Более 40,7 млрд тенге выделят на проведение комплексных геологоразведочных работ в Казахстане

Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году АО "Самрук-Қазына" инвестирует 5,3 трлн тенге на стратегические проекты. Об этом было заявлено на заседании совета директоров фонда по рассмотрению итогов работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе правительства.





Как доложил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, в 2026 году планируемые инвестиционные затраты фонда, оказывающие положительный эффект на рост ВВП страны, составят 5,3 трлн тенге (2025 год - 2,7 трлн тенге, 2024 - около 2 трлн тенге). Данные средства предусмотрены на ввод новых мощностей, среди которых ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в городе Алматы, ПГУ "Туркестан", Транскаспийская волоконно-оптическая линия по дну Каспийского моря и др.





В 2026 году планируется завершение ряда стратегически значимых проектов, реализация которых направлена на развитие энергетической, транспортной, цифровой и промышленной инфраструктуры страны, укрепление транзитного потенциала и обеспечение устойчивого экономического роста Республики Казахстан.





Подводя итоги 2025 года, Жакупов доложил, что выручка фонда составила 19,1 трлн тенге, EBITDA - 5,4 трлн тенге, чистая прибыль - 2,1 трлн тенге. Отмечено, что активы под управлением увеличились до $88 млрд, или на 9% в сравнении с 2024 годом. Рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов и увеличения чистой прибыли. Согласно итогом производственной деятельности, транспортировка газа выросла за год на 9%, грузооборот - на 5%, добыча нефти и газового конденсата - на 3%.





Также была представлена информация о ходе реализации инвестиционного портфеля группы, включающего 120 проектов на сумму 52 трлн тенге, охватывающих приоритетные отрасли экономики, включая энергетику, транспорт, нефтегазовый сектор и др. В 2025 году компании фонда заключили около 9 тыс. договоров с отечественными производителями на сумму порядка 2,2 трлн тенге (2024 год - 1,1 трлн тенге), прирост составил 98%. Также за 2025 год заключено 363 офтейк-контракта на общую сумму порядка 260 млрд тенге, что на 30% больше показателя предыдущего года.





В 2025 году АО "Самрук-Қазына" завершены 10 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге. Среди них - расширение производства CASPI BITUM до 750 тыс. тонн продукции в год, опреснительный завод в Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, строительство вторых путей железнодорожной линии Достык - Мойынты, а также проекты по развитию контейнерной инфраструктуры и локализации промышленного производства.



