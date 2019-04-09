Решение отложить проект курорта "Кок Жайлау" принято по рекомендации президента РК

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Решение отложить проект курорта "Кок Жайлау" было принято по рекомендации президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана в своем Twitter прокомментировал решение о временной приостановке реализации проекта курорта "Кок Жайлау", поддержав в этом вопросе акима Алматы.

Аким Алматы Б. Байбек предложил отложить проект горнолыжного курорта "Кок Жайлау" для изучения экспертных оценок, мнений жителей города. Поддерживаю данное решение, принятое по моей рекомендации. Спешки в этом важном вопросе быть не должно", - написал Токаев.

Бауыржан Байбек в ходе расширенного заседания Общественного совета предложил отложить реализацию проекта "Кок-Жайлау" . "Мы должны соблюсти баланс экономики, социума и экологии, то есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду. Считаю, мы не должны торопиться. Нужно рассмотреть все экспертные мнения и перспективы новых локаций. Поэтому предлагаю проект доработать и пока отложить", - сказал глава города.

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