресс-конференции призвали правительство и местные власти прислушаться к голосу общественности, выражающему мнение о необходимости пересмотра пакета мер по развитию туризма в Алматинском горном кластере и остановить все попытки передачи земель нацпарка под управление акимата Алматы.
Масштабное строительство, увеличение туристического потока и новая хозяйственная деятельность на территории ООПТ приведут к негативным последствиям для жителей города и экологических систем парка, которые обеспечивают Алматинскую агломерацию жизненно важными экологическими услугами (водой и чистым воздухом). Запланированные затраты на реализацию комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера сравнимы с общими затратами на социальную сферу, запланированными в бюджете города Алматы на 2025 год (851,9 миллиарда тенге)", - заявили активисты.
Участники пресс-конференции выразили сомнение в целесообразности таких огромных затрат в трудный для страны период и предложили:
- сосредоточить усилия госорганов и депутатов на улучшении законодательства, в частности Экологического кодекса и других законов, регулирующих деятельность и застройку ООПТ;
- ликвидировать межведомственную "неразбериху", которая является одним из самых серьезных препятствий для сохранения природы и эффективного управления ООПТ;
- разработать и принять особые стандарты для любых видов деятельности на ООПТ;
- запретить или существенно ограничить использование одноразового пластика в их границах.
Ранее в Минэкологии сообщили, что акимату Алматы не планируют передавать земли Иле-Алатауского нацпарка.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. В ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, из которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
26.03.2025, 14:53 44471
Министр экологии прокомментировал использование животных для развлечения на празднике Наурыз
Фото: qr-pib.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в правительстве министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева спросили, понесут ли ответственность лица, допустившие травмы или ранения животных, привлеченных для развлечения на празднике Наурыз, передает корреспондент агентства.
Во-первых, это касается не только диких, но и домашних животных. Если ты их содержишь, то надо относиться к этому ответственно. Если есть определенные факты дискомфорта, ранения или травм тазы, каждый факт должен быть рассмотрен. В отношении виновных должны быть приняты меры административного характера. Только так", - ответил министр.
Напомним, с 1 января 2025 года в Казахстане перестали функционировать передвижные зоопарки. При этом в основных цирках пока не планируется запрещать использовать животных.
26.03.2025, 14:39 45326
Продолжат ли в Казахстане отстреливать сайгаков - ответ Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил, разрешат ли в Казахстане снова отстрел сайгаков, передает корреспондент агентства.
На сегодня мы организовали первую встречу с представителями науки и экспертами, специализирующимися на сайгаках. Ждем второй встречи. Требуется время, чтобы наука еще раз изучила все обстоятельства и приняла решение, что делать дальше: регулировать (численность популяции. - Прим. ред.) или принять другие меры", - прокомментировал Нысанбаев.
Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане "налицо конфликт с человеческой деятельностью".
Также очень высоки риски, связанные с эпизоотией. Конечно, здесь нужно взвешенное решение, поэтому наука с ответственными лицами из Комитета лесного хозяйства прорабатывают этот вопрос", - отметил министр.
Глава Минэкологии предполагает, что решение будет принято в этом году.
Напомним, в феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Осенью 2023 года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Прошлым летом в Минсельхозе также заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
По данным energyprom.kz, за полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
26.03.2025, 11:05 47901
Объем переработки промышленных отходов всего 11% - премьер
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил оцифровать систему управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами, передает корреспондент агентства.
Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 миллиарда тонн отходов. При этом объем их переработки - всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Также постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно", - отметил глава кабмина.
Также, по данным Министерства экологии и природных ресурсов, ежегодно в Казахстане образуется порядка 5 миллионов тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил около 26%.
Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 миллиарда тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрению новых технологий", - поручил Бектенов.
Напомним, более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства.
26.03.2025, 10:09 48866
Более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, какие предприятия были оштрафованы за нарушения требований по управлению отходами, передает корреспондент агентства.
С 2022 по 2024 годы за нарушение экологического законодательства в части нарушения требования по управлению отходами наложено 405 штрафов на сумму 14,3 миллиарда тенге. В частности, на АО "Каспий Нефть" за накопление отходов без экологического разрешения наложен и взыскан штраф на сумму 13,7 миллиарда тенге", - доложил министр.
Также, по словам Нысанбаева, за сверхнормативное накопление отходов взыскан штраф на сумму 145 миллионов тенге с АО "AltyntauKokshetau" и на сумму 108,7 миллиона тенге с АО "Финансово-инвестиционная корпорация".
Министр отметил, что ежегодно в Казахстане образуется порядка одного миллиарда тонн промышленных отходов. Основными "образователями" таких отходов являются такие секторы экономики, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 70%, обрабатывающая промышленность - 15,8%, снабжение электричеством, паром, газом - 2% и другие.
За два месяца 2025 года по РК выявлено почти 7 тысяч экологических нарушений.
Ранее сообщалось, что в Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе.
25.03.2025, 13:10 55816
За два месяца 2025 года по РК выявлено почти 7 тыс. экологических нарушений
К административной ответственности привлечено 6813 нарушителей
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается значительное увеличение числа видеокамер, играющих ключевую роль в борьбе с экологическими нарушениями. Эти технологии помогают оперативно выявлять правонарушителей, сообщает polisia.kz.
Благодаря принятым мерам за два месяца 2025 года по республике полицейскими выявлено 6931 нарушение природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 6813 нарушителей.
По Астане выявлено 15 таких нарушений. 12 человек привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе.
Более 34 тыс. фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в столице.
19.03.2025, 15:08 78116
Воздух уже пылесосят: депутат предложил решение экологической проблемы в Алматы
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажлиса парламента депутат Сергей Пономарев предложил решить экологическую проблему в Алматы с помощью электромобилей, передает корреспондент агентства.
Хочу обратить внимание на экологическое бедствие в Алматы. В нашем любимом городе воздух уже таков, что алматинцы его уже пылесосят, чтобы привлечь внимание к беде мегаполиса. Полагаю, что город может решить эту проблему с помощью электромобилей: на них необходимо пересадить государственные и квазигосударственные организации. Акимату Алматы - увеличить долю общественного транспорта с электродвигателем. Все без исключения такси и каршеринг необходимо перевести на электротягу", - выступил мажилисмен.
Вместе с тем он отметил, что необходима оперативная реализация проекта города-спутника Алатау близ Алматы, где, по расчетам, в 2050 году смогут проживать 2 миллиона человек.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом.
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