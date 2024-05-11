Проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением - эксперт Эксклюзив КТ
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.
Один из наиболее резонансных видов преступности - это уличная преступность. Понятие "улица" входит в понятие "общественное место", таким образом, уличная преступность отражается как часть тех преступлений, совершаемых в общественных местах. Каждый день на улицах городов Республики Казахстан совершается множество преступлений, начиная от хулиганства, грабежей и заканчивая серьезными преступлениями, такими как разбои, изнасилования и убийства", - заявил эксперт.
По его словам, несмотря на все усилия правительства, правоохранительных органов, полное устранение уличной преступности не удается ни в одной стране мира.
В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9", - уточнил Петр Кодаш.
Эксперт отметил, что рейтинг составлен на основе опросов, которые учитывали такие категории, как:
- общее восприятие уровня преступности;
- чувство безопасности во время прогулок днем и ночью;
- обеспокоенность по поводу конкретных преступлений - ограблений, грабежей, физических нападений со стороны незнакомцев;
- оценка масштабов преступлений, связанных с собственностью, - грабежей, краж, вандализма и прочих;
- восприятие насильственных преступлений, включая нападения, убийства, сексуальные преступления и т.д.
Однако, по официальной казахстанской статистике, по итогам января-февраля 2024 года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовного правонарушения в расчете на 10 тысяч человек против 81,6 годом ранее. В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане - 156,9 правонарушения на 10 тысяч человек против 150,5 годом ранее. В Алматы - 125,5 правонарушения на 10 тысяч человек соответственно. Только в одной Алматы зарегистрировано 4,6 тысячи уголовных правонарушений, Астане - 3,7 тысячи, Алматинской области - 1,9 тысячи", - проинформировал специалист.
По его словам, "проявление и интенсивность уличной преступности на улицах напрямую связана с перенаселением крупных городов РК".
Города за пределами Алматы и Астаны страдают от нехватки возможностей и ресурсов, что заставляет людей уезжать в города намного крупнее в поисках лучшей жизни. Чаще всего жители других городов приезжают в мегаполисы в поисках заработка, но обнаруживают, что легко получить деньги не удастся. Из-за этого многие из них решают остаться и начинают заниматься незаконной, но прибыльной деятельностью, чтобы не возвращаться на родину без средств к существованию. Необходимо отметить, что дело не только в приезжих. Многие действительно нацелены перебраться в мегаполис для заработка законным путем. Есть и свои жители, совершающие уголовные правонарушения", - пояснил Петр Кодаш.
Он отметил, что большинство уличных преступников - молодые люди, в среднем от 18 до 30 лет, с антиобщественными убеждениями, которые формируются из-за злоупотребления спиртными напитками, потребления наркотических или психотропных веществ, не занятые общественно полезным трудом и ведущие несозидательный образ жизни.
Уличные хулиганы характеризуются низкими нравственными качествами и низким уровнем культуры. Сейчас повсеместно можно наблюдать возрастающую свободу и безнаказанность среди молодежи, что в значительной степени связано с воздействием СМИ. Эти молодые люди подвергаются информации, которая искажает их представления о действительных ценностях и убеждает их, что важны только деньги, власть и удовольствие. Правоохранительные органы борются с этим явлением. Усилена деятельность участковых инспекторов, ответственных за контроль за всеми временно проживающими на их участке", - сообщил специалист.
По словам эксперта, местная полиция тесно сотрудничает с жилищно-эксплуатационными кооперативами и управляющими домами.
Работают общественные помощники полиции и студенческие отряды. Помимо патрулей и часовых, к охране правопорядка привлекаются военнослужащие срочной службы. Полиция тратит много сил и ресурсов на борьбу с уличной преступностью, однако ее количество по-прежнему растет с каждым днем", - отметил он.
Еще одна причина преступности, подчеркнул Петр Кодаш, в том числе и уличной, кроется в гуманизации законодательства.
Как правило, наши суды, разбирая дела хулиганов и уличных грабителей, задержанных в первый раз даже в тюрьму не сажают, ограничиваясь условными сроками. А зачастую дело и вовсе прекращается за примирением сторон", - заявил эксперт.
Исходя из вышеизложенного, подчеркнул специалист, можно сделать вывод о том, что преступность в целом неискоренима.
Пока существует человек, имеет место и существование его пороков, выливающихся в различного рода преступления. Но, так скажем, "загнать преступность в определенные рамки" и не давать ей увеличиваться - это вполне реально. Преступления зачастую все-таки совершаются в процессе стремления к личной или материальной выгоде. Всегда будет находиться тот, кто это преступление будет совершать. Но для этого необходима хорошая правовая база уголовного и уголовно-процессуального законодательства, эффективная работа правоохранительных органов, радикально измененный подход к системе исполнения наказаний. И самое главное - понимание каждого из нас, что за любое преступление необходимо отвечать", - добавил Петр Кодаш.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также стоит отметить, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
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