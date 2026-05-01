Первая свободная от выбросов зона заработала в Алматы в пилотном режиме
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 28 апреля запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), сообщили в управлении экологии и окружающей среды города.
По информации ведомства, пилот реализуется на участке южнее улицы Богенбай батыра, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Желтоксан и западнее проспекта Достык. Оператором проекта является ГКП "Алматы Паркинг".
На данном этапе система будет работать в тестовом режиме. Ограничения движения, штрафы и плата за въезд для водителей не предусмотрены. Основная задача - тестирование цифровой инфраструктуры и сбор данных о транспортных потоках и их влиянии на качество воздуха", - подчеркнули в управлении.
Отмечается, что на этапе пилотирования акцент сделан на отработке технологий без введения ограничительных мер.
То есть речь не идет об ограничении владельцев автотранспортных средств, мы хотим протестировать саму технологию, проверить, насколько корректно датчики собирают информацию, как быстро системы обмениваются данными и насколько готова инфраструктура", - пояснили в управлении.
Тестовый период продлится до 31 декабря 2026 года. Движение на указанных участках будет осуществляться в штатном режиме.
Между тем директор Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова на брифинге в РСК рассказала, что, по данным мониторинга, за первые четыре месяца 2026 года в городе зафиксировано 52 дня с высоким уровнем загрязнения воздуха - это почти каждый второй день. Лишь 19 дней фиксируются чистыми. Средняя концентрация мелких частиц PM2.5 за последние месяцы составила 44,5 мкг/м³, что превышает рекомендуемые значения.
Говоря о влиянии автотранспорта, она отметила, что среднегодовые показатели концентрации NO₂ систематически превышают нормы. Около 55% автомобилей в Алматы старше 10 лет, при этом автомобили низких экологических классов дают до 80% выбросов. Непропорционально большой вклад в загрязнение вносит грузовой транспорт: при доле всего 3% пробега он обеспечивает до 64% выбросов твердых частиц. В среднем один грузовик по уровню выбросов сопоставим с 20 легковыми автомобилями.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала в городе выявили более шести тысяч нарушений нормативов выбросов автомобилей.
Проблема выбросов автотранспорта в Алматы на протяжении последних лет остается одной из ключевых экологических угроз мегаполиса. Основной вклад в загрязнение воздуха в городе вносит именно транспорт. По даннымвластей города, реальная экологическая нагрузка в Алматинской агломерации составила более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, а объем валового выброса в Алматы составила 189 тыс. тонн в год, из которых 60%, или 112 тыс. тонн, приходится на автотранспорт. При этом выбросы загрязняющих веществ от автомобилей экокласса ЕВРО 0 составляют 84% от общего объема выбросов автотранспортных средств, или 94,6 тыс. тонн в год.
Ситуацию усугубляет стремительный рост автопарка и высокая транспортная нагрузка. Ежедневно по городу передвигается свыше 1,1 млн автомобилей, а поток въезжающего транспорта сопоставим с автопарком целой страны. Прогнозы также остаются неблагоприятными: к 2030 году ожидается дальнейший рост числа автомобилей и населения, что усилит давление на экологию.
В ответ предпринимаются различные меры: разработаны правила охраны атмосферного воздуха, которые предусматривают внедрение экологического мониторинга на стационарных и передвижных постах, создание зон с низким уровнем выбросов, снижение эксплуатации автомобилей низких экологических классов и постепенный переход на газовый и электрический транспорт.