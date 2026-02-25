24.02.2026, 11:42 20181
В Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией
Фото: Depositphotos
Атырау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области задержали двух граждан по подозрению в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, возбуждено уголовное дело.
В Атырау задержаны двое граждан 23 и 28 лет, которые, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учете с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс персон", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
Отмечается, что подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания", - уточнили в полиции.
В ведомстве отметили, что осознанное создание угрозы жизни и здоровью граждан - это тяжкое преступление. Законодательством Республики Казахстан за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших.
24.02.2026, 19:04 9856
В Индонезии задержан подозреваемый в двойном убийстве в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство), сообщает Polisia.kz.
По данным следствия, в ноябре 2025 года в Атырауской области подозреваемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений и на почве длительных бытовых конфликтов, заранее спланировал и совершил убийство двух лиц. После совершения преступления с целью сокрытия следов он закопал тела под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также завладел имуществом и денежными средствами потерпевших", - проинформировали в полиции.
Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая. В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск.
24.02.2026, 14:07 15756
Обвинение чиновника в изнасиловании несовершеннолетней в ЗКО: девушка отказалась от претензий
Чиновник уволен, расследование продолжается
Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В начале января текущего года в полицию поступило сообщение о возможном изнасиловании 16-летней жительницы города Аксай. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что факт насильственного действия не установлен, а потерпевшая сторона претензий к подозреваемому не имеют.
2 января в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении 16-летней жительницы города Аксай. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлены переписка и другие факты, имеющие значение для объективного расследования. Следствием факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен", - сказано в сообщении полиции.
В полиции отметили, что сама потерпевшая и ее мать от каких-либо претензий к подозреваемому отказываются, "ссылаясь на обоюдный характер отношений".
Подозреваемый являлся сотрудником отдела районного акимата, после поступления заявления был уволен", - отметили в пресс-службе ДП ЗКО.
Расследование продолжается.
Отделом полиции Чингирлауского района проводятся следственные действия, сведения о которых разглашению не подлежат. Дело находится на контроле руководства департамента полиции.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
24.02.2026, 12:07 19076
Астанчанка осуждена на 6 лет за серию мошенничеств через Instagram
Ущерб гражданам превысил 7,7 млн тенге
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу столицы осудили за многократное мошенничество с использованием информационных систем, сообщили в прокуратуре Астаны.
По данным следствия, виновная размещала рекламные объявления в социальной сети Instagram о якобы выгодных инвестициях, дешевых туристических путевках и трудоустройстве за рубежом.
От доверившихся граждан она получала деньги, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства.
Обманутыми оказались 10 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге.
Приговором суда мошенница приговорена к 6 годам лишения свободы.
Напомним, базу потенциально пострадавших от мошенников будут формировать операторы связи в Казахстане.
23.02.2026, 11:20 50031
Из Турции экстрадирован подозреваемый в мошенничестве на 95 млн тенге
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии посольства РК в Турции из города Антальи экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в неоднократном совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным следствия, в 2019-2020 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками четырех потерпевших - жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге. Похитив денежные средства потерпевших, желая избежать установленной законом ответственности, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
В последующем подозреваемый был задержан на территории Турции и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован на Родину.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
21.02.2026, 17:23 106996
Подросток осужден за ложное сообщение о теракте в Костанае
Суд Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год
Костанай. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток привлечен к уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции области установили несовершеннолетнего правонарушителя, который заведомо ложно сообщил о якобы готовящемся террористическом акте в одном из торговых центров в Костанае. Он привлечен к уголовной ответственности", - проинформировали в полиции.
По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.
20.02.2026, 18:27 135351
После смерти роженицы в Жамбылской области проверят перинатальный центр
Фото: pixabay.com
Тараз. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК в Жамбылской области сообщили о начале внеплановой проверки в отношении Жамбылского областного перинатального центра, передает корреспондент агентства.
Поводом для разбирательства послужил трагический случай смерти роженицы. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала на всех этапах. После завершения контрольных мероприятий материалы проверки будут переданы в соответствующие органы для принятия процессуального решения. Министерство здравоохранения подчеркивает свою приверженность принципам безопасности пациентов и нулевой терпимости к нарушениям медицинской этики", - проинформировали в ведомстве.
Как отметили в Минздраве, о результатах проверки общественность будет проинформирована дополнительно.
Родственники погибшей уверены, что врачи перинатального центра халатно относились к состоянию пациентки после родов, сообщает телеканал КТК.
20.02.2026, 17:10 138876
В Кыргызстане задержаны 37 автомобилей с топливом из Казахстана
Топливо незаконно продавали на обочинах дорог
Бишкек. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали водителей 37 автомобилей, которые на обочинах нелегально торговали топливом, завезенным из Казахстана, сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана.
Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках специального рейда задержали 37 водителей, которые устанавливали на свои автомобили дополнительные топливные баки, перевозили горючее из Казахстана в Кыргызстан и незаконно продавали его на обочинах дорог", - сказано в сообщении.
Все автомобили временно помещены на штрафстоянку, на водителей наложен штраф в размере 5500 сомов. Машины не будут возвращены владельцам до демонтажа незаконно установленных дополнительных баков.
20.02.2026, 13:45 138141
Казахстанца приговорили к пожизненному по делу об убийстве жены и сына
Фото: Depositphotos
Костанай. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костинайской области специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя села Аманкарагай к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве жены и сына, сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил подсудимому Н. наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - заявили в суде.
Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Житель села Аманкарагай подсудимый Н., находясь у себя дома в ночное время, испытывая ревность к своей супруге С. и не желая разводиться, решил выяснить с ней отношения. Вооружившись ножом, по пути в комнату супруги подсудимый Н. случайно разбудил своего несовершеннолетнего сына Д., который попытался остановить его, в результате чего Н. нанес ему несколько ударов ножом. В это время проснулась потерпевшая С., которая пыталась заступиться за сына, но в ответ подсудимый Н. нанес ей тем же ножом несколько ударов по телу. В результате полученных многочисленных ножевых ранений несовершеннолетний сын подсудимого Д. и его супруга С. скончались на месте", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что жителя Жанаозена подозревают в убийстве своей жены.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
