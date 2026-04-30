Беспошлинный ввоз грузовых самолетов введут в ЕАЭС по инициативе Казахстана

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил введение беспошлинного режима на ввоз грузовых воздушных судов сроком на 12 лет. Решение, инициированное Казахстаном в рамках развития мультимодального транзитного хаба, принято на заседании в Москве, сообщили в пресс-службе - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил введение беспошлинного режима на ввоз грузовых воздушных судов сроком на 12 лет. Решение, инициированное Казахстаном в рамках развития мультимодального транзитного хаба, принято на заседании в Москве, сообщили в пресс-службе правительства





Ожидается, что освобождение от таможенных пошлин и налогов позволит авиаперевозчикам снизить финансовую нагрузку при обновлении и эксплуатации грузового флота, а также заключать долгосрочные контракты на приобретение техники на более выгодных условиях.





Действующие ставки ввозных таможенных пошлин на самолеты в рамках ЕТТ ЕАЭС составляют 7,5% и 12,5%. Прогнозируемая потребность Казахстана в пополнении грузового авиапарка оценивается примерно в 130 воздушных судов.





Кроме того, совет ЕЭК одобрил освобождение от уплаты импортных пошлин на ввоз светодиодных модулей для отдельных стран Союза, включая Казахстан. Мера направлена на развитие промышленной кооперации и повышение прозрачности использования импортных комплектующих при производстве светотехнической продукции.





Также внесены изменения в правила определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок, что позволит производителям стран ЕАЭС расширить доступ к рынкам госзакупок и усилить интеграционные процессы внутри Союза.





В ходе заседания достигнуты договоренности об обязательной маркировке строительных материалов, лакокрасочной продукции, некоторых игрушек и игр для детей, растворимых и завариваемых напитков.





В частности, установлены требования к производству оптоволоконного кабеля, а также дополнен перечень товаров для участия посредством сертификата СТ-1. Также расширен перечень товаров, подтверждающих происхождение сертификатом СТ-1. В него включены канатно-веревочные изделия из синтетических волокон, а также немедицинские рентгеновские досмотровые установки и системы неразрушающего контроля.