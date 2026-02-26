25.02.2026, 16:50 63651
В Атырау арестовали подозреваемого по делу об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау арестовали на два месяца подозреваемого по громкому делу об умышленном заражении вирусом иммунодефицита человека, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
Он признан подозреваемым и с санкции суда взят под стражу. Расследование продолжается. В обязательном порядке будет донесено представление об устранении причин и обстоятельств, способствующих совершению данного уголовного правонарушения (...) Мы проводим следственно-оперативные мероприятия и устанавливаем причастность других лиц", - сообщил Санжар Адилов.
Ранее сообщалось, что в Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания.
новости по теме
26.02.2026, 10:28 1691
Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, какие меры принимаются по ряду фактов изнасилования детей в Казахстане.
Напомним, на днях сообщалось об изнасиловании 13-летней девочки ВИЧ-инфицированным.
По факту в Алматы. В декабре 2025 года следствием дело передано в суд по статье, предусматривающей пожизненное заключение. В рамках рассмотрения дела в суде дело было переквалифицировано, в связи с чем обратились в прокуратуру. Мы на связи с МВД, с мамой и Лязат Ракишевой. Девочка в безопасности, в учреждении. Центр психологической поддержки пригласил маму с девочкой, они на связи", - сообщила Закиева.
Также детский омбудсмен прокомментировала случай в ЗКО.
Региональный уполномоченный на связи с папой, они отказались от психологической помощи. Вместе с тем, индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным. Идет следствие", - пояснила она.
Кроме того, Динара Закиева сообщила о факте преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Костанайской области.
Нами направлено обращение в прокуратуру по возобновлению дела. Адвокат информирован", - отметила она.
26.02.2026, 09:38 29251
КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков
Фото: скриншот из видео КНБ
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе текущего года Комитетом национальной безопасности совместно с компетентными органами иностранного государства реализована международная антинаркотическая операция, сообщили в пресс-службе комитета.
В результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества "метамфетамин" задержан гражданин Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей", - проинформировали в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
25.02.2026, 19:28 56986
В ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог
Уголовное дело направлено в суд
Рассказать друзьям
Уральск. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В марте 2023 года по итогам государственных закупок между ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" и ПК "Сапак" заключен договор на ремонт дорог в селе Жымпиты на общую сумму 259 млн тенге. Однако директор ПК "Сапак", вступив в сговор с директором субподрядной организации ТОО "Ак-Би", разработал схему присвоения вверенных денежных средств. Подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объемах", - проинформировали в АФМ.
Как уточнили в ведомстве, на основании фиктивных актов заказчиком осуществлялось перечисление бюджетных средств на расчетный счет ПК "Сапак". В дальнейшем полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. В результате государству причинен материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге.
С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - дополнили в агентстве.
Кроме того, ранее приговором суда руководитель ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
25.02.2026, 18:46 58886
Осужденный за изнасилование экс-глава полиции Талдыкоргана выиграл суд по приватизации служебного жилья
Фото: Pexels
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальник департамента полиции Талдыкоргана, отбывающий срок за изнасилование, выиграл суд по делу о приватизации служебной квартиры, сообщает МИА "Казинформ".
Суд признал незаконным бездействие департамента полиции региона, который не рассмотрел поданный рапорт о приватизации жилья", - проинформировали в специализированном межрайонном административном суде области Жетысу.
Как пишет издание, Марат Куштыбаев прослужил в правоохранительных органах более 35 лет. Еще в 2016 году ему и его семье предоставили служебное жилье в Талдыкоргане. В августе 2023 года, после передачи квартиры на баланс департамента полиции, с ним заключили договор найма служебного жилья. Уже 25 числа этого месяца Марат Куштыбаев подал рапорт с просьбой разрешить приватизацию квартиры.
Суд установил, что рапорт истца о приватизации жилья был подан и зарегистрирован в установленном порядке, однако жилищной комиссией государственного учреждения "Департамент полиции области Жетысу Министерства внутренних дел Республики Казахстан" он не рассмотрен и решение по нему не принято", - сообщили в суде.
Как пояснили в суде, по закону комиссия обязана либо принять решение о приватизации, либо дать мотивированный отказ. Однако игнорировать обращение она не вправе.
Сообщается, что на ответчика была возложена обязанность рассмотреть указанный рапорт на заседании жилищной комиссии и принять по нему решение в установленном законом порядке.
Таким образом, областной суд удовлетворил иск Марата Куштыбаева, признав бездействие департамента полиции незаконным. В связи с этим ведомству предписано вынести вопрос на заседание жилищной комиссии и официально принять решение - о разрешении приватизации либо об отказе в ней.
Напомним, в ноябре 2023 года начальник управления полиции города Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
25.02.2026, 15:45 64786
Оборот краденого имущества выявили во время рейдов на Зеленом базаре и в ГУМе Алматы
Задержан житель города
Рассказать друзьям
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Оборот краденого имущества выявила во время рейдов на территории рынка "Зеленый базар" и торгового дома "ГУМ" в городе Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Выявлено более пяти административных правонарушений (...) По каждому факту составлены административные протоколы, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. Кроме того, при координации прокуратуры района в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города Алматы установлен и задержан житель города, причастный к незаконному обороту похищенного имущества. В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты 30 похищенных сотовых телефонов и 2 планшета", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в настоящее время по шести мобильным телефонам уже установлены законные владельцы.
По остальному изъятому имуществу проводится работа по установлению потерпевших. По данному факту начато досудебное расследование по статье 196 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). По санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана. По его словам, один из наиболее резонансных видов преступности - это уличная преступность.
