Казахстанские дипломаты провели переговоры и приняли участие в международных мероприятиях
Фото: МИД РК
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в официальных мероприятиях в Бельгии, Испании и США. В центре повестки - развитие двустороннего сотрудничества, расширение академических и молодежных обменов, а также укрепление партнерства в сфере образования, науки и экономики.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами Католического университета Лилля. В ходе открытого диалога посол представил ключевые направления развития страны, приоритеты сотрудничества с Бельгией, Люксембургом и Европейским союзом, а также рассказал о текущих преобразованиях в политической и социально-экономической сферах. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и расширении образовательных и молодежных обменов.
Также Василенко встретился с ректором Университета Гента (UGhent) Петрой де Суттер. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, научных исследований и академической мобильности. Собеседники выразили готовность активизировать совместную работу по развитию академической мобильности, запуску новых образовательных программ и расширению научно-исследовательского сотрудничества, а также рассмотрели участие Университета Гента в академических мероприятиях в рамках предстоящих двусторонних визитов.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев принял участие в презентации стратегии Испании для Азиатско-Тихоокеанского региона на 2026-2029 годы. В своем выступлении Мусаев отметил, что активизация присутствия Испании в Азии открывает дополнительные возможности для углубления взаимовыгодного партнерства, включая расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии. Он подчеркнул стратегическое значение Казахстана как устойчивого и надежного партнера, а также ключевого транзитного и инвестиционного хаба, соединяющего Европу и Азию. Казахский дипломат также провел ряд встреч с высокопоставленными представителями Министерства иностранных дел Испании, в ходе которых были обсуждены приоритетные направления казахско-испанского взаимодействия, а также возможности сопряжения двусторонней повестки с приоритетами новой стратегии Испании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В штате Аризона состоялся 35-й ежегодный бал послов, посвященный Республике Казахстан. Торжественное мероприятие было организовано почетным консулом Республики Казахстан в штате Аризона Хью Холманом при содействии посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. С приветственным словом к собравшимся обратился посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов. В своем выступлении посол осветил актуальное состояние и перспективы казахско-американских двусторонних отношений, уделив особое внимание вопросам сотрудничества в сфере образования и экономики.
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с министром инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэлем Мигалем. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Также Казахская сторона подтвердила заинтересованность в реализации совместных со словацкими партнерами проектов, в том числе в сфере цифровых решений и анализа больших данных.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов встретился с послом Италии Антонелло Де Риу, обсудив укрепление стратегического партнёрства, развитие политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурных проектов. Исетов отметил важность Италии как ключевого партнёра и инвестора, поздравил с успешной Олимпиадой, и обе стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество в 2026 году.