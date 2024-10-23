Дело рук человеческих: за полвека в половине популяций численность животных сократилась на 73%
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
Всемирный фонд дикой природы выпустил очередной доклад "Живая планета" (...) Во время исследования изучались популяции 34,8 тысячи разных видов диких млекопитающих, рыб, птиц, насекомых и т. д. В 7% из них численность оставалась стабильной, в 43% популяций она увеличивалась, в 50% - сокращалась. Главный вывод, который сделали авторы отчета: средний показатель сокращения в половине изученных популяций диких животных в 2020 году составил 73%", - сообщает energyprom.kz.
То есть, пояснили аналитики, к 2020-му в половине популяций осталось только 27% численности по сравнению с тем, что был на планете полвека назад.
Отмечается, что в разных регионах мира индекс живой планеты изменяется по-разному.
Хуже всего обстоят дела в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где за 50 лет в половине популяций диких животных численность сократилась на 95%. Специалисты Всемирного фонда дикой природы называют такую ситуацию экологическим кризисом и считают, что она может привести к глобальной утрате дикой природы в отдельных уголках планеты. На территории, к которой относится Казахстан - в Европе и Центральной Азии - положение дел не настолько плачевное, как в Латинской Америке. За пять десятилетий в половине популяций млекопитающих, рыб и птиц на Евразийском континенте численность тоже уменьшилась, но не так катастрофически: в среднем на 35%", - заявили они.
Подчеркивается, что основной фактор сокращения численности в отдельных популяциях - антропогенный. Именно человеческая деятельность становится причиной, по которой загрязняются реки, идет браконьерский отлов, происходит глобальное потепление. Второе место среди причин вымирания занимает чрезмерная эксплуатация.
Оценить процессы влияния человека дикую природу в Казахстане позволяют отчеты, которые ежегодно составляют специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РК, последний из которых датирован 2022 годом. В нем говорится, что из 178 видов млекопитающих в Казахстане 17,4% находятся под угрозой исчезновения. Плохо то, что в сравнении с 1990-м этот показатель вырос на 4,6 п. п. Критическая ситуация складывается с 2,8% видов млекопитающих - так называемых краснокнижных животных. В классе птиц доля видов, которые находятся под угрозой исчезновения, за последние 30 лет тоже заметно выросла. Если в 1990 году их было всего 5,8%, то в 2022-м - уже 10%. Количество таких видов увеличилось с 11 до 16, а их доля - с 2,2% до 3,3%", - добавили аналитики.
Напомним, президент Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков.
Как сообщалось ранее, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работу по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.