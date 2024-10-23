Дело рук человеческих: за полвека в половине популяций численность животных сократилась на 73%

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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане подвела итоги шестилетнего проекта по сохранению биоразнообразия и восстановления лесов в Казахстане.





С 2018 по 2024 годы ПРООН в партнерстве с правительством Казахстана при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) реализовала масштабный проект, направленный на сохранение и восстановление лесных экосистем и видового биоразнообразия. Проект охватил 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), восемь лесных хозяйств, 12 сельских округов, четыре села и семь районов в шести областях страны: Абай, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетiсу и Туркестанской. Устойчивые результаты отмечены в лесовосстановлении, устойчивом управлении ландшафтами, укреплении кадрового и технического потенциала природных территорий, сохранении биоразнообразия, развитии экологического туризма и поддержке местных сообществ.





Леса являются катализатором экономического, экологического и социокультурного благополучия людей во всем мире. Признавая высокую ценность лесов, а также осознавая угрозу их потери, ПРООН поддерживает Казахстан в вопросах снижения антропогенных факторов, смягчения последствий изменения климата, сохранения биоразнообразия, восстановления и устойчивого использования лесных экосистем страны для достижения устойчивого развития", - сказал заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.





В результате сотрудничества с Министерством экологии и природных ресурсов РК на площади более 14,5 млн га достигнут значительный прогресс в сохранении экосистем и их устойчивом управлении. Этому способствовали повышение эффективности управления пилотными ООПТ, расширение сети ООПТ, завершение функционального зонирования земель, успешная демонстрация проектов по устойчивому управлению пастбищами. Впервые в Казахстане выявлено более 1,2 млн га лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), что позволяет в будущем планировать более эффективные и конкретные действия для охраны особо ценных лесов и их устойчивого управления.





Отмечены результаты в инициативах по лесовосстановлению. В 2019 году в Алматинской области создан Междуреченский лесной питомник, в котором выращивают ценные и редкие для лесного хозяйства виды. В 2021 году создан первый и единственный в Казахстане генетический банк семян особо ценных древесных пород, который обеспечивает долгосрочное хранение семян восемнадцати видов лесообразующих пород.





В ходе реализации совместного проекта были продемонстрированы новые механизмы, определены высокие стандарты и представлены пути решения в области устойчивого управления лесами, ландшафтами и сохранения биоразнообразия. Системно велась работа по укреплению кадрового и технического потенциала пилотных ведомств, развитию экологического туризма, поддержки местных сообществ. Партнерство с ПРООН и ГЭФ имеет высокое значение для Казахстана по части перехода к практике и политике использования новых подходов и механизмов для сохранения ценных экосистем и биоразнообразия", - отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.





Работа в рамках этой партнерской инициативы охватывала широкий спектр мероприятий по развитию сети ООПТ и учреждений лесных хозяйств Казахстана. Достигнут значительный прогресс в повышении эффективности управления пилотными ООПТ и лесными хозяйствами за счет усиления материально-технического потенциала, повышения знаний и квалификации сотрудников, использования современных технологий, разработки и обновления планов управления, развития экотуризма. Более 2 300 сотрудников природоохранного сектора прошли обучение по планам управления и использованию новых технологий. Для поддержки научно-исследовательских работ и мониторинга за экосистемами и биоразнообразием в 14 ООПТ и восьми лесных учреждениях внедрены и используются современные средства мониторинга за состоянием биоразнообразия и экосистем, в числе которых система SMART-патрулирования, фотоловушки, тепловизоры, дроны. В 13 отдаленных кордонах ООПТ и лесхозов установлены 28 ветро-солнечные станции для улучшения условий проживания государственных инспекторов и их семей. Одним из ключевых результатов является расширение площади ООПТ на 558,714 га. Специалистами завершены естественно-научные и технико-экономические обоснования по созданию шести новых ООПТ общей площадью более 1,6 млн га и расширению площади трех существующих более чем на 214,000 га.





Внимания заслуживает прогресс в развитии экотуризма и поддержка местных сообществ. В трех национальных парках - Көлсай көлдері, Катон-Карагайском и Сайрам-Угамском - обустроены и запущены экологические тропы, а в пяти ООПТ внедрены виртуальные экотуры. Для поддержки сельских предпринимателей реализована Программа льготного кредитования "Эко Даму", по которой профинансировано 39 "зеленых" бизнес-проектов на общую сумму 227 млн тенге. В 2021 году разработана и внедрена программа дополнительного экологического образования, которая охватила более 100 школ Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.





Благодаря совместным усилиям по изучению и сохранению снежного барса за последние пять лет отмечается увеличение его численности на 26 процентов. Сегодня в Казахстане насчитывается около 152-189 особей данного редкого вида. Впервые в Казахстане проведена спутниковая телеметрия снежного барса, позволяющая получать точные данные о хищнике и его местообитании. Спутниковыми ошейниками помечено 11 особей хищника.





В ходе шестилетнего проекта ПРООН также содействовала продвижению гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин в Казахстане, в частности женщин из сельских районов, прилегающих к ООПТ. При поддержке проекта около 60 женщин получили поддержку для развития бизнеса, прошли курсы переподготовки для ремесленников, а также приняли участие в образовательных мероприятиях проекта.