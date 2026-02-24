23.02.2026, 22:57 3641
Возможны судебные споры - юрист о запрете на отопление домов углем и дровами в газифицированных районах Алматы Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года.
В подобных случаях возможны судебные споры об оспаривании нормативного акта либо действий контролирующих органов, в том числе по основаниям несоразмерности ограничения права собственности. В целом инициатива соответствует экологической политике государства и мировым тенденциям по сокращению выбросов в крупных городах. Однако устойчивость данной меры будет зависеть не только от ее цели, но и от качества правовой конструкции, экономической обоснованности и наличия механизмов справедливого перехода для населения", - заявил эксперт.
По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков:
- Дискриминационный характер по территориальному признаку: жители газифицированных районов ставятся в иные условия по сравнению с жителями негазифицированных районов. Формально различия объясняются наличием технической возможности подключения к газу, однако на практике это может восприниматься как неравное положение граждан и в дальнейшем стать предметом судебных споров.
- Ограничение права собственности: статья 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан гласит, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия. Запрет на использование определенных видов топлива фактически ограничивает право пользования имуществом. Чтобы такое ограничение считалось законным, оно должно прямо обосновываться, в первую очередь защитой здоровья населения, общественной безопасности или иными значимыми публичными интересами, предусмотренными Конституцией.
- Принцип неприкосновенности жилища: статьей 25 Конституции Республики Казахстан установлена неприкосновенность жилища, поэтому уполномоченные органы не вправе без согласия собственника либо без признаков правонарушения, которые могут быть зафиксированы извне, проникать в жилище и привлекать лицо к установленной законодательством ответственности.
- Трактовка "Технической возможности": юридически термин остается размытым. Если газовая магистраль проходит по улице, но стоимость подключения превышает финансовые возможности гражданина, возникает вопрос соразмерности требований государства и имущественного положения лица.
Таким образом, правомерность запрета определяется не столько самим фактом ограничения использования определенного вида топлива, сколько условиями и порядком его реализации", - пояснил Петр Кодаш.
При этом он подчеркнул, что планируемый запрет в целом является правомерным, но только при соблюдении ряда условий.
Государство вправе вводить экологические ограничения в целях защиты здоровья населения и охраны окружающей среды. Статья 31 КонституциИ Республики Казахстан закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду, а Экологический кодекс Республики Казахстан наделяет местные органы власти полномочиями по введению целевых показателей качества окружающей среды, а также установлению обязательных требований, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ. Более того, в силу Закона Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" акиматом и маслихатом на законном основании принимаются более жесткие экологические регламенты, чем в среднем по стране, ввиду специфики мегаполиса", - пояснил Петр Кодаш.
По его словам, запрет также правомерен, так как он не ограничивает право на отопление как таковое, а регулирует способы его реализации в зонах, обеспеченных альтернативной инфраструктурой - газом.
Ключевое значение при оценке правомерности данной меры будет иметь соблюдение принципа пропорциональности, а именно меры по охране окружающей среды обеспечиваются в той степени, в которой они являются достаточными для реализации цели и задач экологического законодательства Республики Казахстан. При этом предпочтение отдается тому варианту, который является наименее обременительным", - уточнил он.
Таким образом, пояснил эксперт, запрет должен быть:
- установлен нормативным правовым актом надлежащего уровня;
- обоснован данными о влиянии частного сектора на загрязнение воздуха;
- применим только к районам с реальной технической возможностью подключения к газоснабжению;
- сопровожден разумным переходным периодом и мерами социальной поддержки.
Председатель казахстанской партии зеленых "БАЙТАҚ" Азаматхан Әміртай также прокомментировал запрет.
В основном в городе выбросы - это автомобили и используемое угольное топливо в частных домах. В зимний период это видно, какие выбросы делают. Получается, государство принимает это решение, чтобы люди подключились к газу", - считает Азаматхан Әміртай.
При этом он заявил, что запрет выбора топлива - это крайние меры.
Ну это что даст? То есть будет ли это давать результат? Это тоже время покажет", - добавил он.
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года.
Согласно пункту 53 правил, допуск автотранспорта в зону будет возможен только при соответствии установленным нормам по содержанию загрязняющих веществ в выхлопных газах. Это должно подтверждаться положительным результатом технического обследования.
Кроме того, как уточняет издание, в газифицированных районах экологической зоны запретят использование твердого и жидкого топлива для отопительных котлов в индивидуальных жилых домах, банях, отдельных котельных, обслуживающих многоквартирные дома, а также для производственных нужд предприятий. Под ограничения также попадут запуск гражданских пиротехнических изделий, использование бензиновых и дизельных генераторов мощностью более 10 киловатт без системы очистки выхлопов и сжигание отходов любым способом.
Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными, пишет издание.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
