Мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей

Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает корреспондент агентства.





Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.





В частности, поправками предусматриваются криминализация действий, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пропаганду самоубийства и другие.





В ходе подготовки документа ко второму чтению депутаты внесли ряд дополнительных поправок. Теперь центры поддержки семьи будут предоставлять лицам с признаками бытового насилия возможность временного проживания. Урегулирован порядок содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение за причинение легкого вреда и нанесение побоев. Также уточнены меры применения особых требований, установленных судом к лицам, осужденным или освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением",- отметили в мажилисе.





Кроме того, по предложению правительства внесены поправки, регламентирующие деятельность уполномоченных по правам ребенка области, города республиканского значения и столицы.





Что предусмотрено в законопроекте:





пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию;

уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток;

за нанесение побоев - штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток;

исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью - с применением только лишения свободы;

к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях;

уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия;

вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет и за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП;

вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП;

штрафовать будут также за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения;

уполномоченным органам разрешат проводить проверки в интернатах для детей всех типов и форм без предварительного уведомления и т.д.





Также в законопроекте предлагаются меры по обеспечению безопасности и защиты детей: открытие в каждом районе центров поддержки семьи; организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание контакт-центра "111" для оказания психологической и иной помощи; разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу.



