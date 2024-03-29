Житель Павлодара избил беременную супругу брата

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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара под воздействием наркотиков жестоко избил беременную супругу своего брата. Молодую женщину в критическом состоянии госпитализировали. Спасти почти доношенного малыша не удалось. У пострадавшей - серьезные травмы и провалы в памяти, сообщает " - Житель Павлодара под воздействием наркотиков жестоко избил беременную супругу своего брата. Молодую женщину в критическом состоянии госпитализировали. Спасти почти доношенного малыша не удалось. У пострадавшей - серьезные травмы и провалы в памяти, сообщает " Павлодар-онлайн"





Пациентка поступила к нам 12 февраля по скорой помощи в крайне тяжелом состоянии: с проникающей черепно-мозговой травмой, с оскольчатым переломом костей черепа и с формированием внутримозговой гематомы, контузией головного мозга, с антенатальной гибелью плода, с преждевременной отслойкой плаценты. Срок беременности был 37 недель", - рассказал о состоянии пострадавшей заведующий отделением нейрохирургии первой городской больницы Даурен Сафиулла.





Пациентке сразу же провели УЗИ и КТ, подключилась целая команда врачей - от гинекологов до нейрохирургов. Также пострадавшей провели кесарево сечение. Малыш погиб в результате травм, которые нанесли женщине.





После операции женщина какое-то время находилась в реанимации, затем ее перевели в нейрохирургическое отделение. Сейчас она проходит реабилитацию. Пострадавшей предстоит долгое восстановление, работа со специалистами, в том числе - с психологом. Сейчас она в сознании, но не помнит, почему оказалась в больнице. Нейрохирурги говорят, что амнезия свойственна ее травмам. Возможно, со временем память восстановится.





Человек, по чьей вине молодая женщина потеряла долгожданного малыша и сама оказалась на грани жизни и смерти, взят под стражу.





По факту покушения на убийство полицией начато расследование. Подозреваемый в особо тяжком преступлении арестован. Установлено, что 12 февраля подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанес телесные повреждения супруге старшего брата. С травмами женщина госпитализирована в больницу", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.



