Аким Алматы предложил отложить реализацию проекта "Кок-Жайлау"

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы состоялось расширенное заседание Общественного совета, в ходе которого аким города Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" и направить высвободившиеся средства на реализацию других приоритетных проектов, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы отметил, что вопрос развития горных локаций и в целом туризма очень важен для обеспечения занятости, роста экономики и повышения экспортной выручки, учитывая стремительное развитие электронной коммерции и сокращение торговли. Сегодня в городе проводится системная работа для развития данного направления, в том числе улучшается архитектурный облик, создаются объекты притяжения, осуществляется продвижение Алматы на международной арене.

"Горы - наше главное конкурентное преимущество, и мы должны это использовать. По оценкам австрийских экспертов, при вложении 1,5 млрд долларов в его реализацию в течение 7-10 лет отдача для экономики будет 2 млрд долларов ежегодно. Очень важно, что будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Вместе с тем мы должны соблюсти баланс экономики, социума и экологии, то есть создавать современные курорты при минимальном воздействии на окружающую среду. Считаю, мы не должны торопиться. Нужно рассмотреть все экспертные мнения и перспективы новых локаций. Поэтому предлагаю проект доработать и пока отложить, тем более что развитие действующих курортов, по мнению экспертов, займет не менее 3-5 лет. За это время наберем необходимый опыт, подготовим кадры, изучим мнение жителей и гостей курортов. И только после этого сможем приступить к строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау", - сказал Бауыржан Байбек.

В акимате отметили, что в рамках новой концепции была проведена оптимизация затратной части, значительно снижено воздействие на окружающую среду - в 14 раз уменьшена зона планируемой застройки, в 26 раз – снос деревьев. 100 га земли будет возвращено Национальному парку. Новая концепция проекта "Кок-Жайлау" полностью исключает проектирование частных коттеджей.

В ноябре состоялись общественные слушания по предварительной оценке влияния на окружающую среду проекта. Это вторые по масштабу участия горожан публичные обсуждения после программы "Алматы-2020". Были соблюдены все требования Орхусской конвенции.

По итогам общественных слушаний составлен протокол на 293 страницы, размещенный в открытом доступе. В прошедшие 5 месяцев был проведен его анализ. Поскольку в коммунальную собственность с баланса Министерства обороны будет передана горнолыжная база ЦСКА, консультантами компании "Master Concept" предложено соединить курорт "Кок Жайлау" с ЦСКА, что приведет к изменению локации базовой станции. В целом в рамках Мастер-плана определены перспективы роста для курортов "Тау Парк" и Бутаковского ущелья. Новые локации вместе с Кок-Жайлау нужно увязать в единый кластер. Учитывая, что горожане будут составлять 70% посетителей курорта, гостиница на территории плато также не будет строиться.

Согласно опыту стран с развитой горнолыжной индустрией, принцип финансирования курортов следующий: дорожная и инженерная инфраструктура строится полностью за счет государства, коммерческая - за счет частных инвесторов, а горнолыжная - частично субсидируется государством. В настоящее время возможность такого механизма субсидирования обсуждается с правительством. В этой связи курорт "Кок-Жайлау", как и другие горные курорты, должны финансироваться по такому же принципу, а не только за счет госбюджета. То есть львиная доля проекта может быть реализована за счет частных инвестиций с минимизацией затрат из бюджета. Средства, которые планировалось направить в проект, надо распределить на другие приоритетные городские программы", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

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