Понятие "улица" входит в понятие "общественное место", таким образом, уличная преступность отражается как часть тех преступлений, совершаемых в общественных местах. Каждый день на улицах городов Республики Казахстан совершается множество преступлений, начиная от хулиганства, грабежей и заканчивая серьезными преступлениями, такими как разбои, изнасилования и убийства", - заявил эксперт.
25.02.2026, 14:27 67286
Правозащитница заявила об изнасиловании несовершеннолетней ВИЧ-инфицированным в Алматы
Дело направлено в суд
Рассказать друзьям
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ.
По словам Ракишевой, надругательство над 13-летней девочкой произошло 1 сентября 2025 года в Алматы. Подозреваемый - друг отца. Родители подростка находятся в разводе.
Также сообщается, что о случившемся мать девочки узнала только спустя 6 месяцев.
Преступник ВИЧ-инфицированный", - заявила правозащитница.
В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания. Все необходимые следственные действия проведены объективно, всесторонне и оперативно. В декабре 2025 года следствие по данному факту завершено, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения", - сказано в сообщении.
Ход расследования находился на особом контроле руководства департамента полиции города Алматы.
Ранее сообщалось, что в Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.
Также напомним, что в ЗКО местного чиновника обвинили в изнасиловании несовершеннолетней дочери. В полиции заявили, что факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен и потерпевшая сторона от претензий отказалась. Однако сегодня в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело возобновили.
Мы публикации видели. Мы на связи с прокуратурой области. Процессуальное решение о прекращении отменено", - сказал он.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
25.02.2026, 10:59 74241
Бывший замглавы ДКНБ по Мангистауской области осужден за вымогательство
Экс-чиновник вступил в сговор со своим знакомым и организовал вымогательство крупной суммы денег у предпринимателя
Рассказать друзьям
Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель начальника департамента КНБ по Мангистауской области осужден на 11 лет лишения свободы за вымогательство 500 тысяч долларов и превышение должностных полномочий, сообщает Kazinform.
Суд установил, что в 2023 году экс-чиновник КНБ вступил в сговор со своим знакомым и организовал вымогательство крупной суммы денег у известного в регионе предпринимателя.
По материалам дела, подсудимый, используя свое служебное положение и доступ к закрытым информационным базам, незаконно собирал сведения о частной жизни предпринимателя, его родственников и деловых партнерах. Также он изучал информацию о компаниях, связанных с бизнесом потерпевшего.
На основе этих данных была подготовлена справка с ложными сведениями, в которой утверждалось, что предприниматель якобы допускал серьезные налоговые и экологические нарушения. В действительности эти сведения не соответствовали действительности.
Документы были переданы предпринимателю через курьера. На одном из листов зеленым маркером была указана сумма - 500 000 долларов, что, как установил суд, являлось прямым требованием выкупа.
После получения конверта предпринимателю начали поступать анонимные звонки. Звонившие требовали передать 500 тысяч долларов и угрожали в противном случае распространить компрометирующие сведения, инициировать проверки со стороны правоохранительных органов и создать серьезные проблемы для бизнеса.
Суд установил, что звонки поступали с разных номеров, а переговоры велись с соблюдением конспирации.
Опасаясь последствий и репутационного ущерба, предприниматель обратился в полицию и согласился действовать под контролем правоохранительных органов.
В день, назначенный вымогателями, потерпевший выехал на встречу, действуя по инструкциям злоумышленников. Вместо требуемых 500 тысяч долларов он передал 500 тысяч тенге, заранее согласовав свои действия с полицией.
Деньги были переданы в автомобиль, после чего злоумышленники скрылись. Однако собранные материалы, записи разговоров, показания свидетелей и данные банковских переводов позволили установить всех участников схемы.
В итоге суд признал экс-заместителя начальника департамента КНБ по Мангистауской области виновным в вымогательстве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий - ему назначено 10 лет лишения свободы за вымогательство и семь лет - за злоупотребление служебным положением, а по совокупности преступлений окончательно - 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и квазигосударственном секторе, а также лишен специального звания полковника национальной безопасности. Соучастнику суд назначил восемь лет лишения свободы.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
25.02.2026, 10:24 73416
Задержан бывший председатель правления Фонда проблемных кредитов
Фото: скриншот из видео КНБ
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции КНБ при координации прокуратуры по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший председатель правления АО "Фонд проблемных кредитов" Министерства финансов, сообщили в пресс-службе КНБ.
По материалам следствия, он незаконно предоставил право частному собственнику удержать денежные средства с реализации залогового имущества, обязательные перечислению в фонд, причинив ущерб государству в 11,4 млрд тенге. Кроме того, им продано госимущество по заниженной стоимости, в результате чего бюджет недополучил более 1,3 млрд тенге", - проинформировали в комитете.
Также, по данным ведомства, задержаны собственник компаний-должников и его соучастники, которые путем подделки документов реализовали залоговые земельные участки, причинив ущерб фонду в размере 800 млн тенге.
С санкции суда они взяты под стражу по статьям 190 и 361 Уголовного кодекса, на имущество наложен арест. Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - уточнили в КНБ.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.02.2026, 09:38КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков 26.02.2026, 10:283686Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних 26.02.2026, 09:231826Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу 26.02.2026, 11:131511Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки 26.02.2026, 09:00Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И1331Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И 20.02.2026, 13:05543066В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 19.02.2026, 19:46463386В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням 19.02.2026, 17:32460266В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину 19.02.2026, 16:45418666Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 19.02.2026, 12:25406926В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 03.02.2026, 11:581802326В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001801906Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021801486Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351799926В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261785981Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?