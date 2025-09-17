Мошеннические схемы и нецелевое использование ЕПВ: в Казахстане временно запретили лечить зубы на пенсионные излишки

Рассказать друзьям

Что ожидает казахстанцев в августе 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Празднование Дня Конституции









30 августа 2025 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Республики Казахстан.





В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому день отдыха переносится на следующий рабочий день. Таким образом, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на понедельник, 1 сентября.





При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье, понедельник), при шестидневной рабочей неделе - два дня: 30 и 31 августа (суббота, воскресенье).





Всего в августе при пятидневной рабочей неделе ждет 21 рабочий день и 10 выходных, при шестидневной рабочей неделе - 25 рабочих дней и 6 выходных.





Увеличатся тарифы на электроэнергию





Приказ Минэнерго, которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию, вводится в действие с 1 августа 2025 года.





Документом предусматривается повышение по следующим группам энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:





5 группа с 22,58 до 23,25 АО "Жамбылская ГРЭС имени Т.И.Батурова";

21 группа с 17,54 до 18,19 АО "Актобе ТЭЦ";

25 группа с 13,25 до 13,95 АО "Жайыктеплоэнерго";

27 группа с 22,16 до 23,26 ТОО "МАЭК-Казатомпром";

28 группа с 14,36 до 16,06 ТОО "Жанажолская ГТЭС";

31 группа с 15,27 до 16,09 АО "Кристалл Менеджмент";

37 группа с 21,11 до 23,58 ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод";

39 группа с 16,77 до 18,46 АО "З-Энергоорталык";

40 группа с 12,10 до 13,13 ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр";

42 группа с 15,89 до 17,63 ТОО "Батые Пауэр";

45 группа с 10,67 до 13,06 ТОО "Karabatan Utility Solutions";

46 группа с 26,92 до 28,68 ТОО "OzenMunaiProm";

48 группа с 10,67 до 11,65 АО "ТНК "Казхром";

49 группа с 18,82 до 18,94 АО "ССГПО";

63 группа 44,02 ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан".





В Казахстане стартует Национальная сельскохозяйственная перепись









Для прохождения переписи необходимо зайти на сайт sanaq.gov.kz , авторизоваться и заполнить опросник, выбрав форму 2-СХП. Проведение переписи направлено на сбор полной и актуальной информации о сельскохозяйственной деятельности в стране. Полученные данные позволят выработать эффективные меры поддержки аграрного сектора и способствовать его устойчивому развитию", - сообщили в Бюро национальной статистики.





Отмечается, что вся предоставляемая респондентами информация является строго конфиденциальной, не подлежит передаче налоговым или другим органам и защищена в соответствии с законом РК "О государственной статистике".





В период переписной кампании планируется охватить более 300 тыс. сельхозформирований и около 2 млн домохозяйств.





Онлайн-этап переписи продлится до 31 августа. Чтобы пройти опрос, нужно авторизоваться на сайте с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. Участникам доступны два вида опросников - для сельхозпредприятий и домохозяйств, у которых есть сад, огород или скот.





Анкеты охватывают темы по землепользованию, технике, сбыту продукции, занятости и т.д. Для удобства участников на сайте размещена видеоинструкция, встроены подсказки, а также работает чат-бот SANAQ мырза, отвечающий на вопросы в реальном времени.





В населенных пунктах, где нет стабильного интернета, открыты 2684 зоны самообслуживания. Они расположены в зданиях акиматов и районных отделах статистики. Кроме того, круглосуточно работает контакт-центр по номеру 1446.





В Бюро нацстатистики также предупредили, что сотрудники не звонят участникам переписи и никогда не просят сообщать коды, полученные по СМС.





Второй этап, который пройдет офлайн, стартует 20 сентября и продлится до 20 октября.





Итоги переписи будут подводиться поэтапно: предварительные данные планируется представить уже в декабре этого года, окончательные - в 2026 году.





Правила застройки городов и поселков изменились в Казахстане









Глава Министерства промышленности и строительства РК подписал изменения в правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки. Изменения вступят в силу 4 августа 2025 года.





В новых правилах указано, что генеральные планы городов, поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.





План детальной планировки теперь определяет, помимо функционально-градостроительного зонирования, плана инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и т.д, границы водоохранных зон и полос.





На казахстанско-российской границе временно закроется пункт пропуска "Сырым"









В связи с началом строительных работ с 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска "Сырым" для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт . Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года. Для грузового автотранспорта вводятся ограничения: пересечение границы будет осуществляться через систему электронной очереди с пропускной способностью 200-250 транспортных средств в сутки", - сообщает пресс-служба национальной компании "ҚазАвтоЖол".





В Казахстане повысят цены на сжиженный газ





С 1 августа предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну.





Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности. Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - сообщили в Министерстве энергетики.





Как пояснили в ведомстве, необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа.





Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - заявили в министерстве.





В Минэнерго отметили, что потребление сжиженного нефтяного газа выросло с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.





По прогнозам аналитиков, уже в 2025 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%. При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ", - добавили в пресс-службе.





В августе планируется полноценный запуск платформы QazTech





По данным правительства, уже завершены испытания QazTech на соответствие требованиям информационной безопасности. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов и др.





Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. Внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых IТ-решений с 1,5-3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий.





В рамках поручений главы государства все госорганы разрабатывают карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, "109" и социальные сети. Приоритет в рамках карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.





Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый суперкомпьютер, дает большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.





В августе запустят авиарейс Алматы - Минск





С 10 августа казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы - Минск с частотой 2 рейса в неделю (по средам и воскресеньям), сообщили в Комитете гражданской авиации РК.





В настоящее время рейсы в Минск выполняются из города Астаны белорусской авиакомпанией "Белавиа" с частотой 4 рейса в неделю. Таким образом, общее количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Беларусью увеличивается до 6 рейсов в неделю", - отметили в комитете.





США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию





Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.





По данным Минторговли РК, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров - нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.





Августовское ЕНТ





До 5 августа продлится прием заявлений для участия в августовском ЕНТ. Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz . Само тестирование пройдет в период с 10 по 14 августа, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.





Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения ЕНТ", - уточнили в ведомстве.





Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.





В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.





Стоит отметить, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.





С 11 августа начнется прием заявок на получение грантов на реализацию бизнес-идей





Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения, на портале Business.enbek.kz с 11 августа 2025 года начнется прием заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По республике в рамках второго потока планируется выдача 4873 грантов.





Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.





Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.





Для подачи заявки необходимо:





• зарегистрироваться на портале;





• пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;





• скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;





• заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.





Претендентами на получение гранта могут быть:





• зарегистрированные безработные;





• индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).





При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:





• лица с инвалидностью;





• лица с действующим статусом "кандас";





• межрегиональные переселенцы;





• члены малообеспеченных семей;





• член многодетной семьи (супруг/супруга);





• лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);





• получатели пособия по потере кормильца.





Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.





Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений", - уточнили в ведомстве.





Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.





Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии.





Решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.





Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и их филиалов (карьерных центров).