В Алматы возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении Б. по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денег в особо крупном размере, а также в отношении М. за пособничество в создании финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба суда.





В период с сентября 2021 года по июль 2023 года подсудимая Б. с М. создала и руководила финансовой пирамидой.





М. помогала ей в привлечении денег, что привело к причинению материального ущерба 59 потерпевшим на общую сумму более 509 млн тенге.





Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, которые передавали наличные или делали переводы на указанные подсудимыми счета, в пользу тех людей, которые вложили средства ранее.





Б. привлекла средства от 40 лиц на общую сумму 715 млн 694 тыс. тенге, М. содействовала в привлечении средств от 38 человек на сумму 284 млн 510 тыс. тенге, что является особо крупным размером.





Кроме того, М. легализовала деньги, полученные от деятельности финпирамиды, приобретя квартиру и парковочное место.





Суд назначил Б. 6 лет лишения свободы, М. - 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет.





Судом также удовлетворены гражданские иски. Конфисковано имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, с передачей его в пользу потерпевших в счет возмещения ущерба.



