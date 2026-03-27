Жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом

Теперь судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению

Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал несколько международных соглашений, направленных на усиление защиты прав детей на получение алиментов в странах СНГ, - Сенат ратифицировал несколько международных соглашений, направленных на усиление защиты прав детей на получение алиментов в странах СНГ, сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.





В частности, ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 22 января 1993 года.





По словам Максима Споткая, закон направлен на усиление защиты прав несовершеннолетних и повышение эффективности взыскания алиментов в странах СНГ:





судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению;

устанавливается единый порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении;

вводятся дополнительные процессуальные гарантии, включая подтверждение вручения документов должнику.





Также ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 7 октября 2002 года.





Отмечается, что закон направлен на совершенствование механизмов взыскания алиментов в странах СНГ:





устанавливаются унифицированные процедуры признания и исполнения судебных приказов;

уточняются требования к документам и порядку их рассмотрения;

усиливаются гарантии прав сторон при рассмотрении дел.





Принятые изменения позволят повысить эффективность межгосударственного взаимодействия и обеспечить реальную защиту прав детей на получение алиментов", - добавил руководитель аппарата сената парламента.



